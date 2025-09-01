ー公式オンラインストア開設・法人向けまとめ買い割引に対応ー 常温硬化型導電性接着剤 ONE‑HAND MIXING(R)（ワンハンドミキシング） 公式直販を2025年9月1日開始
ペルノックス株式会社（本社：神奈川県秦野市、代表取締役：奥村辰也）は、amazonで多くの法人・技術者にご好評いただいていた常温硬化型の導電性接着剤「ONE-HAND MIXING(R)（ワンハンドミキシング）」について公式オンラインストア（https://sites.google.com/view/one-handmixing/(https://sites.google.com/view/one-handmixing/)）を新たに開設し、2025年9月より本格運用を開始します。
本製品は、amazon販売において多くの法人・技術者から高評価を得てきました。このたび開設する公式オンラインストアでは、法人購買特有のニーズに応えるべく、以下の機能・体制を整えました。
1．法人購買の多様なニーズに対応
- 銀行振込／クレジットカード決済に対応。
- 希望に応じて納品書・領収書を発行。
2．まとめ買いでコストダウン・現場調達を効率化
- 5セット/10セットの割引パックを用意。
- 1セットあたりの単価を最大23％抑制。継続使用・複数部署調達に最適。
3．在庫一元管理による即納体制
- 外部倉庫による在庫一元管理。平日夜間・休日も出荷手配可能。
- 入金確認後、最短翌営業日に納品。
■製品概要
- 製品名：ONE-HAND MIXING(R)（ワンハンドミキシング）
- 特長：混合不要（ミキサー一体カートリッジ）／低抵抗／室温保管OK／日本製
- ラインナップ：
大容量タイプ（3.6g×1本／ミキサーノズル3個付き）
使い切りセット（1.1g×3本／ミキサーノズル3個付き）
■概要
- 社名︓ペルノックス株式会社
- 本社所在地︓神奈川県秦野市菩提8番地７
- 代表取締役︓奥村達也
- 事業内容︓国内外をエリアとしてエポキシ樹脂製品を主に、導電樹脂製品、シリコーン、ポリウレタン樹脂製品の製造・販売を行っている。
- 設立︓ 1970年
【本件に関するお問い合わせ先】
ペルノックス株式会社 事業戦略室
Email: one-hand_mixing@pelnox.co.jp
公式オンラインストア: https://sites.google.com/view/one-handmixing/