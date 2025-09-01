【ホテルニューグランド】秋の味覚が織りなす贅沢な味わいに心ときめく「モンブランパフェ」（コーヒーハウス ザ・カフェ）

日本ホテル株式会社

ホテルニューグランド（横浜市中区山下町10番地／総支配人 木曽博文）では、2025年10月16日（木）～11月30日（日）までの期間、旬の“栗”を使用した「モンブランパフェ」の販売を開始します。

秋の味覚が織りなす贅沢な味わいに心ときめく「モンブランパフェ」

トップはサクッとした食感のクッキーの上に芳醇な味わいのモンブランクリームをたっぷりと絞り、赤紫色のカシスメレンゲを添え、まるで貴婦人のような装いに仕上げました。グラスの中には上品な味わいのバニラアイスや栗の甘露煮、やさしい甘さのマロンムースや紅茶やカシスのソースを重ね、最後の締めくくりには、甘酸っぱいカシスクランチの食感をお楽しみいただけます。色合いは深まる秋の美しい色彩を表現しており、シックでありながら華やかな見た目に心ときめくビジュアルも魅力です。様々な味わいが心地良い調和を奏でる秋限定のパフェは、午後のティータイムや秋の横浜散策のご休憩におすすめです。この機会にぜひお召し上がりください。

提供期間 2025年10月16日（木）～11月30日（日）

価格 モンブランパフェ \2,400（税金・サービス料込）

公式HP https://www.hotel-newgrand.co.jp/menu/thecafe-autumn/

提供店舗 本館1階 コーヒーハウス ザ・カフェ

お問合せ

本館1階 コーヒーハウス ザ・カフェ または レストランリザベーション課

045-681-1841（代表）

本館1階 コーヒーハウス ザ・カフェ

山下公園に面したカフェレストラン。ホテルニューグランド発祥メニューである「シーフードドリア」「スパゲッティ ナポリタン」「プリン・ア・ラ・モード」をはじめ、多彩な洋食メニューをお楽しみいただけます。木のぬくもりを大切にした、外光や新緑をたっぷりと感じられる明るく温かな店内で、ティータイムからお食事まで、幅広くご利用ください。

ホテルニューグランド

本館1階 コーヒーハウス ザ・カフェ本館1階 コーヒーハウス ザ・カフェ

1927年（昭和2年）に関東大震災の横浜復興のシンボルとしてヨーロッパスタイルの正統派ホテルとして開業しました。マッカーサー元帥やチャーリー・チャップリン、ベーブ・ルースなど、数多くの著名人に愛されてきた日本有数のクラシックホテルとして、歴史と伝統に培われた正統派のおもてなしでお客様をお迎えいたします。開業時より変わらぬ佇まいの本館は、1992年には横浜市歴史的建造物に指定、2007年には経済産業省が選んだ近代化産業遺産の認定を受けています。隣接するタワー館は1991年にオープン、客室は全室ハーバービューとなっており、横浜港の正面に面した客室からは、ベイブリッジや大桟橋、みなとみらいの夜景など、横浜の素晴らしい眺めを一望することができます。館内にはこだわりの美味しさを提供する多彩な6つのレストランやバー、ラウンジをご用意、ウェディングや各種パーティー、会議などにご利用いただける大小4つの宴会場を備えています。



HP：https://www.hotel-newgrand.co.jp/

Facebook：https://www.facebook.com/hotelnewgrand/

Instagram：https://www.instagram.com/hotelnewgrand/

X（旧Twitter）：https://twitter.com/HotelNewGrand_