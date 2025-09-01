世界にひとつ、自分だけのゴルフヘッドカバーをデザイン！グラファイトデザイン×G.O（ジーオー）コラボ第二弾は、待望のカスタムサービス
オリジナルヘッドカバー専門店「Golf shop G.O」を展開する株式会社G.Oは、株式会社グラファイトデザインとのコラボレーション第二弾として、“世界にひとつのオリジナルヘッドカバー”をデザイン・購入できるカスタムサービスの提供を2025年9月1日(月)より開始いたします。
コラボ第一弾でご好評いただいた、プロが信頼するシャフトメーカー公式のヘッドカバーという特別感はそのままに、唯一無二のデザインを楽しめるサービスです。
■ 初回コラボ商品の好評を受け、カスタム対応の第二弾が実現
グラファイトデザインは、プロも愛用する高性能ゴルフシャフトメーカー。G.Oは「Goods Original & Optimize」をコンセプトに、シンプルでスタイリッシュなヘッドカバーの製造・販売を行っております。両社は、2025年5月に初めてのコラボによるオリジナルヘッドカバーを発売いたしました。
数量限定で発売されたコラボヘッドカバーは、高い機能性と洗練されたデザインを、多くのゴルファーに評価していただきました。第二弾となる今回は、「もっと自分らしいデザインで、高性能なヘッドカバーを楽しみたい」という声に応え、オンラインシミュレーターによるカスタマイズ対応を実現いたしました。
■ カラー・素材・刺繍を自由に組み合わせ、シミュレーターで簡単デザイン
オンラインシミュレーターでは、以下の要素を自由に選ぶことができます。
・カラー
ヘッドカバーのメインカラーはもちろん、アクセントカラーを入れるなど、自分好みのカラーにデザインできます。
・素材
PVCレザー（合成皮革）
・文字刺繍、番手、ロゴ、タグのカスタイズ
既存のデザインから番手などを選べるほか、イニシャルや企業ロゴなどのオリジナル刺繍にも対応。個人用はもちろん、ギフトにも最適です。
◼️販売期間
2025年9月1日(月)～
◼️購入方法
シミュレーターよりデザイン後に購入可能
https://simulation.golfshop-go.com/?graphite
◼️グラファイトデザインについて
グラファイトデザインは、ツアープロも多数使用する「Tour AD」シリーズなどの高性能ゴルフシャフトを開発・製造するメーカー。
WEB：https://www.gd-inc.co.jp/
◼️会社概要
会社名：株式会社G.O（ジーオー）
代表者：代表取締役 今西 紗矢
所在地：高知県高知市梅ノ辻2番4号四国不動産ビル
事業内容：オリジナルヘッドカバーの製造・販売
◼️お問い合わせ先
株式会社G.O
TEL：0120-836-338
E-mail：info@golfshop-go.com
WEB：https://simulation.golfshop-go.com
Instagram：https://www.instagram.com/golfshop_g.o/