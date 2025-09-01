「Yu-Gi-Oh! World Championship 2025」世界一のデュエリストが決定！「デュエルリンクスの部 ラッシュデュエル」で日本人選手が優勝！

株式会社コナミデジタルエンタテインメントは、遊戯王カードゲームの世界トップデュエリストを決めるeスポーツ世界選手権「Yu-Gi-Oh! World Championship 2025」（WCS2025）の本戦を、2025年


8月29日（金）～8月31日（日）にフランス・パリで開催し、「オフィシャルカードゲームの部」「デュエルリンクスの部 スピードデュエル」「デュエルリンクスの部 ラッシュデュエル」「マスターデュエルの部」の全4部門の優勝者・チームが決定したことをお知らせします。



「WCS2025」本戦は、世界各国・地域の予選を勝ち上がってきた総勢86名の選手たちがフランス・パリに集結し、世界の頂点を目指して熱戦を繰り広げました。



決勝は、「デュエルリンクスの部」からスタート。「デュエルリンクスの部 ラッシュデュエル」は、夢原先生選手（Japan）、「デュエルリンクスの部 スピードデュエル」は、Snyffus選手（Germany）が見事優勝を勝ち取りました。3人1組のチーム戦「マスターデュエルの部」は、Mist選手率いるRagnarokチームが世界の頂点に立ちました。ラストを飾った「オフィシャルカードゲームの部」においては、Julien Kehon選手（United States）が優勝し、見事栄冠を手にしました。



大会の最後には、来年「Yu-Gi-Oh! World Championship 2026」は、日本・東京で開催することを発表しました。



当日ライブ配信をおこなったデュエルの模様は、引き続きYouTube「遊戯王OCGチャンネル」で公開中ですので、世界トップレベルの選手たちによるデュエルをぜひご覧ください。「マスターデュエルの部」の予選においては、初の試みとなる10言語によるAI実況トライアル配信もおこないました。ぜひご注目ください。



各部門の優勝者・優勝チーム

「デュエルリンクスの部　ラッシュデュエル」

【優勝】　


夢原先生選手(Japan)



【コメント】


最高です！同じ部門で共に闘ってきた「とも@」さんに感謝を伝えたいです！







「デュエルリンクスの部　スピードデュエル」
【優勝】　

Snyffus選手（Germany）



【コメント】


この場に立てるとは思っていなかったので、優勝できて信じられないくらい嬉しいです！







「マスターデュエルの部」

【優勝】


Ragnarokチーム（Mist選手、Luka選手、N3sh選手）



【コメント】


ありがとうございます！最高です！


これまで自分たちに関わってくれた方々全員に感謝の気持ちを伝えたいです！







「オフィシャルカードゲームの部」

【優勝】


Julien Kehon選手（United States）



【コメント】


一緒にこの場に来てくれた彼女や母国で一緒にプレーをしてくれた友達、全てのデュエリストに感謝を伝えたいです！












オープニングセレモニーでは、フランスのマクロン大統領からのメッセージも！


「今日は「遊戯王カードゲーム」、そしてすべてのカードゲームプレーヤーにとって特別な日です。この大会のために世界中からフランスに集まっていただいた皆様をお迎えできることを大変光栄に思います。またこの素晴らしい大会に、世界中から集まる熱気、情熱、ゲーム、そしてその広がりをここフランスで感じていただけることを嬉しく思います。」などといったメッセージをいただきました。



来年の開催地は日本「東京」に決定！





