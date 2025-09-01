UUUMの事業シナジー発掘プログラム「ONE TEAM」が第3回募集を開始
UUUM株式会社（本社: 東京都港区、代表取締役社長: 梅景 匡之、以下「UUUM」）は、UUUMと強い事業シナジーを創出できる企業の発掘を検討する特別プログラム「ONE TEAM」の第3回募集を2025年9月1日から開始します。募集概要は下記をご参照ください。
事業シナジー発掘プログラム「ONE TEAM」とは
本プログラムは、事前の書類審査等のプロセスを通過された企業様に対し、当社事業シナジー委員会のメンバーが応募企業様と直接面談を実施いたします。条件に合致する事業に対して業務提携や協業による新規事業創出の判断を行うプログラムです。
条件
１.当社と強い事業シナジーを創出できること
事業領域や成長ビジョンが当社の戦略と一致し、相互に価値を高められる企業を対象とします。
２.当社と特別な事業条件を組むことができること
新たな市場創出やサービス連携など、特別な取り組みが可能な企業を重視します。
※シード、シリーズA、プレIPOなど、ラウンドは限定いたしません
※出資を伴わない業務提携や協業による新規事業の創出に限定いたします
審査プロセス
１.応募フォームにて応募
２.書類審査
３.対面審査
というプロセスを経て、提携の意思決定が行われます。
※内容や状況に応じて、プロセス追加等、変更されることがございます。予めご了承ください。
対面審査
- 対面審査では、30分間でピッチと質疑応答を行っていただきます
- みなさまの想いの熱量をぶつけてください。
開催場所
- UUUMオフィス〒107-6228 東京都港区赤坂９丁目７－１ ミッドタウン・タワー 28階
プログラムの実施スケジュール
本プログラムは、年間4回にわけて開催いたします。
第１回、第２回 募集終了
第３回
応募期間：2025年9月1日（月）～9月30日（火）まで
書類選考/ご連絡期間：10月1日（水）～10月17日（金）まで
対面審査：10月末～11月上旬
結果発表：11月中旬～11月下旬
※予定は変更になる可能性があります。
※通過者のみご連絡させていただきます。
第４回：2025年冬に開催予定
応募方法
応募期間中、随時受付中です。
応募フォームはこちら
URL：https://forms.gle/AZf42UrS4b31hpQD6
【本件に関するお問い合わせ】
以下よりお問い合わせください。
UUUM株式会社：https://www.uuum.co.jp/inquiry-business-event
事例インタビュー
UUUMとmomentが業務提携し「ゴルフ距離計」を共同開発！ ～事業シナジー発掘プログラム「ONE TEAM」による協業成果～(https://www.uuum.co.jp/news/130896)
■UUUM会社概要
UUUMは「想いの熱量でセカイを切り拓く」をビジョンに掲げる、クリエイティブ・エージェンシーです。国内最大級のMCN（マルチチャンネルネットワーク）として、15,000以上のYouTubeチャンネルをサポート。インフルエンサーマーケティング、グッズ・イベント事業、メディア事業など、多角的に展開しています。
社名：UUUM（ウーム）株式会社
代表者：代表取締役 社長執行役員 梅景 匡之
設立：2013年6月
公式サイト：https://www.uuum.co.jp/
クリエイターサイト：https://www.uuum.jp/
note：https://note.com/uuum_official/