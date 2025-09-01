ブランド成長戦略の考え方・進め方～ブランド拡張・ライン拡張編～オンラインセミナー9月24日開催　株式会社マーケティング研究協会

株式会社マーケティング研究協会2025年9月24日開催 ブランド成長戦略の考え方・進め方セミナー

消費動向が変化する現代、ヒット商品開発と強いブランド育成は不可欠です。

本セミナーでは、市場探索などによる市場拡大の可能性を探すポイントを解説。定番ブランドを持続的に成長させる戦略と手段、新規カテゴリーに展開させるための考え方とリスクを学びます。

【このような方におすすめです。】

講師：山崎 進一企画のびっくり箱 Y-BOX 代表

- 商品企画に関わり既存商品の改善やリニューアルを行う方- 新商品・サービスの企画開発を担当されている方- 自社ブランドの育成やマーケティング戦略に関わる方- 強いブランド力を活かして、新しい市場やカテゴリーに挑戦したい方詳細を見る :https://www.marken.co.jp/seminar/006510post_165.php

江崎グリコ株式会社の菓子事業部新商品開発部にて、「アーモンドクラッシュポッキー」「お土産ジャイアントポッキー」「タイムスリップグリコ」などを企画及び開発。プリッツのブランドマネージャー、全国プロモーション責任者等を歴任した後、株式会社バンダイに転職。トイの事業部次長から、新規事業室部長、キャンディ事業部次長を歴任。

新規事業室では、キャラクターキャンプ用品事業、本格化粧品事業「クレアボーテ」や、飲食事業「ガンダムカフェ」の立ち上げに携わる。

キャンディ事業部では、キャラクターのチョコレート、ビスケット、グミ等を定番化や新規分野での商品開発も牽引。

令和元年に独立し、商品・事業の企画開発などの支援を行う。

プログラム：

１．消費動向の変化とヒット商品の現状

１）ライフスタイルと消費者ニーズの多様化の他にも押し寄せる波

２）これからの時代に「ヒット」を生むための発想力

市場探索の仕方：売場と顧客の定点観測

アイデア探索：発想会議とアイデア1000本ノック

２．商品ブランドの成長戦略の考え方

１）定番ブランドを創出し、ブランドを持続的に成長させるには

２）リピートさせる強い商品に必要なもの

３）ブランドの成長戦略の描き方

・同じカテゴリーの中でユーザーの支持（愛着度）を深化させたい

・異なるカテゴリーへの参入における障壁と課題

商品ブランド軸か、企業ブランド軸か

４）ブランドの成長ための手段とメリット

リニューアル/ブランド拡張/ライン拡張/企業コラボ

５）拡張の狙いと考え方

・定番やヒットブランドの顧客を別カテゴリーにも誘導したいとき

・今の商品の横展開で棚の面を広げたいとき

・棚割を維持するためにライン拡張したいとき

３．ライン拡張・ブランド拡張の進め方

１）テストセール

・売らないとわからないから小リスクで売ってみる

・社内の敵、社外の味方、自分のブランドを見極める

２）店頭実現力の検討と交渉材料

棚落ちを防ぐための交渉

開催概要：

開催日時：2025年9月24日(水) 13:00~16:00

開催方法：オンラインセミナー ※期間限定アーカイブ配信あり

受講料：お一人様 27,500円（税込）

詳細を見る :https://www.marken.co.jp/seminar/006510post_165.phpマーケティング研究協会

主催会社：株式会社マーケティング研究協会

マーケティング研究協会は1960年の設立より、マーケティング志向をもった人財・組織の育成と、お客様に選ばれ続けるための仕組みづくりを、「マーケティング支援」「BtoC営業力強化」「店舗販売力強化」「BtoB営業力強化」という4つの領域を中心に、公開セミナー・企業内研修・コンサルティング等様々な手法でご支援しております。

上記のセミナーは企業内研修としても実施することが可能です。お気軽にお問い合わせください。

【会社概要】

株式会社マーケティング研究協会

105-0012 東京都港区芝大門1丁目2番8号 COSMIC BLDG 2F

代表取締役：平林 信吾

事業内容： 教育研修事業・マーケティングリサーチ事業・コンサルティング事業・公開セミナー事業・企画制作事業

設立： 1962年

https://www.marken.co.jp/



■その他のオンラインセミナーは下記よりご確認いただけます。

https://www.marken.co.jp/seminar/