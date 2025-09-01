hab、JR西日本グループの事業共創プログラム「ベルナル」で大賞受賞！

hab株式会社

送迎プラットフォーム「hab」を運営するhab株式会社（本社：神奈川県横浜市、代表取締役兼CEO：豊田洋平、以下「当社」）は、西日本旅客鉄道株式会社（本社：大阪市北区、代表取締役社長：倉坂 昇治、以下「JR西日本」）と株式会社JR西日本イノベーションズ（本社：大阪市北区、代表取締役社長：門間 洋介）が主催する「JR西日本グループ事業共創プログラム『ベルナル』」において、「ベルナル大賞」を受賞したことをお知らせいたします 。

本受賞を受け、当社はJR西日本グループと共に、当社が運営する送迎プラットフォーム「hab」とJR西日本グループが保有するアセットを組み合わせた「送迎付き学童事業」の事業化に向け、本格的な検討を開始いたします 。

■事業共創プログラム「ベルナル」最終審査会について

「ベルナル」は、社会・地域の課題解決を志向するスタートアップ企業等とJR西日本グループが、双方の経営資源を活用しながら加速度的な成長に挑戦し、新たな事業を共に創り上げることを目指すプログラムです 。

2025年8月29日にグラングリーン大阪（大阪市北区）にて開催された最終審査会では、書類選考や複数回の審査会を経て選ばれた3社が登壇しました 。当社は、送迎プラットフォーム「hab」の可能性と、JR西日本グループとの協業による「送迎付き学童事業」の将来性を高く評価いただき、この度の「ベルナル大賞」受賞に至りました 。

■協業事業「送迎付き学童事業」について

共働き世帯の増加などを背景に、学童保育の利用ニーズは年々高まっています。一方で、「学童施設への送迎」は多くの保護者にとって大きな負担となっており、安全・安心な送迎手段の確保が社会的な課題となっています。

本協業では、この課題解決を目指し、当社の効率的かつ安全な送迎を実現するプラットフォーム「hab」と、JR西日本グループが持つ駅施設や交通ネットワーク、沿線地域との強固なリレーションといった豊富なアセットを掛け合わせます 。これにより、利便性と安全性を両立した新たな「送迎付き学童事業」を創出します。

今後は、2026年4月以降の事業実装を目標に、JR西日本ビジネスデザイン部からの経営資源の提供を受けながら、具体的なサービス設計や実証実験などの検討を本格的に進めてまいります 。

■hab株式会社 代表取締役兼CEO 豊田洋平のコメント

この度は、JR西日本グループ様の事業共創プログラムにおいて「ベルナル大賞」という栄えある賞を賜り、大変光栄に存じます。最終審査会にご参加いただいた皆様、そしてこれまでご支援いただいた関係者の皆様に心より感謝申し上げます。 当社がビジョンとして掲げる「すべての人が、やりたいことを諦めない世界の実現」に向け、まずは子育て世代の大きな課題である「送迎」の課題解決に全力で取り組んでまいりました。今回の受賞は、我々の取り組みが西日本エリアの未来づくりに貢献できる可能性を認めていただけた証であると、大変嬉しく思っております。 今後は、JR西日本グループ様との強力なパートナーシップのもと、「送迎付き学童事業」の実現を通じて、沿線にお住まいの皆様の生活をより豊かにし、子どもたちが安心して成長できる社会の実現に貢献できるよう、邁進してまいります。

■hab株式会社について

会社名：hab株式会社

所在地：神奈川県横浜市

代表者：代表取締役兼CEO 豊田洋平

事業内容：送迎プラットフォーム「hab」の開発・運営

URL：https://habshuttle.com/

■本件に関するお問い合わせ先

hab株式会社 広報担当

Email：info@habshuttle.com