47ÅÔÆ»ÉÜ¸©¤ÎÂåÉ½¥Áー¥à¤¬¿ë¤Ë·èÄê¡ª¡ÖÆüËÜºâÃÄ¥¹¥ÝGOMI¥ïー¥ë¥É¥«¥Ã¥×2025 ÆüËÜSTAGE¡×9·î21Æü(Æü)³«ºÅ
°ìÈÌºâÃÄË¡¿ÍÆüËÜºâÃÄ¥¹¥ÝGOMIÏ¢ÌÁ¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢ÂåÉ½Íý»ö¡§¶Ìß· ÀµÆÁ¡¢°Ê²¼¡ÖÆüËÜºâÃÄ¥¹¥ÝGOMIÏ¢ÌÁ¡×¡Ë¤¬¼çºÅ¤¹¤ë¡ÖÆüËÜºâÃÄ¥¹¥ÝGOMI¥ïー¥ë¥É¥«¥Ã¥×2025¡×¤Î¹ñÆâÂç²ñ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢47ÅÔÆ»ÉÜ¸©¤Ç¼Â»Ü¤µ¤ì¤¿Í½Áª¤¬½ªÎ»¤·¡¢Á´ÅÔÆ»ÉÜ¸©¤ÎÂåÉ½¥Áー¥à¤¬·èÄê¤·¤¿¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£Í½Áª¤ò¾¡¤ÁÈ´¤¤¤¿47¥Áー¥à¤Ï¡¢2025Ç¯9·î21Æü¡ÊÆü¡Ë¤ËÅìµþÅÔÆâ¤Ç³«ºÅ¤¹¤ëÆüËÜSTAGE¡ÊÆüËÜÂåÉ½·èÄêÀï¡Ë¤Ë½Ð¾ì¤·¡¢À¤³¦Âç²ñ¤Ø¤ÎÀÚÉä¤ò¤«¤±¤Æ¶¥¤¤¤Þ¤¹¡£
¶¥¤¦¤Û¤É¡¢¤Þ¤Á¤â³¤¤â¤¤ì¤¤¤Ë¤Ê¤ë――¡È¤´¤ß½¦¤¤¡É¤ò¥¹¥Ýー¥Ä¤Ë¤·¤¿ÆüËÜÈ¯¤Î¶¥µ»¡Ö¥¹¥ÝGOMI¡×
Åçº¬STAGE¤Î»²²Ã¥Áー¥à
»°½ÅSTAGE¤Î»²²Ã¥Áー¥à
¡¡¥¹¥ÝGOMI¤Ï¡Ö¥¹¥Ýー¥Ä¡ß¤´¤ß½¦¤¤¡×¤ÎÎ¬¤Ç¡¢2008Ç¯¤ËÆüËÜ¤ÇÃÂÀ¸¤·¤¿¥æ¥Ëー¥¯¤Ê¶¥µ»¤Ç¤¹¡£
3¿Í1ÁÈ¤Î¥Áー¥à¤ò·ëÀ®¤·¡¢À©¸Â»þ´Ö60Ê¬¤ÎÃæ¤Çµ¬Äê¥¨¥ê¥¢Æâ¤Î¤´¤ß¤ò½¦¤¤¡¢¤½¤ÎÎÌ¤ä¼ïÎà¤Ë±þ¤¸¤¿¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò¶¥¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¶¥µ»¤ÎºÇÂç¤ÎÆÃÄ§¤Ï¡¢¡Ö¤¿¤À¤Î¤´¤ß½¦¤¤¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡Ö¾¡ÇÔ¤ò¶¥¤¦¥¹¥Ýー¥Ä¡×¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¡£
¡Ö¤´¤ß½¦¤¤¤Ï¥¹¥Ýー¥Ä¤À¡ª¡×¤È¤¤¤¦¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Î¤â¤È¡¢»²²Ã¼Ô¤Ï¾¡ÇÔ¤ò¤«¤±¤Æ¤Þ¤Á¤Î¤´¤ß¤òÀïÎ¬Åª¤Ë½¦¤¤¡¢¤½¤Î·ë²Ì¤È¤·¤Æ¤Þ¤Á¤«¤é³¤¤ØÎ®¤ì½Ð¤ë¤´¤ß¤òÌ¤Á³¤ËËÉ¤°¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
47ÅÔÆ»ÉÜ¸©ÂåÉ½¤¬Åìµþ¤Ë½¸·ë¡ªÀ¤³¦Âç²ñ¤Ø¤ÎÀÚÉä¤ò¤«¤±¤¿¡ÈÆüËÜÂåÉ½·èÄêÀï¡É
9·î21Æü¡ÊÆü¡Ë¤Ë³«ºÅ¤¹¤ëÆüËÜSTAGE¤Ï¡¢2025Ç¯10·î¤Ë³«ºÅ¤¹¤ë¡ÖÆüËÜºâÃÄ¥¹¥ÝGOMI¥ïー¥ë¥É¥«¥Ã¥×2025 FINAL¡×¤Ø¤Î½Ð¾ì¸¢¤ò¤«¤±¤¿ÆüËÜÂåÉ½·èÄêÀï¤Ç¤¹¡£FINAL¤Ë¤ÏÀ¤³¦34¥«¹ñ¤ÎÂåÉ½¥Áー¥à¤¬½Ð¾ìÍ½Äê¤Ç¡¢º£²ó¤ÎÆüËÜSTAGE¤òÀ©¤·¤¿1¥Áー¥à¤À¤±¤¬¡¢ÆüËÜÂåÉ½¤È¤·¤Æ¡ÈÀ¤³¦°ì¡É¤ò¤«¤±¤¿Àï¤¤¤ËÄ©¤ß¤Þ¤¹¡£
¢¨¡ÖÆüËÜºâÃÄ¥¹¥ÝGOMI¥ïー¥ë¥É¥«¥Ã¥× ÆüËÜSTAGE¡×½Ð¾ì¥Áー¥à°ìÍ÷¤Ï¤³¤Á¤é(https://docs.google.com/document/d/1yJlvZNrZYvLb_6HgKpnSW-SUpqwc2xNZ/edit?usp=sharing&ouid=100862192487137367292&rtpof=true&sd=true)
¹ñÆâÍ½Áª¤Ë¤Ï1,049¥Áー¥à¤¬»²²Ã¡¢½¸¤á¤¿¤´¤ß¤ÎÁí½ÅÎÌ¤Ï4,411.9kg¡ª¿¼¹ï²½¤¹¤ë³¤ÍÎ¤´¤ßÌäÂê¤Ø¤ÎÄ©Àï
¡¡º£²ó¤Î¹ñÆâÍ½Áª¤Ë¤Ï¡¢Á´¹ñ³ÆÃÏ¤«¤é¹ç·×1,049¥Áー¥à¤¬»²²Ã¤·¡¢3,000¿Í°Ê¾å¤¬¡Ö¥¹¥ÝGOMI¡×¤ËÄ©Àï¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ÎÀ®²Ì¤È¤·¤Æ½¸¤á¤é¤ì¤¿¤´¤ß¤ÎÁí½ÅÎÌ¤Ï4,411.9kg¤Ë¤Î¤Ü¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤ÏÃ±¤Ê¤ë¶¥µ»·ë²Ì¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢À¤³¦Åª¤Ë¿¼¹ï²½¤¹¤ë¡Ö³¤ÍÎ¤´¤ßÌäÂê¡×¤Ø¤ÎÄ©Àï¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡´Ä¶¾Ê¤Î¿ä·×¡Ê¢¨¡Ë¤Ë¤è¤ë¤È¡¢À¤³¦¤Ç¤ÏÇ¯´ÖÌó800Ëü¥È¥ó¤â¤Î¥×¥é¥¹¥Á¥Ã¥¯¤´¤ß¤¬³¤¤ËÎ®½Ð¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤ÎÌó8³ä¤Ï¤Þ¤Á¤«¤éÈ¯À¸¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»ä¤¿¤Á¤ÎÊë¤é¤¹¤Þ¤Á¤Ç¤â¡¢¥¿¥Ð¥³¤ÎµÛ¤¤³Ì¤ä¥Ú¥Ã¥È¥Ü¥È¥ë¡¢¶õ¤´Ì¡¢¥ì¥¸ÂÞ¤Ê¤É¤¬Æ»Ã¼¤Ë¼Î¤Æ¤é¤ì¡¢±«¤äÉ÷¤Ë¤è¤Ã¤ÆÂ¦¹Â¤ä²ÏÀî¤ò·ÐÍ³¤·¡¢¤ä¤¬¤Æ³¤¤ËÎ®¤ì¹þ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢³¤¤ËÎ®¤ì½Ð¤ë¤´¤ß¤ÎÌó7³ä¤Ï¥×¥é¥¹¥Á¥Ã¥¯¤Ç¤¢¤ê¡¢¤³¤Î¤Þ¤ÞÍ¸ú¤ÊÂÐºö¤ò¼è¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢2050Ç¯¤Ë¤Ï³¤¤ËÂ¸ºß¤¹¤ë¥×¥é¥¹¥Á¥Ã¥¯¤´¤ß¤Î½ÅÎÌ¤¬µû¤ò¾å²ó¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤ÈÍ½Â¬¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ê¢¨¡Ë¡£¥¹¥ÝGOMI¤Ï¡Ö¤Þ¤Á¤Î¤´¤ß¤ò¸º¤é¤¹¤³¤È¤¬¡¢³¤ÍÎ¤´¤ßºï¸º¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡×¤È¤¤¤¦»ëÅÀ¤«¤é¡¢¥¹¥Ýー¥Ä¤È¤·¤Æ³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤é¹ÔÆ°¤òÂ¥¤¹¡ÈÍ£°ìÌµÆó¤Î´Ä¶¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¡É¤È¤·¤Æ¡¢¤½¤Î³èÆ°¤Î¿þÌî¤ò¹¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¸½ºß¡¢³¤³°Í½Áª¤âÆ±»þ¤Ë¿Ê¹Ô¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢º£Ç¯¤ÏÆüËÜ¤ò´Þ¤à34¥«¹ñ¤¬»²²Ã¤òÉ½ÌÀ¡£¸½»þÅÀ¤Ç³¤³°27¥«¹ñ¡¦774¥Áー¥à¤¬»²²Ã¤·¡¢¤¹¤Ç¤Ë9,553.2kg¤Î¤´¤ß¤ò²ó¼ý¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¹ñÆâ¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤º¡¢¤¤¤Þ¤äÀ¤³¦³ÆÃÏ¤Ç¥¹¥ÝGOMI¤òÄÌ¤¸¤¿¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤¬¹¤¬¤ê¡¢³¤ÍÎ¤´¤ßºï¸º¤Ë¸þ¤±¤¿µ¡±¿¤Ï¤Þ¤¹¤Þ¤¹¹â¤Þ¤ê¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨½ÐÅµ¡§´Ä¶¾Ê¡ØÎáÏÂ2Ç¯ÈÇ ´Ä¶¡¦½Û´Ä·¿¼Ò²ñ¡¦À¸ÊªÂ¿ÍÍÀÇò½ñ¡ÙÂè1Éô Âè1¾Ï Âè3Àá(https://www.env.go.jp/policy/hakusyo/r02/html/hj20010103.html?utm_source=chatgpt.com)
¥¹¥ÝGOMI¥¢¥ó¥Ð¥µ¥Àー¤Î¾¾ÅÄ ¾æ»Ö»á¡¦ÅÄ¸ý °¡´õ»á¤¬ÆüËÜSTAGE¤ËÅÐ¾ì¡ª
¡¡º£²ó¤ÎÆüËÜSTAGE¤Ë¤Ï¡¢ÆüËÜ¿å±ËÏ¢ÌÁ¥¢¥¹¥êー¥È°Ñ°÷Ä¹¤Ç¥ª¥ê¥ó¥Ô¥¢¥ó¡Ê¶¥±Ë¡Ë¤Î¾¾ÅÄ ¾æ»Ö»á¡¢¥Ñ¥é¥ê¥ó¥Ô¥¢¥ó¡Ê¼Í·â¡Ë¤ÎÅÄ¸ý °¡´õ»á¤¬¡Ö¥¹¥ÝGOMI¥¢¥ó¥Ð¥µ¥Àー¡×¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¡£Î¾»á¤Ï¡Ö¥¹¥Ýー¥Ä¤ò³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤é´Ä¶²ÝÂê¤Ë¼è¤êÁÈ¤à¡×¤È¤¤¤¦¥¹¥ÝGOMI¤ÎÍýÇ°¤Ë¶¦´¶¤·¡¢ËÜÂç²ñ¤ò±þ±ç¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¥¢¥ó¥Ð¥µ¥Àー¤Ë´Ø¤¹¤ë¾ÜºÙ¤Ï¤³¤Á¤é(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000005.000165301.html)¤è¤ê¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ÖÆüËÜºâÃÄ¥¹¥ÝGOMI¥ïー¥ë¥É¥«¥Ã¥×2025 ÆüËÜSTAGE¡×³«ºÅ³µÍ×
Æü»þ¡§2025Ç¯9·î21Æü¡ÊÆü¡Ë10:30～13:15¡Ê½ªÎ»Í½Äê¡Ë
²ñ¾ì¡§ÅìµþÅÔÆâ
ÆâÍÆ¡§¶¥µ»»þ´Ö60Ê¬¤Ç·è¤á¤é¤ì¤¿¥¨¥ê¥¢¤Ç¤´¤ß¤ò½¦¤¤¡¢½ÅÎÌ¤È¼ïÎà¤Ë±þ¤¸¤¿¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò¶¥¤¦
¡Ê»²¹Í¡§¥ëー¥ëÆ°²è(https://www.youtube.com/watch?v=r-RQ6LUYU8s)¡Ë
¼çºÅ¡§°ìÈÌºâÃÄË¡¿ÍÆüËÜºâÃÄ¥¹¥ÝGOMIÏ¢ÌÁ
´ë²è¶¨ÎÏ¡¿½õÀ®¡§¸ø±×ºâÃÄË¡¿ÍÆüËÜºâÃÄ
¡ÖÆüËÜºâÃÄ¥¹¥ÝGOMI¥ïー¥ë¥É¥«¥Ã¥×2025 FINAL¡×³«ºÅÍ½Äê
Æü»þ¡§2025Ç¯10·î29Æü¡Ê¿å¡Ë
²ñ¾ì¡§ÅìµþÅÔÆâ¡Ê¢¨¶¥µ»¤Î¸øÊ¿À¤òÊÝ¤Ä¤¿¤á¡¢²ñ¾ì¤Î¾ÜºÙ¤ÏÂç²ñÄ¾Á°¤ËÈ¯É½Í½Äê¡Ë
¢ª À¤³¦34¥«¹ñ¡ÊÍ½Äê¡Ë¤ÎÂåÉ½¥Áー¥à¤¬½¸¤¤¡¢¡ÈÀ¤³¦°ì¡É¤Î¾Î¹æ¤ò¤«¤±¤Æ¶¥¤¦ºÇ½ª·èÀï
¡Ö¥¹¥ÝGOMI¡×¤È¡Ö¥¹¥ÝGOMI¥ïー¥ë¥É¥«¥Ã¥×¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¤´¤ß½¦¤¤¤ò¶¥µ»²½¤·¤¿Èó¾ï¤Ë¥æ¥Ëー¥¯¤ÊÆüËÜÈ¯¾Í¤Î¥¹¥Ýー¥Ä¡Ö¥¹¥ÝGOMI¡×¤Ï¡¢2008Ç¯¤ÎÃÂÀ¸°ÊÍè¡¢Ãç´Ö¤ò³È¤²¹ñÆâ¤Ë¸Â¤é¤ºÀ¤³¦Åª¤Ê¥àー¥Ö¥á¥ó¥È¤È¤·¤Æµ¤±¿¤¬¹â¤Þ¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤Î·Àµ¡¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢2023Ç¯¤Ë½é¤ÎÀ¤³¦Âç²ñ¤È¤·¤Æ³«ºÅ¤·¤¿¡Ö¥¹¥ÝGOMI¥ïー¥ë¥É¥«¥Ã¥×¡×¤Ç¤¹¡£À¤³¦³Æ¹ñ¤«¤é»²²Ã¥Áー¥à¤¬½¸¤Þ¤ê¡¢¶¥µ»¤È¤·¤ÆÇ®Àï¤ò·«¤ê¹¤²¤ë¤Ê¤«¤Ç¡¢¹ñ¤òÄ¶¤¨¤¿Í§¾ð¤ÈÏ¢·È¤¬À¸¤Þ¤ì¡¢¤µ¤é¤Ë¤Ï¡Ö¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î½»¤àÃÏµå¤ò¤¤ì¤¤¤Ë¤·¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦ÁÛ¤¤¤ò°ìÆ±¤Ç¶¦Í¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡À¤³¦Åª¤Ë¿¼¹ï²½¤¹¤ë³¤ÍÎ¤´¤ßÌäÂê¡¢¤³¤Î8³ä¤Ï»ä¤¿¤Á¤Î½»¤à¤Þ¤Á¤«¤éÎ®½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¤³¤Î²ÝÂê¤ËÂÐ¤·¤Æ¥¹¥ÝGOMI¤Ï¡¢¡Ö¤´¤ß½¦¤¤¤Ï¥¹¥Ýー¥Ä¤À¡ª¡×¤È¤¤¤¦¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Î¤â¤È¡¢ÂÎ¤òÆ°¤«¤·´À¤òÎ®¤¹¤³¤È¡¢¥Áー¥à¤òÁÈ¤ó¤Ç¾¡ÇÔ¤ò¶¥¤¦¤³¤È¡¢¤³¤Î¥¹¥Ýー¥Ä¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÂé¸ïÌ£¤ò³è¤«¤·¤Ê¤¬¤é¡¢´Ä¶ÌäÂê¤ò¼«Ê¬»ö¤È¤·¤Æ¹Í¤¨¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤Ç¤¤ëÍ£°ì¤Î¶¥µ»¤È¤·¤Æ¤½¤Î¿þÌî¤ò½ù¡¹¤Ë³ÈÂç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡ÆüËÜÈ¯¾Í¤Î¥¹¥ÝGOMI¤ÎÀ¤³¦Âç²ñ¡ÖÆüËÜºâÃÄ¥¹¥ÝGOMI¥ïー¥ë¥É¥«¥Ã¥×2025¡×¤Ï¡¢¥¹¥ÝGOMI¤Î¹ñºÝÅª¤ÊÉáµÚ¤òÂ¥¿Ê¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¹ñ¤äÀ¤Âå¤òÌä¤ï¤º³¤ÍÎ¤´¤ß¤Îºï¸º³èÆ°¤Ë»²²Ã¤¤¤¿¤À¤¯µ¡²ñ¤òÆüËÜ¤«¤éÁÏ½Ð¤·¡¢³¤ÍÎ¤´¤ßºï¸º¤ÎÀ¤³¦Åª¥àー¥Ö¥á¥ó¥È¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ¡¢ÆüËÜºâÃÄ¥¹¥ÝGOMIÏ¢ÌÁ¤¬¼Â»Ü¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://nf-spogomiwc.com/
¡ãÃÄÂÎ³µÍ×¡ä
°ìÈÌºâÃÄË¡¿ÍÆüËÜºâÃÄ¥¹¥ÝGOMIÏ¢ÌÁ
¤´¤ß½¦¤¤¤ò¥¹¥Ýー¥Ä¤ÈÂª¤¨¡¢¶¥¤¤¹ç¤¤´À¤òÎ®¤·¤Ê¤¬¤é¤´¤ß¤ò½¦¤¦¤³¤È¤Ç¡¢·ò¹¯¤ÊÂÎ¤Å¤¯¤ê¤È»Ò¤É¤â¤«¤éÂç¿Í¤Þ¤Ç¤´¤ß¤ò¼Î¤Æ¤Ê¤¤¥ê¥µ¥¤¥¯¥ë½¬´·¤ò°Õ¼±¤µ¤»¡¢¤¤ì¤¤¤ÇÊë¤é¤·¤ä¤¹¤¤³¹¤Å¤¯¤ê¤Ë¹×¸¥¤·¡¢¥¹¥Ýー¥Ä¤È´Ä¶¤ÎÍ»¹ç¤ò¼Â¸½¤µ¤»¡¢¥¹¥Ýー¥Ä¤Î¿·¤¿¤ÊÌ¥ÎÏ¤òÄó°Æ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÆüËÜ¥¹¥Ýー¥Ä³¦¤ÎÈ¯Å¸¤Ë´óÍ¿¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
https://nf-spogomiwc.com/
ÆüËÜºâÃÄ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
ÄË¤ß¤â¡¢´õË¾¤â¡¢Ì¤Íè¤â¡¢¶¦¤Ë¡£
ÆüËÜºâÃÄ¤Ï1962Ç¯¡¢ÆüËÜºÇÂçµ¬ÌÏ¤ÎºâÃÄ¤È¤·¤ÆÁÏÎ©°ÊÍè¡¢
¿Í¼ï¡¦¹ñ¶¤ò±Û¤¨¤Æ¡¢»Ò¤É¤â¡¦¾ã³²¼Ô¡¦ºÒ³²¡¦³¤ÍÎ¡¦¿ÍÆ»»Ù±ç¤Ê¤É¡¢Éý¹¤¤Ê¬Ìî¤Î³èÆ°¤ò¥Üー¥È¥ìー¥¹¤ÎÇä¾å¶â¤«¤é¤Î¸òÉÕ¶â¤òºâ¸»¤È¤·¤Æ¿ä¿Ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
https://www.nippon-foundation.or.jp/
¢¨¡ÖÆüËÜºâÃÄ¥¹¥ÝGOMI¥ïー¥ë¥É¥«¥Ã¥×2025¡×¤Ï¡¢ÆüËÜºâÃÄ¤Î½õÀ®»ö¶È¤Ç¤¹¡£