株式会社3D Printing Corporation、社名を「株式会社Made Here」へ変更

株式会社3D Printing Corporation（本社：神奈川県横浜市、代表取締役：デヴォア・アレキサンダー）は、2025年9月1日より社名を「株式会社MadeHere」へ変更いたしました。今回の社名変更は、当社が提供するサービスTaigaの方向性と、長期的なビジョンである「サプライチェーンソリューションの構築」により一層沿ったブランド体制を築くためのものです。

新しい社名「MadeHere」には、

・日本をはじめとした各地域の製造力を活かし、グローバルに競争力あるサプライチェーンを構築する姿勢

・未来の産業基盤を担う「サプライチェーンソリューション」への挑戦

といった想いを込めています。

今後も当社は、製造業における新しい価値の創出と、グローバルな供給網の最適化を推進し、より強固な事業体制のもとお客様に貢献してまいります。

新旧社名

旧社名：株式会社3D Printing Corporation

新社名：株式会社MadeHere

変更日：2025年9月1日

Taigaについて

Taigaは、ものづくりのための調達・製造プラットフォームです。

試作品や廃番部品の再製造を可能にする 「Taiga Builder」、規制部品の調達に最適なサプライチェーンを生成する 「Taiga Warehouse」 を提供しています。

高度な製造技術を持つ専門家からの技術提案や、最適なサプライヤー選定をオンライン上で完結でき、開発スピードを高めつつ調達リスクを軽減します。

登録・利用は無料で、設計から調達まで一貫して効率化できる新しいものづくりの形を実現します。



会社概要

社名：株式会社MadeHere

所在地：神奈川県横浜市鶴見区小野町75-1 LVP1-101

代表者：代表取締役 デヴォア アレキサンダー

設立：2016年2月

事業内容：3Dプリンティングをはじめとした製造ソリューションの提供、サプライチェーン最適化支援

E-mail：info@3dpc.co.jp

TEL：0120-987-742

企業ウェブサイト：https://www.3dpc.co.jp/

Taigaウェブサイト：https://trytaiga.com/

オンラインストア：https://dddjapan.com/

