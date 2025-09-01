【参加者募集】愛知県の高校生を対象に「GEEK CAMP YOUTH AICHI」を開催

デジタルハリウッド株式会社2025年11月1日(土)・2日(日)・ 22日（土）開講

IT関連及びデジタルコンテンツの人材養成スクール・大学・大学院を展開するデジタルハリウッド株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長兼CEO：春名啓紀、学長：杉山知之）が運営する、エンジニアと起業の学校『G's』（ジーズ）は、株式会社JTBと連携し、愛知県教育委員会の「DXハイスクール事業」の一環として、高校生向けにプログラミング講座『GEEK CAMP YOUTH AICHI』を開催いたします。

本CAMPは、県立学校33校、名古屋市立高校5校、私立高校11校を中心としたDXハイスクール指定校をはじめ、愛知県内の生徒を対象に実施される取り組みであり、デジタル技術を学びながら「自分のアイデアで社会を変える体験」ができる、ハンズオン型の集中講座です。

【「GEEK CAMP YOUTH AICHI」とは】

「GEEK CAMP YOUTH AICHI」は、愛知県の高校生を対象にしたプログラミング×モノづくり体験プログラムです。文部科学省が推進する「DXハイスクール」事業の一環として開催され、デジタル技術を活用して課題解決に挑む力を育むことを目的としています。

1・2日の集中講座では、ゼロから学ぶプログラミング体験を通じて、仲間とともにアイデアをカタチにし、オリジナルのアプリを開発します。現役エンジニアのサポートのもと、初心者でも安心して挑戦でき、最終日には成果発表会で自らの成果を披露。

ただ「学ぶ」だけでなく、地域の課題に向き合い、仲間と協力しながら解決策を創り出すことで、自分自身の成長を実感し、未来へ踏み出す第一歩となる体験を提供します。

＜こんな方におすすめ＞

・プログラミングに興味があるけど、何をしたらいいか分からない。

・身近な課題を解決するアプリを自分で創ってみたい！

・プログラミングとAIを使って新しいサービスを生み出したい！

・一緒にモノづくりに夢中になれる仲間と出会いたい！

公式Webサイト

https://geekcampyouth.pref.aichi.jp

【連携の経緯と各社の役割について】

■連携の経緯について

愛知県プロポーザル「DXハイスクール域内横断支援事業委託業務」において、最優秀事業者として株式会社JTB名古屋教育事業部が選定されました。全体統括並びに事務局業務を株式会社JTB名古屋教育事業部、生徒向けのハンズオン型人材育成講座を、株式会社JTBと連携し当社が担当させていただくこととなりました。

これまでに東京をはじめ、鳥取、山形、長野など全国各地で短期プログラミングCAMPを開催してきた実績をもとに、当社が運営する起業とエンジニアの学校であるG's（ジーズ）が「GEEK CAMP YOUTH AICHI」の企画・運営をさせていただきます。

■各社の役割

＜G’s（デジタルハリウッド株式会社）＞

・「GEEK CAMP YOUTH AICHI」の企画・運営

・開催期間中、ファシリテーターや専門人材を配置

＜株式会社JTB＞

・DXハイスクール域内横断支援事業委託業務の統括運営

・「GEEK CAMP YOUTH AICHI」の統括運営

【プログラムの特徴】

3日間でセカイが変わる体験

たった3日間でも、自分の世界は大きく変わります。プログラミングでアイデアを形にし、今話題のAIを活用する方法を学ぶことで、未来を描く力が身につきます。未経験でも安心して学べるサポート環境の中で、自分の未来を切り拓くヒントをつかみ、世界が変わる体験をしてください。

現役エンジニアが直接フォロー

本CAMPでは、実際にITの世界で活躍しているエンジニアが皆さんをフォローします。

わからないところはすぐに質問できるので安心、「プロはこう考えるんだ！」という発見もたくさんあります。

プログラミングが初めての方でも、安心して楽しく参加できます。

支え合い、共に前進する自走型コミュニティ

ひとりで学ぶより、みんなで挑戦するほうが楽しく、また、仲間と共に挑戦することで何倍もの可能性が広がります。互いの意見を交わし、異なる視点に触れることで、新しい発想や学びが生まれます。時に支え合い、時に刺激し合いながら、仲間と共に進む経験は、単なるプログラミング体験にとどまらず、未来の社会をつくる力を育みます。

舞台は「STATION Ai」

本CAMPの会場は、日本最大級のオープンイノベーション拠点「STATION Ai」。

ここは多くのスタートアップが事業を成長させ、企業や人がつながり、新しい価値が生まれる場所です。

そんな特別な環境でプログラミングを学ぶことは、単なる体験にとどまらず、未来を切り拓く第一歩となります。

自分の手で「愛知の未来」をつくる

本CAMPでは、プログラミングをただ学ぶだけでなく、身近な地域の課題をテーマに仲間と一緒にアイデアを形にしていきます。

身近なテーマから未来を考えるきっかけがいっぱい。自分の手で地域の未来を描く体験ができます。

【GEEK CAMP YOUTH AICHI開催概要】

1.日時

DAY1：2025年11月01日（土）10:00～17:00

DAY2：2025年11月02日（日）10:00～17:00

DAY3：2025年11月22日（土）10:00～17:00（成果発表会：13:00～16:15)

2.会場

STATION Ai（〒466-0064 愛知県名古屋市昭和区鶴舞1丁目2－32）

JR鶴舞駅（STATION Ai前 駅）から徒歩6分 ※名古屋駅から2駅

3.対象

愛知県の高等学校・特別支援学校に在籍の生徒

キャンプ3日間全てに参加可能な生徒

4.定員

40名程度

※書類審査の上選抜となります。

5.受講料

無料

6.参加方法

参加エントリーフォームに記載し、エントリー内容にて選考の上決定

（10月1日(水)23:59〆切）

※選考結果は2025年10月6日(月)中に、合否に関わらず応募者全員にお知らせいたします。

公式Webサイト：https://geekcampyouth.pref.aichi.jp

7.観覧について

保護者・学校関係者・愛知県内の学校に進学を希望する現中学3年生の方のみ、本CAMPで高校生たちが仲間とともにアイデアを形にし、プログラミングを通じて未来を描いていく姿を間近で観覧することが可能です。観覧希望者は公式Webサイトの「観覧お申込み」フォームより事前申請をお願いします。

8.主催

愛知県教育委員会 ICT教育推進課

【G’s（ジーズ）について】

（旧G’s ACADEMY）

https://g-s.dev/

テクノロジーを乗りこなし、自らの手で創る。

自らの行動で人を動かし、セカイを変える。

そんな、セカイをあきらめないGEEKたちが「学び、つながり、動き出せる場所」を自らの手でつくり続ける、社会人のための教育機関です。

卒業生の約80％が起業またはベンチャー就職を志望し、これまでに116社のスタートアップが誕生、資金調達総額は161億円を突破しています（2025年8月現在）。

また、多くの起業志望者に対応すべく、最大500万円までの投資が可能なインキュベート機関「D ROCKETS」を設立。起業家とエンジニアの化学反応を引き起こし「セカイを変えるようなサービスを日本から生み出すこと」に貢献しています。

なお、運営母体であるデジタルハリウッド大学では、大学発ベンチャーの設立数が全国15位（令和6年度大学発ベンチャー調査（経済産業省）より）となっており、多数の起業家を輩出しています。