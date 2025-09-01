人気ベーカリー・パン屋が集まる高槻市でお気に入り店舗を大募集

高槻市

高槻市は、グルメサイトの百名店に選ばれた有名店をはじめとした人気のベーカリー・パン屋さんが集まる“パンパラダイス”。そんな高槻市で、お気に入りの店舗をSNSで募集する「BOTTOパンキャンペーン」が本日スタート。皆さんおすすめのベーカリー・パン屋さんをぜひ教えてください。

本市では、「高槻市に行けば、好きなことに没頭できる」というテーマのもと、グルメ、歴史などから一つのジャンルを絞り、その分野が好きな人に対して深くPRする観光プロモーション「BOTTOたかつき」を展開中。今回の企画は、カレー、ヌードルに続くグルメ企画第3弾として、「パン好き」をターゲットとした「BOTTOパン」を実施します。

グルメサイトの百名店に選ばれた有名店をはじめとした人気のベーカリー・パン屋さんが集まる「パンパラダイス・高槻」で、皆さんお気に入りの店舗を募集する「BOTTOパンキャンペーン」を令和7年9月30日（火曜日）まで開催。キャンペーン後には、応募のあった店舗をまとめた「BOTTOパンマップ」をGoogleマイマップで作成し、公開します。また、応募いただいた方の中から抽選で30人に「オリジナルバターナイフ」をプレゼント。ぜひ皆さんがBOTTOしているベーカリー・パン屋さんを教えてください。

【キャンペーン概要】

実施期間：令和7年9月1日（月曜日）から9月30日（火曜日）まで

応募方法：以下の1、2どちらかの方法で参加

1 BOTTOたかつき公式X（旧Twitter）

https://twitter.com/Botto_Takatsuki

・BOTTOたかつき公式X（@Botto_Takatsuki）をフォロー

・「#BOTTOパン」をつけて、お気に入りのベーカリー・パン屋さんを投稿

2 Googleフォーム

以下URLからGoogleフォームに必要事項を記載して回答

https://forms.gle/Zi3SWkBxzk847h4k8

プレゼント：応募者から抽選で30人にオリジナルバターナイフをプレゼント

【オリジナルバターナイフ】

※写真はイメージです。実際のデザインは変更になることがあります。

【関連ホームページ】

BOTTOたかつきホームページ

https://www.city.takatsuki.osaka.jp/botto/