業務改善支援ツール「KAIZEN FARM」導入企業400社突破！

株式会社シイエム・シイ

株式会社シイエム・シイ（本社：名古屋市中区、代表：佐々 幸恭）がサービス提供する、業務改善支援ツール「KAIZEN FARM」の導入企業数が400社を突破したことをお知らせいたします。

画像に記載の数字は2025年8月1日時点の情報です。

また、2025年9月2日（火）∼9月5日（金）に開催されるオンラインイベント「ITトレンドEXPO2025 Summer」にて、業務可視化伴走支援プレゼントキャンペーンも開催します。ぜひこの機会にお試しくださいませ。※プレゼントには条件がございます。

KAIZEN FARMとは

イベント参加登録はこちら（無料） :https://it.expo.it-trend.jp/key/y6d9cfcn

KAIZEN FARMは、クラウド型業務改善支援ツールです。

業務の整理・分析・改善・定着を一気通貫でスムーズ化し、業務改善の第一歩をサポートします。

業務改善をサポートする3つの機能

業務可視化機能

KAIZEN FARMには、あらかじめ可視化する項目軸が設定されています。そのため、業務可視化の作業へスムーズに着手していただけます。また表示させる項目軸を業務可視化の目的に合わせて切り替えできるため、自社に必要な情報を可視化するだけでも有効的に活用いただけます。

- ビューアー機能

KAIZEN FARMで可視化した業務情報は、ボタン１つでマニュアル化することができます。画像・動画・ファイルデータの登録も可能で、統一されたフォーマットで情報を一元管理いたします。

個人のノウハウを組織のノウハウとしてすぐに共有し、属人化解消を実現します。

- 分析機能

業務全体の傾向を確認できる分析機能やRPAと親和性の高い業務を抽出する分析機能を保有しています。可視化した業務情報を瞬時にダッシュボード化し、業務改善を優先すべき業務の検討に活用可能です。「解析」ボタンでRPAと親和性の高い業務を提示するレポート生成機能もあるため、既にRPAをご導入いただいているお客さまにも新たなRPA開発時に活用できます。

伴走支援サービスでさらに活動を加速！

今年3月に業務標準化の伴走支援を掛け合わせたサービス【KAIZEN伴走LABO】の提供を開始しました。本サービスは、目標設定や業務可視化といった標準化の初動から、お客さまが描くゴールまで丁寧に伴走支援する「標準化スタートパッケージ」と、様々な理由で使われなくなったマニュアルを “使える”マニュアルに改善するための支援を行う「マニュアル見直しパッケージ」の2つのパッケージがございます。

詳細は資料をご確認ください目標設定から達成までをトータルサポート「標準化スタートパッケージ」

目標設定や業務可視化といった標準化の初動からお客さまが描くゴールまで、活動の進行全般をきめ細かく伴走支援いたします。弊社独自のワークショップ開催、ディスカッションのファシリテーション、オンライン／オフラインでのコンサルティングにより、お客さまの業務標準化活動“自走化”を目指します。

標準化スタートパッケージの特長（資料抜粋）サービス概要（資料抜粋）

様々な理由で使われなくなったマニュアルを、“使える”マニュアルにするため、今あるマニュアルの構成や内容だけでなく、運用まで分析し、改善します。対象業務を最小限に絞り、早く始めて早く効果を体感していただけます。最短3カ月でマニュアルを見直します。

株式会社シイエム・シイについて

マニュアル見直しパッケージの特長（資料抜粋）サービス概要（資料抜粋）

当社は、お客さま企業の商材・市場・会社を深く理解し、情報を体系化・コンテンツ化することで、社会全体の情報価値向上サイクルの実現をめざしています。情報を必要とする人に「必要な時に、必要とする情報を、最適な方法で」届け、ユーザー体験の価値を最大化するサービスを提供しています。

■会社概要

株式会社シイエム・シイ

本社所在地：460-0021 愛知県名古屋市中区平和1-1-19（※）

代表取締役：佐々 幸恭

設立： 1962年05月25日

HP：https://www.cmc.co.jp/

※本社ビルの改装工事に伴い、本社機能を一時的にCMC GROUP NAGOYA BASEへ移転しております。（期間：2025年8月12日～2026年3月中旬）

CMC GROUP NAGOYA BASE：〒460-0015 愛知県名古屋市中区大井町7-19

