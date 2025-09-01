¡ÖÅìµþ¡¦¿ÀÆàÀî¤Ë¤ª¤±¤ë°åÎÅÀ¯ºö¤ÎÊý¸þÀ¡×¤ÈÂê¤·¤Æ¡¢ÅìµþÅÔ ÊÝ·ò°åÎÅ¶É °åÎÅÀ¯ºöÉô ·×²è¿ä¿ÊÃ´Åö²ÝÄ¹ ËÜ´Ö»á¡¿¿ÀÆàÀî¸© ·ò¹¯°åÎÅ¶É ÊÝ·ò°åÎÅÉô °åÎÅ´ë²è²ÝÄ¹ ÅÏî´»á¤Ë¤è¤ë¥»¥ß¥Êー¤ò10·î3Æü(¶â)¤Ë³«ºÅ
ÅìµþÅÔ¡¦¿ÀÆàÀî¸©¤Ë¤ª¤±¤ë
¿·¤¿¤ÊÃÏ°è°åÎÅ¹½ÁÛ¤Èº£¸å¤Î°åÎÅÄó¶¡ÂÎÀ©¤ÎÊý¸þÀ
[¥»¥ß¥Êー¾ÜºÙ]
https://www.ssk21.co.jp/S0000103.php?spage=pt_25448
[¹Ö¡¡»Õ]
ÅìµþÅÔ ÊÝ·ò°åÎÅ¶É¡¡°åÎÅÀ¯ºöÉô¡¡·×²è¿ä¿ÊÃ´Åö²ÝÄ¹
ËÜ´Ö¡¡µÁ¿ò¡¡»á
¿ÀÆàÀî¸©¡¡·ò¹¯°åÎÅ¶É¡¡ÊÝ·ò°åÎÅÉô¡¡°åÎÅ´ë²è²ÝÄ¹
ÅÏî´¡¡ÁÇ¹¡¡»á
[Æü¡¡»þ]
£²£°£²£µÇ¯£±£°·î£³Æü¡Ê¶â¡Ë¡¡¸á¸å£±»þ～£³»þ£±£°Ê¬
[¼õ¹ÖÊýË¡]
¢£¥é¥¤¥ÖÇÛ¿® (Zoom¥¦¥§¥Ó¥Êー)
¢£¥¢ー¥«¥¤¥ÖÇÛ¿®¡Ê£²½µ´Ö¡¢ ²¿ÅÙ¤Ç¤â¤´ÅÔ¹ç¤ÎÎÉ¤¤»þ´Ö¤Ë¤´»ëÄ°²Ä¡Ë
[½ÅÅÀ¹ÖµÁÆâÍÆ]
I¡¥ÅìµþÅÔÃÏ°è°åÎÅ¹½ÁÛ¤Î¼Â¸½¤Ë¸þ¤±¤Æ
ËÜ´Ö¡¡µÁ¿ò¡¡»á¡¡¡Ú13¡§00～14¡§00¡Û
ÅìµþÅÔÃÏ°è°åÎÅ¹½ÁÛ¤Ï¡¢¿Í¸ý¸º¾¯¤ä¹âÎð²½¤ËÈ¼¤¦°åÎÅ¼ûÍ×¤ÎÊÑ²½¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë¤¿¤á¡¢°åÎÅµ¡´Ø´Ö¤Îµ¡Ç½Ê¬²½¤ÈÏ¢·È¤ò¿ä¿Ê¤·¡¢¼Á¤Î¹â¤¤°åÎÅ¤ò¸úÎ¨Åª¤ËÄó¶¡¤¹¤ëÂÎÀ©¤ò¹½ÃÛ¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ËÜ¥»¥ß¥Êー¤Ç¤Ï¡¢ÃÏ°è°åÎÅ¹½ÁÛ¤ÎÇØ·Ê¡¢ÅìµþÅÔ¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¡¢¤½¤·¤Æ2040Ç¯¤ò¸«¿ø¤¨¤¿¿·¤¿¤Ê°åÎÅÄó¶¡ÂÎÀ©¤ÎÊý¸þÀ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¹ñ¤Î¸¡Æ¤¾õ¶·¤ò¾Ò²ð¤·¤Ê¤¬¤é¤ªÏÃ¤·¤Þ¤¹¡£
£±¡¥ÃÏ°è°åÎÅ¹½ÁÛ¤Î³µÍ×¤ÈÇØ·Ê
£²¡¥ÅìµþÅÔÃÏ°è°åÎÅ¹½ÁÛ¤ÎÆÃÄ§¤È¼è¤êÁÈ¤ß
£³¡¥ÃÏ°è°åÎÅ¹½ÁÛÄ´À°²ñµÄ¤ÎÌò³ä¤ÈÀ®²Ì
£´¡¥¿·¤¿¤ÊÃÏ°è°åÎÅ¹½ÁÛ¤ÎºöÄê¤Ë¸þ¤±¤Æ
£µ¡¥¼Áµ¿±þÅú¡¿Ì¾»É¸ò´¹
II¡¥Âè8¼¡¿ÀÆàÀî¸©ÊÝ·ò°åÎÅ·×²è¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
ÅÏî´¡¡ÁÇ¹¡¡»á¡¡¡Ú14¡§10～15¡§10¡Û
¿ÀÆàÀî¸©¤Ç¤Ïº£¸å¡¢¹âÎð¼Ô¤Î¿Í¸ý¤¬°ìÁØÁý²Ã¤¹¤ë°ìÊý¤Ç¡¢¼Ò²ñ¤ò»Ù¤¨¤ëÀ¸»ºÇ¯Îð¿Í¸ý¤Ï¸º¾¯¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢2024Ç¯4·î¤«¤é¡¢¶ÐÌ³°å¤Î»þ´Ö³°Ï«Æ¯»þ´Ö¤Ë¾å¸Âµ¬À©¤¬Å¬ÍÑ¤µ¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢°åÎÅÄó¶¡¤ËÅö¤¿¤Ã¤Æ¤Î¾ò·ï¤¬Âç¤¤¯ÊÑ²½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤¦¤·¤¿²ÝÂê¤Ë¤Ò¤È¤Ä¤Ò¤È¤Ä¼è¤êÁÈ¤ß¡¢¡Ö¤¹¤Ù¤Æ¤Î¸©Ì±¤¬½»¤ß´·¤ì¤¿ÃÏ°è¤Ç°Â¿´¤·¤Æ¤¯¤é¤»¤ë¼Ò²ñ¤Î¼Â¸½¡×¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢º£¸å¤Î°åÎÅÄó¶¡ÂÎÀ©¤Îºß¤êÊý¤äÊý¸þÀ¤ò¼¨¤¹¡ÖÂè8¼¡¿ÀÆàÀî¸©ÊÝ·ò°åÎÅ·×²è¡×¤òºöÄê¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ËÜ¥»¥ß¥Êー¤Ç¤Ï¡¢ËÜ¸©¤Î¡Ö°åÎÅ¤ò¼è¤ê´¬¤¯¾õ¶·¡×¤ä¡Ö°åÎÅ»ñ¸»¤ÎÆÃÄ§¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿¨¤ì¤Ê¤¬¤é¡¢¡ÖÂè8¼¡·×²è¤ÎÆâÍÆ¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ªÏÃ¤·¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£¡¡
£±¡¥Âè8¼¡¿ÀÆàÀî¸©ÊÝ·ò°åÎÅ·×²è¤Î³µÍ×
£²¡¥ÃÏ°è°åÎÅ¹½ÁÛ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
£³¡¥°å»Õ¤Î³ÎÊÝ¤È¡Ö°å»Õ¤ÎÆ¯¤Êý²þ³×¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
£´¡¥¼Áµ¿±þÅú¡¿Ì¾»É¸ò´¹
