第一実業株式会社

当社は、2025年３月26日付でＮＩＴＴＯＫＵ株式会社との間で締結した業務提携に係る基本合意書に従い、インドにおける合弁会社設立に関する合弁契約を締結いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

１．合弁会社設立の目的

当社とＮＩＴＴＯＫＵ株式会社（本社：埼玉県さいたま市、代表取締役 社長執行役員：笹澤純人）のグループ会社NITTOKU SINGAPORE PTE.LTD.は、合弁会社を設立することに合意し、この度、合弁契約を締結するに至りました。この合弁契約の締結は、2025年３月27日に開示いたしました「業務提携に係る基本合意書締結に関するお知らせ」に基づき、グローバルエリア戦略市場として位置付けたインドにおける両社の経営資源やノウハウを活用し、事業効率の向上および収益の拡大、さらにはインドでの競争力や販売活動の強化を図るために合弁会社を設立するものであります。これに伴い、当社グループは、自動巻線機で世界トップシェアを誇るＮＩＴＴＯＫＵ社製品のインドにおける販売権を有することとなりました。同社の製品を積極的に市場に投入し、販売強化に努めてまいります。事業の拡大と収益力の向上を図るとともに、製品供給を通じた社会への貢献と両社の企業価値の向上を目指してまいります。

２．合弁会社の概要

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/126055/table/16_1_fe0ced32198bdb0c806c00ed15c16a6e.jpg?v=202509020226 ]

３．合弁契約の相手先の概要

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/126055/table/16_2_79427f98558ae725d3addc518c9e3d1c.jpg?v=202509020226 ]

４．業績に与える影響

本件による2026年３月期の当社の単体及び連結の業績見通しに与える影響は軽微であります。