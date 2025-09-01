ブランド成長戦略の考え方・進め方～ブランド拡張・ライン拡張編～オンラインセミナー9月24日開催 株式会社マーケティング研究協会
2025年9月24日開催 ブランド成長戦略の考え方・進め方セミナー
消費動向が変化する現代、ヒット商品開発と強いブランド育成は不可欠です。
本セミナーでは、市場探索などによる市場拡大の可能性を探すポイントを解説。定番ブランドを持続的に成長させる戦略と手段、新規カテゴリーに展開させるための考え方とリスクを学びます。
【このような方におすすめです。】
- 商品企画に関わり既存商品の改善やリニューアルを行う方
- 新商品・サービスの企画開発を担当されている方
- 自社ブランドの育成やマーケティング戦略に関わる方
- 強いブランド力を活かして、新しい市場やカテゴリーに挑戦したい方
詳細を見る :
https://www.marken.co.jp/seminar/006510post_165.php
講師：山崎 進一企画のびっくり箱 Y-BOX 代表
江崎グリコ株式会社の菓子事業部新商品開発部にて、「アーモンドクラッシュポッキー」「お土産ジャイアントポッキー」「タイムスリップグリコ」などを企画及び開発。プリッツのブランドマネージャー、全国プロモーション責任者等を歴任した後、株式会社バンダイに転職。トイの事業部次長から、新規事業室部長、キャンディ事業部次長を歴任。
新規事業室では、キャラクターキャンプ用品事業、本格化粧品事業「クレアボーテ」や、飲食事業「ガンダムカフェ」の立ち上げに携わる。
キャンディ事業部では、キャラクターのチョコレート、ビスケット、グミ等を定番化や新規分野での商品開発も牽引。
令和元年に独立し、商品・事業の企画開発などの支援を行う。
プログラム：
１．消費動向の変化とヒット商品の現状
１）ライフスタイルと消費者ニーズの多様化の他にも押し寄せる波
２）これからの時代に「ヒット」を生むための発想力
市場探索の仕方：売場と顧客の定点観測
アイデア探索：発想会議とアイデア1000本ノック
２．商品ブランドの成長戦略の考え方
１）定番ブランドを創出し、ブランドを持続的に成長させるには
２）リピートさせる強い商品に必要なもの
３）ブランドの成長戦略の描き方
・同じカテゴリーの中でユーザーの支持（愛着度）を深化させたい
・異なるカテゴリーへの参入における障壁と課題
商品ブランド軸か、企業ブランド軸か
４）ブランドの成長ための手段とメリット
リニューアル/ブランド拡張/ライン拡張/企業コラボ
５）拡張の狙いと考え方
・定番やヒットブランドの顧客を別カテゴリーにも誘導したいとき
・今の商品の横展開で棚の面を広げたいとき
・棚割を維持するためにライン拡張したいとき
３．ライン拡張・ブランド拡張の進め方
１）テストセール
・売らないとわからないから小リスクで売ってみる
・社内の敵、社外の味方、自分のブランドを見極める
２）店頭実現力の検討と交渉材料
棚落ちを防ぐための交渉
開催概要：
開催日時：2025年9月24日(水) 13:00~16:00
開催方法：オンラインセミナー ※期間限定アーカイブ配信あり
受講料：お一人様 27,500円（税込）
