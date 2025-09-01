メルコテンダーメイツ株式会社の社名を変更

三菱電機株式会社

三菱電機株式会社は、障害者雇用促進法に基づく特例子会社（※）であるメルコテンダーメイツ株式会社（以下、メルコテンダーメイツ）の社名を、2025年10月1日付で三菱電機テンダーメイツ株式会社に変更します。

当社グループは、障がい者の積極的な雇用を進めており、さまざまな職種で活躍できる機会の創出や一人ひとりのキャリア形成支援に取り組んでいます。メルコテンダーメイツは、主に知的障がいのある方が能力を発揮できる業務を事業として行う当社の特例子会社として2014年10月に設立し、クリーンサービス事業、クッキー製造事業、カフェ事業、名刺作成事業、給食配送事業、健康増進事業（マッサージ施術）、オフィスサービス事業などを当社グループ向けに展開しています。

今回、三菱電機を冠した社名に変更し、当社グループ企業としての情報発信を強化していくとともに、雇用の拡大と働きやすさの向上に取り組み、多くの障がい者の方が活躍できる機会を提供することで、多様な人財の活躍、共生社会の推進に貢献していきます。

■社名変更内容

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/120285/table/292_1_aafd6a08eac35ad42b8f53ea1035682b.jpg?v=202509020155 ]

■三菱電機テンダーメイツ株式会社の概要

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/120285/table/292_2_4224a76c953f4759fd286d86e0397e77.jpg?v=202509020155 ]

■三菱電機グループについて

※ 「障害者の雇用の促進等に関する法律（障害者雇用促進法）」により一定の要件を満たし、厚生労働大臣の許可を受けることで、親会社（三菱電機株式会社）の一事業所（親会社に雇用されている）とみなされ、特例として親会社の障がい者雇用率の算定に織り込まれる会社