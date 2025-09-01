Pestalozzi Technology株式会社 | ソフトバンク本社で開催の大学生向けイベントに代表取締役社長CEO井上が登壇。講演と対話を通じて社会課題解決を目指す未来の起業家の挑戦を後押し

Pestalozzi Technology株式会社

2020年度から体力テストデジタル集計アプリ『ALPHA』（以下、ALPHAという）を展開しているPestalozzi Technology株式会社（本社：東京都、代表取締役社長CEO 井上 友綱 以下ペスタロッチという）は、2025年8月27日（水）に、ソフトバンク竹芝本社ビルにて開催された「社会課題に挑む“本気の起業家”たちと語る未来 ～起業家CEOによる特別講演と最先端オフィス体験～」に、代表取締役社長CEO 井上 友綱が登壇いたしました。

後列中央がペスタロッチ 代表取締役社長CEO 井上 友綱

❚ イベントについて

名称：「社会課題に挑む“本気の起業家”たちと語る未来 ～起業家CEOによる特別講演と最先端オフィス体験～」

日程：2025年8月27日（水）

場所：ソフトバンク竹芝本社ビル

概要：大学生向けのイベントで、ソフトバンク社のオフィスツアーを体験後、社会課題解決を目指すスタートアップの経営者たちによる特別講演が開催。次世代のビジネスや社会の在り方について学べる機会となっております。

井上は、ペスタロッチが開発・展開する「ALPHA」の事例を中心に、 「運動データを価値あるものに」 をテーマとした講演を実施いたしました。国内外での導入実績や教育委員会との連携事例、さらにアジア各国へのグローバル展開の展望について語りました。学生さんからは、「なぜ起業をしようと思ったか？起業に関する知識をどう得たのか？」「不安はなかったのか？」「大企業に真似されるリスクをどう考えるか？」など質問が飛び交い、大きな関心を集めておりました。

当日は、株式会社BOLDLY 代表取締役社長CEO 佐治 友基氏、株式会社Agoop代表取締役社長 兼 CEO 加藤 有祐氏もスタートアップが挑む社会課題、そして未来に向けた可能性について講演が行われました。

ペスタロッチは今後も「教育×テクノロジー」による社会的インパクトを追求し、国内外の子どもたちの成長と未来に貢献してまいります。

❚ 『ALPHA』とは

『ALPHA』はPC・タブレットなど端末を問わず体力テストを計測・集計・分析できるツールです。従来の体力テストは児童・生徒が紙に記録を記入し、教職員がExcelに転記するなどアナログな方法で実施されていました。『ALPHA』では一人一台のタブレット端末を活用することで、デジタルで簡単に測定・集計や分析が可能となります。

サービスページ： https://pestalozzi-tech.com/alpha/

サービス事例紹介動画： ALPHA導入事例(https://www.youtube.com/watch?v=nzX7EKQzOrg)

❚ 『ALPHA』の特徴

「体力テストの測定結果入力にかかる時間を大幅に削減」

従来の方法では、児童・生徒が記録用紙に記入したデータを教員が一つ一つ手打ちでExcelファイルに転記しておりました。これに対し『ALPHA』では、児童・生徒用ページから児童・生徒が自らデジタル端末に自身の記録を入力し、教員用ページから一覧で閲覧・修正が可能です。さらに『ALPHA』に入ったデータを用いて弊社が教育委員会への提出ファイルを作成するため、教員の事務作業が大幅に削減されます。

「かつてないスピーディーなデータ連携を実現」

紙での体力テストでは、総合評価や得点などが書いてある結果表が返ってくるまでに数週間または数か月を要しました。『ALPHA』では、リアルタイムで結果が反映されるほか、結果に対するおすすめの運動動画を即時で視聴できます。

「あらゆる端末に対応（インストール不要のWebアプリ）」

『ALPHA』は使用する端末やブラウザの種類を問いません。GIGAスクール構想で導入した端末、保護者のスマートフォン、先生のPCなど様々な媒体からアクセスできます。

使える端末：PC、タブレット、スマートフォン

使えるブラウザ：Google Chrome、Microsoft Edge、Safari、Firefox

❚ 本件に関する報道関係者からのお問合せ先

〒169-0051

東京都新宿区西早稲田 1-21-1

西早稲田ビルディング2階202

Pestalozzi Technology株式会社

E-mail：info@pestalozzi-tech.com