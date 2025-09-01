トレイダーズ証券株式会社「（一社）金融データ活用推進協会」に一般会員として加盟

トレイダーズホールディングス株式会社

トレイダーズホールディングス株式会社（東京証券取引所スタンダード市場8704）のグループ会社で、外国為替証拠金取引事業（FX取引）等を営むトレイダーズ証券株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役：須山 剛、以下「トレイダーズ証券」）は、一般社団法人金融データ活用推進協会（以下 FDUA）（https://www.fdua.org/）に一般会員として加盟したことをお知らせいたします。





FDUAは、ミッションに”金融データで人と組織の可能性をアップデートしよう”を掲げ、「組織」「人材育成」「技術」の金融実務に関するノウハウを共有し、個人・企業・業界のアップデートを目指し設立されました。

トレイダーズ証券株式会社は、金融データとAIを活用した新たな価値創造に向けて、近年のAI技術やデータ分析の進展を積極的に活用することで、新しい付加価値の創造を目指しています。

FDUAへの加盟を通じて、金融業界における最新の知見や標準化されたガイドラインを取り入れ、業務の高度化とサービスの質の向上を図ってまいります。



【加盟による期待効果】

1.業界横断的な連携強化

他の金融機関とのネットワークを活用し、情報交換や共同研究を推進、新たな商品・サービスの創出。

2.安心・安全なAI導入

FDUAが提供する「生成AI運用チェックシート」や「デザインパターン」などを活用し、透明性とコンプライアンスを担保したAI活用を実現。

3.人材育成と企業価値向上

協会主催のコンペティションやワークショップを通じて社員のスキルを高め、金融データ活用をリードする人材を育成。



【今後の展望】

当社は今後も、金融データ活用を通じて新たな価値創造に挑戦し、顧客の皆さまへより良い投資体験を提供するとともに、FDUAへの加盟を通じて、設立以来蓄積してきたノウハウを提供し、ビッグデータ・AI活用を支援することで、今後も金融分野における課題解決の実現に向けて貢献してまいります。



トレイダーズ証券は「顧客第一主義」を掲げ、「個人投資家の皆様に、機関投資家に負けない投資環境を提供する」ことを経営方針に、金融面の課題を解決するソリューションを提供し貢献してまいりました。私たちはお客様からいただいたご意見やご要望を一番大切にし、お客様がご期待されている以上のサービスを生み出したいとの考えに基づき、個人投資家の方でも安心して投資ができる環境づくりを実践してまいりました。



これからもトレイダーズ証券はお客様から最も信頼される“FinTech”企業として、だれもが未来に投資できる社会を実現させるべく、個人投資家の金融リテラシーの向上に貢献しながら、お客様と社会が求める新たなサービスの提供にチャレンジし続けてまいります。



■一般社団法人金融データ活用推進協会概要

設立日 ：2022年4月25日

所在地 ：東京都中央区日本橋茅場町1-8-1 茅場町一丁目平和ビル

代表理事：岡田 拓郎

活動内容：（１）金融機関のAI・データ活用推進のためのデザインパターンの作成

：（２）金融業界内・関係諸団体等との情報交換や連携

：（３）金融データの魅力を発信するデータ分析コンペティションの開催、運営

ホームページ：https://www.fdua.org



【会社概要】

トレイダーズ証券株式会社

代表取締役社長： 須山 剛

所在地：〒150-6028 東京都渋谷区恵比寿4-20-3 恵比寿ガーデンプレイスタワー28階

URL：https://traderssec.com/

主たる業務：インターネットを介した店頭デリバティブ取引事業

金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第123号

加入協会等：日本証券業協会 一般社団法人 金融先物取引業協会 一般社団法人 第二種金融商品取引業協会 一般社団法人 日本投資顧問業協会 一般社団法人 日本暗号資産等取引業協会 日本投資者保護基金