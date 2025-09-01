ペット葬儀・火葬サービス「おみおくりペット火葬」スタート

GRANCIEL株式会社

ペット葬儀・火葬サービスを手がける 「おみおくりペット火葬」(運営：GRANCIEL株式会社、代表取締役：大石 総司) は、2025年9月より静岡県、愛知県を中心にサービスを正式にスタートいたしました。

「最期のお別れを悔いなく迎えたい」という飼い主の声に応え、ご自宅でゆっくりとペットの旅立ちを見送ることができるホームセレモニーを基本とし、火葬だけではなく“お見送りの時間”を重視した新しいかたちのペット葬儀サービスを提供してまいります。

「おみおくりペット火葬」の特徴

1．専任のセレモニースタッフがサポート

おみおくりペット火葬では、プロのセレモニースタッフが専任として一件ごとに対応し、火葬車での個別火葬から拾骨・埋葬まで、ご家族のご希望に沿ったプランニングを行います。ペットの性格や思い出を尊重しながら「その子らしい旅立ち」のかたちをご一緒に作り上げることを大切にしています。

2．飼い主様のご要望に最適なプラン展開

飼い主様のご希望に沿ったお見送りの形を実現できるよう、3つのプランをご用意しています。合同火葬か個別火葬の選択から、粉骨、収骨、手元供養品の追加など、多彩なオプションでカスタマイズが可能です。ご返骨や霊園への埋葬などアフターサポートも万全に整えて、後悔のない最期のお別れを実現いたします。

3．慣れ親しんだ自宅でゆっくりとお見送り

おみおくりペット火葬の大きな特徴は「葬儀場へ出向く必要がない」という点です。ペットと共に過ごしてきたご自宅で行える個別火葬プランでは、時間に追われることなく、ゆったりとした空間の中で大切な家族をお見送りいただけます。また、ご自宅でのお見送りでは、お花や思い出の品を添えたり、好きだったおやつをそばに置いたりと、自由にアレンジできるのも大きな魅力。小さなお子さまや高齢のご家族も一緒に立ち会いやすく、慌ただしさのない、時間を気にせず向き合えるセレモニーの形です。

4．最新の火葬車を導入し安心安全のお見送り

おみおくりペット火葬では高性能火葬炉を搭載した最新の火葬車を導入しています。煙や臭いが近隣に漏れないよう配慮されており、火葬の際に「ご遺骨が残らない」など従来の移動火葬車で見られた課題を解消しました。これにより、ご自宅前や近隣での火葬においても安心・安全が確保され、ご家族さまに心からご納得いただける環境を整えています。

サービス開始の背景

ペットは今や多くの家庭で大切な家族の一員として共に生活しています。

しかし、最愛のペットとの別れに直面した際、深い悲しみや戸惑い、不安を感じるご家族が少なくありません。そうした方々の心に寄り添い、「大切な家族だからこそ、悔いの残らないかたちで送り出したい」という想いから”おみおくりペット火葬”は誕生しました。

当サービスは、ペットとの最後の時間を、後悔のないよう温かく見送れるよう全力でサポートします。経験豊富なスタッフによる丁寧な対応と、ご家族に寄り添ったセレモニーを通じて、心安らぐ一時をお過ごしいただけます。

ペット葬儀を、ご家族の大切なお見送りの時間と考え、悲しみの中にも“ありがとう”と伝えられる時間をつくりたい。それが「おみおくりペット火葬」の想いです。





「ペット火葬おみおくり」サービス概要・お問い合わせ

エリア：静岡県西部・中部地区、愛知県東部・中部地区

TEL：050-1721-4675

おみおくりペット火葬公式サイト：https://omiokuri-pet.jp/

GRANCIEL株式会社 会社概要

社名：GRANCIEL株式会社

本社所在地：静岡県磐田市見付3933-3

代表取締役：大石 総司

設立： 2025年6月

資本金：1,000,000円

事業内容：ペット葬儀事業