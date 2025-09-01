【募集】中小企業優秀新技術・新製品賞 第38回募集のご案内
公益財団法人りそな中小企業振興財団
中小企業優秀新技術・新製品賞について
公益財団法人りそな中小企業振興財団と日刊工業新聞社は、中小企業の技術を振興し、わが国産業の発展に寄与する目的で、1988年に「中小企業優秀新技術・新製品賞」を設けました。
以後、毎年、中小企業の皆様が開発した優れた「新技術・新製品」を表彰しています。今年度は第38回を実施。一般、ソフトウエアの両部門とも、たくさんの応募をお待ち申し上げております。
募集概要[表: https://prtimes.jp/data/corp/160341/table/4_1_8ce0577642bf7cc090cfdd62eafd7fd0.jpg?v=202509020326 ]
主催、後援
〔主催〕公益財団法人りそな中小企業振興財団 日刊工業新聞社
〔後援〕経済産業省中小企業庁 独立行政法人中小企業基盤整備機構
お問い合わせ先
公益財団法人りそな中小企業振興財団
〒141-0021 東京都品川区上大崎3-2-1 目黒センタービル４階
https://www.resona-fdn.or.jp/annai.html#gsc.tab=0
日刊工業新聞社 日刊工業産業研究所
〒103-8548 東京都中央区日本橋小網町14-1
https://biz.nikkan.co.jp/sanken/