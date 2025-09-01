DMM GAMESでヒットタイトルを手掛ける「クリエイティブチーム くまさん」がMリーグ「KADOKAWAサクラナイツ」とのスポンサー契約を締結

株式会社Studio KUMASAN

合同会社EXNOA（本社：東京都港区、CEO：村中 悠介、URL：https://games.dmm.com/）が運営するDMM GAMESにてヒットタイトルを手掛ける「クリエイティブチーム くまさん」が、麻雀プロリーグ戦「M.LEAGUE（Mリーグ）」に参戦するプロ麻雀チーム「KADOKAWAサクラナイツ」と2025-26シーズンのスポンサー契約を締結したことをお知らせいたします。

【「KADOKAWAサクラナイツ」ユニフォームに「クリエイティブチーム くまさん」ロゴが掲載】

スポンサー契約に伴い、「KADOKAWAサクラナイツ」のユニフォーム胸下中央部に「クリエイティブチーム くまさん」ロゴが掲載されます。

この度のスポンサー契約を通じて、「クリエイティブチーム くまさん」が掲げている目標「より多くのユーザーさんと向き合い、楽しませる」を実現すべく、「KADOKAWAサクラナイツ」の活動支援をはじめMリーグ全体を盛り上げていくべくコラボキャンペーンやサポートをおこなってまいります。

【「KADOKAWAサクラナイツ」スポンサー就任記念キャンペーン】

「KADOKAWAサクラナイツ」スポンサー就任を記念して、「クリエイティブチーム くまさん」がクリエイティブ＆プロデュースを手掛ける『フラワーナイトガール』、『ミストトレインガールズ～霧の世界の車窓から～』、『モンスター娘TD～ボクは絶海の孤島でモン娘たちに溺愛されて困っています～』、『ティンクルスターナイツ』、『ガールズクリエイション -少女藝術綺譚-』の5タイトルにて特別ログインボーナスやお得なパックの販売をいたします。

※各タイトルのキャンペーン実施時期はタイトルによって異なります。

※各種キャンペーンの詳細は各ゲーム内のお知らせをご確認ください。

「クリエイティブチーム くまさん」とは

はせPを筆頭としたDMM GAMESデザイナーを中心に、2019年に発足したIP制作チーム。

「クリエイティブチーム くまさん」には、著名なイラストレーターやデザイナーが多数在籍し、社内外と協力体制を作りDMM GAMESの様々なタイトルのクリエイティブ全般を担います。

「KADOKAWAサクラナイツ」とは

プロ麻雀リーグであるMリーグに参戦をしている株式会社KADOKAWAによるチーム。

みどり豊かな地から最先端の文化と産業を生み出し、世界に向けて発信する「COOL JAPAN FOREST 構想」の拠点施設「ところざわサクラタウン」にちなみ命名。

“桜”のように美しく咲き誇り、“騎士”のように心技を兼ね備えた選手たちと共に、Mリーグという舞台で新しい物語をつくります。

KADOKAWAサクラナイツホームページ：https://sakuraknights.com/