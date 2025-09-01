世界にひとつ、自分だけのゴルフヘッドカバーをデザイン！グラファイトデザイン×G.O（ジーオー）コラボ第二弾は、待望のカスタムサービス

株式会社G.O

オリジナルヘッドカバー専門店「Golf shop G.O」を展開する株式会社G.Oは、株式会社グラファイトデザインとのコラボレーション第二弾として、“世界にひとつのオリジナルヘッドカバー”をデザイン・購入できるカスタムサービスの提供を2025年9月1日(月)より開始いたします。

コラボ第一弾でご好評いただいた、プロが信頼するシャフトメーカー公式のヘッドカバーという特別感はそのままに、唯一無二のデザインを楽しめるサービスです。

■ 初回コラボ商品の好評を受け、カスタム対応の第二弾が実現

グラファイトデザインは、プロも愛用する高性能ゴルフシャフトメーカー。G.Oは「Goods Original & Optimize」をコンセプトに、シンプルでスタイリッシュなヘッドカバーの製造・販売を行っております。両社は、2025年5月に初めてのコラボによるオリジナルヘッドカバーを発売いたしました。

数量限定で発売されたコラボヘッドカバーは、高い機能性と洗練されたデザインを、多くのゴルファーに評価していただきました。第二弾となる今回は、「もっと自分らしいデザインで、高性能なヘッドカバーを楽しみたい」という声に応え、オンラインシミュレーターによるカスタマイズ対応を実現いたしました。

■ カラー・素材・刺繍を自由に組み合わせ、シミュレーターで簡単デザイン

オンラインシミュレーターでは、以下の要素を自由に選ぶことができます。

・カラー

ヘッドカバーのメインカラーはもちろん、アクセントカラーを入れるなど、自分好みのカラーにデザインできます。

・素材

PVCレザー（合成皮革）

・文字刺繍、番手、ロゴ、タグのカスタイズ

既存のデザインから番手などを選べるほか、イニシャルや企業ロゴなどのオリジナル刺繍にも対応。個人用はもちろん、ギフトにも最適です。

◼️販売期間

2025年9月1日(月)～

◼️購入方法

シミュレーターよりデザイン後に購入可能

https://simulation.golfshop-go.com/?graphite

◼️グラファイトデザインについて

グラファイトデザインは、ツアープロも多数使用する「Tour AD」シリーズなどの高性能ゴルフシャフトを開発・製造するメーカー。

WEB：https://www.gd-inc.co.jp/

◼️会社概要

会社名：株式会社G.O（ジーオー）

代表者：代表取締役 今西 紗矢

所在地：高知県高知市梅ノ辻2番4号四国不動産ビル

事業内容：オリジナルヘッドカバーの製造・販売

◼️お問い合わせ先

株式会社G.O

TEL：0120-836-338

E-mail：info@golfshop-go.com

WEB：https://simulation.golfshop-go.com

Instagram：https://www.instagram.com/golfshop_g.o/