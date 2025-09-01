グループ行宛の振込手数料の無料化について
株式会社みんなの銀行
[表: https://prtimes.jp/data/corp/72105/table/245_1_2373b5f853aeb0a0479caa985ba0834a.jpg?v=202509020326 ]
株式会社みんなの銀行（取締役頭取永吉健一）は、 2025年9月1日より、グループ行である福岡銀行・熊本銀行・十八親和銀行・福岡中央銀行宛の振込手数料を無料化することをお知らせいたします。
他行宛振込手数料
[表: https://prtimes.jp/data/corp/72105/table/245_1_2373b5f853aeb0a0479caa985ba0834a.jpg?v=202509020326 ]
振込手数料の詳細はこちら▶
https://www.minna-no-ginko.com/rates-and-fees/
適用開始日
2025年9月1日（月）
【本件に関する報道関係者からのお問合せ先】
株式会社みんなの銀行 広報担当：今村・市原・岡
TEL：092-791-9231 E-mail: pr@minna-no-ginko.com