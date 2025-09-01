ふるさとチョイス、B.LEAGUEと連携したファン参加型キャンペーンを本日開始

株式会社トラストバンク

国内最大級のふるさと納税総合サイト「ふるさとチョイス」を企画・運営する株式会社トラストバンク（本社：東京都品川区、代表取締役社長兼CEO：大井 潤、以下「トラストバンク」）は公益社団法人ジャパン・プロフェッショナル・バスケットボールリーグ（所在地：東京都文京区、チェアマン：島田 慎二、以下「B.LEAGUE」）と連携して本日9月1日、ファン参加型のキャンペーン「B.LEAGUEの推しクラブの品が実現？！声を届けて豪華特典を当てよう！」（ https://www.furusato-tax.jp/feature/a/bleague_campaign2025 ）を開始します。

このキャンペーンは、バスケットボールファンが、ふるさと納税を通じてB.LEAGUEを応援する新しい仕組みを提供します。キャンペーン参加者は、自身の推しクラブを選択し、「実現してほしいお礼の品のアイデア」を寄付と同時にクラブへ提案し応募することで、抽選で豪華特典が当たる仕組みです。

トラストバンクは2025年3月24日にB.LEAGUEとサポーティングカンパニー契約を締結し、B.LEAGUEが目指す「SOCIAL INNOVATION HUB」構想に協力しています。今回のキャンペーンでは、キャンペーン参加者から集めた「お礼の品のアイデア」を各クラブやB.LEAGUE側に提案し、今後のふるさと納税のお礼の品開発へとつなげていきます。ふるさと納税という手段を通して、ファンの声が「お礼の品」という具体的な形になることで、ファンにとっての喜びが地域やクラブの発展につながる、三方良しの好循環を生み出すことを目指します。これは、地域経済の活性化とスポーツの価値向上を同時に実現する、新しい地域創生の先駆けとなる取り組みです。

ふるさとチョイスは、本キャンペーンを通じて、世界一型破りなライブスポーツエンタメを目指していく B.LEAGUE を応援するとともに、これまでふるさと納税を体験したことがない方々に対しても関心を持っていただくきっかけや、ふるさと納税で地域だけでなく、B.LEAGUE クラブも応援できるという新しい寄付体験を提供し、経済や地域の活力が循環していく未来をつくっていきます。

□■ キャンペーン概要 ■□

◆ タイトル ： 「B.LEAGUE の推しクラブへお礼の品を提案して豪華特典を当てよう」

◆ キャンペーン期間 ： 2025年9月1日（月）～9月30日（火）

◆ 内容 ：

⮚ キャンペーン参加者は、ふるさとチョイスのキャンペーンサイトに掲載の推しクラブを選択 し、実現してほしいお礼の品のアイデアを記載して寄付

⮚寄付額10,000円につき1回、豪華特典が当たる抽選に参加可能

⮚新規ユーザーは当選確率が2倍

◆ 特典：

▼抽選で当たる

⮚ A賞 ：「りそなグループ B.LEAGUE ALL-STAR GAME WEEKEND 2026 IN NAGASAKI」

参加選手との交流体験付きペアチケット ※1※2

⮚B賞 ：推しクラブの観戦チケット ※3

⮚C賞 ：選手サイン入りグッズ

▼条件を満たすと必ずもらえる

⮚D賞 ：B.LEAGUE CARD

◆ キャンペーンサイトURL

⮚ https://www.furusato-tax.jp/feature/a/bleague_campaign2025

参加条件など詳細はキャンペーンサイトをご覧ください。

※1、交流体験のプログラム及び内容は未定につき、確定次第ご案内いたします

※2、交流体験の対象となる参加選手とは各種コンテスト、他プログラムへの参加選手を含むものとし、ALL-STAR GAME出場選手との交流体験を保証するものではございません

※3、りそなグループ B.LEAGUE 2025-26 SEASON （ポストシーズンを除く） が対象試合となります

株式会社トラストバンク（ https://www.trustbank.co.jp/ ）

ビジョンは「自立した持続可能な地域をつくる」。2012年4月に創業し、同年9月に国内初のふるさと納税総合サイト「ふるさとチョイス」を開設。同サイトのお申し込み可能自治体は全国約95%となる1700自治体超（24年10月）、お礼の品数は76万点超（24年10月）の国内最大級のふるさと納税サイトに成長。18年11月東証プライム市場の株式会社チェンジ（現株式会社チェンジホールディングス）とグループ化し、パブリテック事業に参入。19年9月自治体向けビジネスチャット「LoGoチャット」、20年3月ノーコード電子申請ツール「LoGoフォーム」をリリース。23年10月には地域のめいぶつを販売するECサイト「めいぶつチョイス」を開始。そのほか、地域経済循環を促す地域通貨事業や、休眠預金等を資金源とした地域のソーシャルビジネス事業者支援事業も展開。※お申し込み可能自治体数No.1、お礼の品掲載数No.1（2024年10月時点、JMRO調べ）