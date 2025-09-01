9月3日（水）～5日（金）開催！心がととのう「第8回サウナフェア」業界関係者は必見です！

株式会社ビジネスガイド社

株式会社ビジネスガイド社（本社：東京都台東区、代表取締役社長：芳賀信享）は9月3日（水）から5日（金）の3日間、サウナ設備・グッズの両方を仕入れられる日本最大級（※1）の展示会、心がととのう「第8回サウナフェア」を「第18回LIFE×DESIGN」（会場：東京ビッグサイト西展示棟）内にて開催します。

温浴施設や小売店・専門店、アウトドア施設、住宅・商業施設用設備など、サウナ商品の取扱いを検討している方は必見です。ご来場お待ちしています。

※1 自社調べ（調査年月：2025年7月）、サウナに関する設備やグッズを展示するBtoBの展示会として日本最大級

サウナフェアの詳細はこちら :https://www.giftshow.co.jp/tigs/category_sp/sauna/

第8回サウナフェアの注目出展社を紹介

サウナ本体、サウナストーブ、浴槽、チラーといった設備や、サウナハット、ドリンクなどサウナに関するあらゆる商品が一堂に会します。

HUUM OU

ブース番号：西1-GLS-08（初出展）

出展商品：HIVE Wood

エストニアの伝統的なサウナ文化を背景に持ち、洗練された北欧デザインと革新的な技術を融合させた高品質なサウナヒーターを製造するパイオニア企業。本社からの日本の展示会は今回が初です。

ととのう とっとり

ブース番号：西1-GLS-05

出展商品：鳥取県産材を活用したサウナ小屋

2年連続出展。鳥取県は、サウナを通じた観光誘客ならびに鳥取県産材と石を使用したサウナ施設の立ち上げをサポートしています。

株式会社友枡飲料

ブース番号：西1-GLS-03（初出展）

出展商品：湯あがり堂サウナ

「湯あがり堂サウナ」は飲みきりサイズの炭酸飲料。エナジードリンク風味にほんのり塩味が効いており、サウナ後の“ととのう”をサポートします。

なずな商事株式会社

ブース番号：西1-GLS-11（初出展）

出展商品：全国の人気サウナ飯が冷凍弁当に。

全国の有名サウナ施設のサウナ飯が冷凍弁当になりました。草加健康センターで有名な「湯乃泉」監修。オリジナル「サ飯」も冷凍弁当として作ることも可能です。

全出展社および会場マップはこちら

URL：https://www.giftshow.co.jp/tigs/category_sp/sauna/pdf/map_2025aw.pdf

サウナフェスを新設

フェア内にセミナー会場と商談スペースを兼ね備えたラウンジ「サウナフェス」を新設しました。セミナーでは毎日、ジャパンサウナブアライアンスの川田直樹氏や、ととのえ親方など、サウナ業界の著名人が登壇。当日の受付も可能です。

詳細はこちら :https://www.giftshow.co.jp/tigs/category_sp/sauna/

サウナと親和性のあるアウトドア商材も同時に仕入れが可能！

サウナフェアの隣には「グランピング&アウトドアプロダクツフェア」があります。サウナとアウトドアという相性の良い掛け算から、新たなビジネスの可能性を提案します。

【グランピング&アウトドアプロダクツフェア出展社（一部抜粋）】

Mt.Paulownia

ブース番号：西1-GL-01

出展商品：CAR HANGING BAR

Sea Sucker とのコラボ商品。車の窓やボディに装着でき、装着面はゴム製のため傷つけることなく装着箇所を選ぶことができます。

Rugged Sear

ブース番号：西1-GL-02

出展商品：Bright Shadow Knives Set

まな板、調理用ナイフ、キッチンバサミ、ピーラーの4点セット。コンパクトに収納可能な設計で、軽量で持ち運びに便利なことも特徴です。

■第8回サウナフェア開催概要

会期：2025年9月3日（水）～5日（金）10：00～18：00（最終日は17：00まで）

会場：東京ビッグサイト西展示棟西1ホール（第18回LIFE×DESIGN内）

入場料：無料（当日入場可）

公式サイト：https://www.giftshow.co.jp/tigs/category_sp/sauna/

■お問い合わせ

株式会社ビジネスガイド社

LIFE×DESIGN事務局

担当：名村

TEL：03-3843-9711

E-MAIL: lifedesign@giftshow.co.jp