サーキュラーエコノミー標準化プラットフォームの活動開始について

一般財団法人日本規格協会

一般財団法人日本規格協会（本部：東京都港区、理事長：朝日弘）は、一般社団法人産業環境管理協会と共同でサーキュラーエコノミー標準化プラットフォーム（CESP）を設置し、リレー講演会を開催します。

【趣旨・概要】

サーキュラーエコノミー（循環経済、CE）は３R（リデュース、リユース、リサイクル）なども含む取り組みであり、サプライチェーンの上流（材料・素材）、中流（部品製造、製品組み立て）、下流（消費、再利用、廃棄）までを見据えた取り組みが必要なものです。地球環境への負荷低減のため、CEの実現を目指して、国際的な取り組みが加速してきており、法規制や自主行動計画など、幅広い活動・議論が様々な場で行われています。

特に、欧州においては、エコデザイン指令の対象を拡大し、デジタルプロダクトパスポート（DPP）、消費財廃棄防止等の導入を定める新たな枠組みである「持続可能な製品のためのエコデザイン規則（ESPR）」が2024年7月から施行され、今後、対象分野ごとに順次CE規制が導入される予定です。 しかし、我が国においては、CEの標準化の議論は主に個別ごとの業界を中心に行われており、業界連携については限られた範囲にとどまっている状況です。これらの背景を踏まえ、一般財団法人日本規格協会及び一般社団法人産業環境管理協会は、各国の法規制の動向や国際規格、フォーラム標準などについて分野横断的な情報共有、意見交換、対応方針の議論等を行うことを目的として、サーキュラーエコノミー標準化プラットフォーム（CESP）を設置しました。

当面は、１.共通基盤的な情報共有活動を中心に行います。

設立趣意書 :https://webdesk.jsa.or.jp/pdf/dev/md_6673.pdf

CESPでは、サーキュラーパートナーズ（CPs）の「国際連携・標準化WG」と連携・協力して活動を行います。１.共通基盤的な情報共有活動の一環として、リレー形式で講演会を開催し、サーキュラーエコノミーに関する国内外の政策、資源循環、標準化等をテーマとした情報共有を以下のとおり行います。

