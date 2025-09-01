累計20,000人を動員、チケット完売必至の人気イベント出会いのフェス「富士急ナイト」11/29(土)開催決定！！～夜の遊園地を貸し切りにした大合コン～
入園無料の富士急ハイランド（所在地：山梨県富士吉田市）では、出会いのビッグフェス「夜の遊園地貸切り大合コン」を2012年より全国の遊園地で展開する株式会社バームクーヘンと共同で、2025年11月29日（土）に閉園後の「富士急ハイランド」を完全貸切にした一夜限りの出会いのビッグフェス「富士急ナイト」を開催いたします。
本イベントは、閉園後の富士急ハイランドをまるごと貸切り、昼とは異なる幻想的な夜の空間で非日常的な出会いの舞台を演出します。人気アトラクションの「FUJIYAMA」「高飛車」「ZOKKON」などが乗り放題で楽しめ、絶叫体験を共有することでいわゆる「吊り橋効果」で自然と仲間との距離が縮まります。さらに、グループミッションや飲食を楽しむフリータイム、そして音楽を楽しむ時間などの企画も多数用意されております。
本イベント開催決定に伴い、本日9月1日（月）より前売券を発売開始いたします。ぜひこの特別な夜の体験をお見逃しなく、公式サイトよりお早めにお申し込みください。
【イベント概要】
■イベント名
夜の遊園地貸切り大合コン 富士急ナイト
■実施日・場所
2025年11月29日（土）
19:00～21:00（受付開始：18:30）
富士急ハイランド
■参加資格
20歳以上の独身男女
■参加費
男性：7,000円 / 女性：4,000円
※グループでお申し込みいただくとグループ割が適用されます
【内容】
・アルコールを含めたドリンクが飲み放題
・アトラクションが乗り放題（一部を除く）
・出会いをサポートする仕掛け（プロフィールシールやお近づきカード、乾杯タイム、奇跡のトランプゲーム 等）
・ステージコンテンツ／ピンポイントマッチングゲーム、ピンポイントマッチングゲーム、
仲良しフォトコンテスト等
・飲食ブース
【夜の遊園地貸切り大合コンとは】
2012年からスタートした「夜の遊園地貸切り大合コン」。全国の個性豊かな遊園地を舞台に、人と人が出会う“出会いのビッグフェス”として注目を集めています。夜の遊園地という非日常空間でアトラクションを楽しむうちに、自然と会話がはずむ...。
他会場で過去開催した例では、募集開始からわずか2週間で3,000枚のチケットが完売するなど、リピーターも多く、チケット争奪戦は年々ヒートアップ。出会いに不器用なあなたも、マッチングアプリに疲れたあなたも、恋に「わくわく」したいすべての人に。夜の遊園地で、人生がちょっと動き出すような出会いを、体験してみませんか？
【富士急ナイトの特徴、注目ポイント】
１.夜の遊園地を完全貸切！
閉園後の富士急ハイランドを参加者だけで貸切に。普段とは違う、ライトアップされた幻想的な雰囲気の中で、周りを気にせずイベントをお楽しみいただけます。
２.人気アトラクションが乗り放題！
「FUJIYAMA」「高飛車」「ZOKKON」など、園内の人気アトラクションが乗り放題。グループで絶叫体験を共有することで、自然と参加者同士の距離が縮まります。
※一部営業しないアトラクションあり。
３.交流を促進する特別企画！
参加者同士が自然に交流できるような、グループでのミッションや飲食を楽しみなが
らのフリータイムなど、様々な企画をご用意しています。
【富士急ハイランド営業データ】
■営業時間
9:00~20:00
■料金
ワンデイパス：大人6,000円～7,800円
中高生5,500円～7,300円
小学生4,400円～5,000円
幼児・シニア2,100円～2,500円
※営業時間・料金は日により異なるため、公式サイトにてご確認ください。
※富士急ハイランドは入園無料です。
■交通
お車の場合
・新宿から中央自動車道で約 80 分、河口湖 IC に隣接
・東京から東名高速道路・御殿場 IC、東富士五湖道路経由で約90分
バスの場合
・新宿から高速バスで約100分
・東京から高速バスで約110分 いずれも「富士急ハイランド」下車
※首都圏の他、名古屋、関西等30ヶ所以上から直通バス運行中
電車の場合
・JR中央本線大月駅で富士急行線に乗換、大月駅から約50分。富士急行線「富士急ハイランド駅」から直結。
【会社概要】
【株式会社富士急ハイランド】
代表者：上原 厚
設立：1964 年 6 月 1 日
所在地：山梨県富士吉田市新西原 5 丁目 6 番 1 号
事業内容：遊園地事業
株式上場：非上場
公式ＨＰ：https://www.fujiq.jp/
【株式会社バームクーヘン】
代表者：杉守 剛
設立：2024年4月1日
所在地：富山本社 富山県富山市問屋町1-9-7 2F
東京本社 東京都港区東麻布1-18-12 M11812 2/3F
事業内容：イベント企画・運営、WEBマーケティング、WEBサイトの企画・制作、映像・動画の企画・制作
公式ＨＰ：https://baumkuchen.co.jp/