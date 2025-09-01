相鉄メディア「トレインビジョン」2025年9月1日（月）MASTRUMによる販売開始！

写真拡大 (全5枚)

株式会社ジェイアール東日本企画


株式会社ジェイアール東日本企画（東京都渋谷区：代表取締役社長　石川 明彦）が提供する「MASTRUM（マストラム）」は株式会社横浜メディアアドが販売・管理する首都圏私鉄である相鉄メディアの車両ビジョン「トレインビジョン」のMASTRUM販売を開始いたしました。MASTRUM販売により掲出終了後に広告接触者（imp、リーチ、属性等）のレポートを提出します。


今後もMASTRUMは、国内最大級のDOOHメディアネットワーク実現に向けて加速していきます。





■販売概要


（１）販売開始時期


2025年9月1日（月）より販売開始



（２）販売媒体


相鉄メディア車両ビジョン：トレインビジョン



（３）販売方法


フリースポットimp保証型


└ 配信する期間（1週間単位）
└ 掲出終了後に広告接触者（imp数等）のレポートをご提出



（４）媒体イメージ







　　　　　　　　


　　　　　　　　　　　　　　　　　




■MASTRUMとは


「MASTRUM（マストラム）」は、先端技術と独自データを基に構築された日本最大級の広告在庫を目指すプラットフォームです。当プラットフォームは、国内OOHメディアをはじめとする様々なメディアのDXを加速させ「広告費用対効果の可視化」「媒体取引のオートメーション化」等、新たな価値を市場に提供します。



●本事業に関するお問合せ先：　
（株）ジェイアール東日本企画 メディアソリューション本部
MASTRUM推進センター セールス担当


mastrum_sales@jeki.co.jp


https://www.jeki.co.jp/mastrum/contact/






【 MASTRUM HP 】




【MASTRUM LinkedIn】