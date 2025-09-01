新キャンペーン「らくつむロングラン応援キャンペーン」実施！

株式会社外為どっとコム

株式会社外為どっとコム(本社：東京都港区、代表取締役社長：竹内 淳)は、FX積立『らくらくFX積立』におきまして、2025年9月1日（月）より「らくつむロングラン応援キャンペーン」を実施します。

■キャンペーン概要

全通貨ペア対象！※1キャンペーン期間中の全3ヵ月間連続で月額3万円以上の定期買付をされたお客様にもれなくFXポイントをプレゼントいたします！さらに、抽選で当たるボーナス特典もご用意しております！

「らくつむ」のメリットを活かした定期買付の継続でお得な特典ゲットのチャンスです！

※1 露ルーブルは2022年3月23日より注文受付を停止しております。­

＜特典＞

全3ヵ月（9月～11月）連続で

月額合計30,000円以上 → 1,000FXポイントプレゼント！

月額合計50,000円以上 → 1,500FXポイントプレゼント！

月額合計100,000円以上 → 3,000FXポイントプレゼント！

＜ボーナス特典１.＞

キャンペーン期間中の全3ヵ月間連続で、即時買付・定期買付を問わず月額合計200,000円以上の買付をされたお客様の中から抽選で3名に80,000FXポイントをプレゼント！

＜ボーナス特典２.＞

キャンペーン期間中の全3ヵ月間連続で月額合計10,000円以上の定期買付をされ、かつ同期間（3ヵ月）を通じて「みんなの銀行」口座から合計100,000円以上の定額自動入金をされたお客様の中から抽選で10名に10,000FXポイントをプレゼント！

▶「みんなの銀行」口座からの定額自動入金についてはこちら

https://www.gaitame.com/service/common/mng/

■対象となる買付注文の方式

＜通常特典およびボーナス特典２.＞

定期買付（円貨のみ※2）、スワップポイント再投資による買付

＜ボーナス特典１.＞

即時買付（円貨のみ※2）定期買付（円貨のみ※2）、スワップポイント再投資による買付

※2 買付金額が「円貨」であるもの（発注時に「円で入力」を選択したもの）に限り対象となります。買付金額が「外貨」であるもの（発注時に「外貨で入力」を選択したもの）は本キャンペーンの対象とはなりませんので、あらかじめご承知おき願います。なお、ここでいう定期買付には「らくらく定期買付」を含みます。

■特典の適用条件

キャンペーン期間中における買付金額※3、および入金額※4が上記各特典の条件を満たしていること

※3 スワップポイント再投資による買付の場合は、スワップポイント設定における再投資の設定金額を指します。

※4「みんなの銀行」口座からの定期自動入金に限り対象となります。即時入金や通常のクイック入金等のその他の方法による入金は対象となりませんので、あらかじめご承知おき願います。

なお、キャンペーン期間中の各月におけるお客様の買付金額実績は、複数の特典条件に重複してカウントされます。

たとえば、キャンペーン期間中の全3ヵ月間連続で月額合計200,000円の買付（うち定期買付が100,000円）をされたお客様の場合、通常特典（3,000FXポイント）の進呈と同時にボーナス特典１.の抽選対象となり、さらに「みんなの銀行」口座からの定額自動入金条件を満たされた場合には、これらと同時にボーナス特典２.の抽選対象となります。

■キャンペーン期間と特典の付与時期

「2025年9月1日(月)午前7時05分～2025年11月29日(土)午前6時50分」をキャンペーン期間とし、下表の通り買付判定期間を月ごとに3回（１.～３.）に分けて実施いたします。

特典は2025年12月末までに、特典のFXポイントを『らくらくFX積立』口座に付与いたします。

１.2025年9月1日(月)午前7時05分～2025年10月1日(水)午前5時50分

２.2025年10月1日(水)午前6時15分～2025年11月1日(土)午前5時50分

３.2025年11月3日(月)午前7時05分～2025年11月29日(土)午前6時50分

▶キャンペーンの詳細・エントリーはこちら

https://www.gaitame.com/campaign/rakutsumu/longrun-2509/

【FXポイントとは？】

FXポイントとは、外貨積立『らくつむ』の買付注文にご利用できる、当社のオリジナル・ポイントサービスです。また、1ポイントは1円としてご利用いただけます。

▶FXポイントに関する詳細はこちら

https://www.gaitame.com/service/rakutsumu/fxp/

【外貨積立『らくつむ』とは？】

外貨積立『らくつむ』とは1通貨から外貨を持てる積立サービスです。

通貨によっては1通貨あたり100円程度からスタートできるため、スマホひとつで手軽に外貨積立を始めることができます。

※外貨積立（らくつむ）は『らくらくFX積立』の愛称です。

▶「外貨積立『らくつむ』」の詳細はこちら

https://www.gaitame.com/service/rakutsumu/

▶アプリのインストールはこちら

https://www.gaitame.com/tsumu/transfer_store.html

【！ご注意ください】

キャンペーンには、所定の対象条件や対象期間、ご注意事項がございます。ご参加にあたってはリンク先の告知ページを必ずご一読ください。

現在開催中のその他キャンペーンとの併用もできますので、併せてご参加ください。

▶現在開催中のキャンペーンはこちら

https://www.gaitame.com/campaign/

今後も当社では、外国為替を中心に、投資家の皆様のご期待に応えるべく、サービスやお取引環境のさらなる向上を図ってまいります。

【会社概要】

社名：株式会社外為どっとコム

本社所在地：〒105-0021 東京都港区東新橋２丁目８番１号

代表取締役：竹内 淳

事業内容： インターネットを介した店頭デリバティブ取引事業

HP：https://www.gaitame.com/

店頭外国為替保証金取引、店頭CFD取引および店頭通貨バイナリーオプション取引は元本や利益を保証するものではなく、相場の変動や金利差により損失が生ずる場合がございます。お取引の前に充分内容を理解し、ご自身の判断でお取り組みください。

＜『外貨ネクストネオ』 取引形態：店頭外国為替保証金取引 委託保証金：各通貨の基準レートにより計算された取引金額の保証金率4％以上に設定（法人のお客様は、保証金率1％以上となる額または金融先物取引業協会が算出した通貨ペアごとの為替リスク想定比率を取引の額に乗じて得た額のうち、いずれか高い額以上の委託保証金が必要となります。為替リスク想定比率とは、金融商品取引業等に関する内閣府令第117条第31項第1号に規定される定量的計算モデルを用い算出します） 売買手数料：0円 『らくらくFX積立』 取引形態：店頭外国為替保証金取引 委託保証金：100％（レバレッジ1倍）、50％（レバレッジ2倍）、33.34％（レバレッジ3倍）（法人のお客様は、100％（レバレッジ1倍）のみ） 売買手数料：0円 【注】お客様がお預けになった保証金額以上のお取引額で取引を行うため、保証金以上の損失が出る可能性がございます。また取引レートには売値と買値に差（スプレッド）が生じます。＞

＜『CFDネクスト』 取引形態：店頭CFD取引 委託保証金：店頭指数CFD取引 想定元本の 10％相当額、店頭商品CFD取引 想定元本の5％相当額、店頭株式CFD取引 想定元本の 20％相当額以上に設定 取引手数料：0円 ロスカット手数料（1取引単位あたり）：店頭指数CFD取引 110円（税込）、店頭商品CFD取引 110円（税込）、店頭株式CFD取引 55円（税込） 【注】取引手数料の他に、金利調整額、権利調整額、価格調整額の支払いが発生する場合があり、お客様がお預けになった保証金額以上のお取引額で取引を行うため、保証金以上の損失が出る可能性がございます。また取引レートには売値と買値に差（スプレッド）が生じます。＞

＜『外貨ネクストバイナリー』 取引形態：店頭通貨バイナリーオプション取引（満期である判定時刻をもって自動権利行使となるヨーロピアンタイプ） 購入価格：1Lotあたり約40～999円 売買手数料：0円 【注】店頭通貨バイナリーオプション取引は期限の定めのある取引であり、相場の変動等の要因により原資産価格が変動するため、予想が外れた場合には投資元本の全額を失うリスクの高い金融商品です。権利行使価格と判定価格との関係がお客様にとって利益となる場合には自動権利行使によりペイアウト額を得られますが、損失となる場合には権利消滅により全購入金額が損失として確定します。またオプションの購入価格と売却価格には差（スプレッド）が生じます。＞

株式会社外為どっとコム 〒105-0021 東京都港区東新橋2-8-1 パラッツォアステック4階 TEL：03-5733-3065

金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第262号 商品先物取引業者／一般社団法人金融先物取引業協会、日本証券業協会、日本商品先物取引協会