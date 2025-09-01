【作家数60万人超・総制作数250万超、創作プラットフォーム「Nola」主催】さまざまな商業化につながる創作コンテスト「第一回Nola原作大賞」、本日より募集開始！

株式会社indent

作家と企業をつなぐ創作プラットフォーム「Nola（ノラ）※1」を運営する株式会社indent（本社：東京都千代区、代表取締役社長：釜形 勇気 以下、「indent」）は、日頃からNolaをご支援くださる作家の皆さまの“原作”が世界に届くきっかけを作る取り組みの一環として、作家の皆さまが生み出した“原作”を、小説や漫画、webtoon、映像などの商業化に繋げる日本最大級の創作コンテスト「第一回Nola原作大賞」の作品募集を、2025年9月1日（月）より開始いたしましたことをお知らせいたします。

特設ページ :https://contest.nola-novel.com/gensaku-award-2025/さまざまな商業化につながる創作コンテスト「第一回Nola原作大賞」、本日より募集開始！

創作プラットフォーム「Nola」は、原稿の執筆のみでなく、設定資料や登場人物の管理、プロットの作成機能、PCとスマホの双方データ同期など、作家の皆さまが構造的な物語を生み出すことのできる環境の構築に邁進しておりましたが、ご利用いただく作家の皆さまのご支援により、6月17日、サービス開始から7周年を迎えることができました。「Nola」で執筆した作品を直接投稿できる小説投稿サイト「Nolaノベル」では、より多くの作家の皆さまが商業デビューできるよう、編集部の皆さまが求める作品像を掲載・募集する『編集部の掲示板』を運営しています。

現在、50を超える国内外の編集部の皆さまが、毎月6万作以上の新規作品が生まれる「Nola」で“自社の求める作品”を作家の皆さまに掲示し、“自社とマッチングする有望な原作”の発掘を進めております。作品の源である“原作”を生み出す作家の皆さまが「執筆を生業にできる、十分な収益を得られる仕組みを構築すること」をパーパスに、今後も、原作の「発掘・制作・出版」まで一気通貫した事業構築から、作家と企業をつなぐエージェント事業を加速してまいります。

このたびの「Nola原作大賞」は、2025年9月1日（月）～2026年1月12日（月）の間、作家の皆さまが生み出した“原作”を、小説や漫画、webtoon、映像などの商業化に繋げるべく、日本最大級となる数の編集部の皆さまに同時参加いただく創作コンテストです。新たなヒットIPの創出に取り組む国内外の編集部の皆さまへのサポートを強化するとともに、国内外のコンテンツ業界がさらに賑わう環境を構築できるよう邁進してまいります。

indentは今後も、「コンテンツ産業の可能性を最大化し、世界を魅了する作品を輩出する」をキーメッセージに掲げ、作家の皆さまの創作活動に寄り添いながら、日本における創作市場のさらなる発展と活性化に寄与してまいります。

○「第一回Nola原作大賞」について

・特設ページ ：https://contest.nola-novel.com/gensaku-award-2025/

・コンテスト応募ページ：https://story.nola-novel.com/events/gensaku-award-2025

・参加レーベル：日本最大級の数となるレーベルの皆さまにご参加いただきます。なお、参加レーベル名は開催期間中にも随時、追加発表してまいります。詳細は「特設ページ」よりご確認ください。

・募集ジャンル/応募条件：参加レーベルごとに異なります。詳細は「特設ページ」よりご確認ください。

・注意事項/応募規約 ：「特設ページ」および「コンテスト応募ページ」よりご確認ください。

○受賞賞品

参加レーベルそれぞれから、「レーベル大賞」「優秀賞」「佳作」が選出されます。商業化確約となる「優秀賞」は、締切前に内定がでる可能性があり、1人2作品以上の受賞もあり得ます。内定速報は随時Nolaの公式Xでお知らせいたします。

「レーベル大賞」：商業化確約＋賞金10万円＋Nolaから祝金3万円

「優秀賞」：商業化確約＋賞金5万円

「佳作」：商業化検討＋賞金3万円

※「レーベル大賞」「優秀賞」「佳作」に対する賞金は、全レーベル一律です。

※レーベル・賞の種類によっては、該当作品が選出されない場合があります。

※「優秀賞」「佳作」は、1レーベルあたり2作品以上選出される可能性があります。

○スケジュール

投稿期間：2025年9月1日～2026年1月12日

内定速報：2025年9月1日～2026年1月12日

結果発表：2026年3月末予定

・投稿期間中、参加レーベルは毎日作品の審査を行うため、最終結果発表前に受賞が内定することがございます。

・「内定速報」は随時、Nolaサービス内やNola Xで発信してまいります。

・審査状況につき、変更の可能性がございます旨、ご了承いただけますと幸いです。

※1）「Nola」とは

「Nola（ノラ）」は、indentが運営する作家の皆さまに向けた創作プラットフォームです。PCとスマホの双方でデータを同期して利用できることに加え、プロットや登場人物の管理などを通して、構造的な物語の創作をサポートできるのが特徴です。原稿の執筆機能、設定資料の管理機能、プロットの作成機能などを通して、作家の皆さまの創作をサポートできるよう開発に取り組んでおります。

● NolaサービスHP：https://nola-novel.com/

● App Store：https://apps.apple.com/jp/app/id1468307521

● Google Play：

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.nola.app&hl=ja&gl=US(https://play.google.com/store/apps/details?id=com.nola.app&hl=ja&gl=US)

■株式会社indentについて

会社名：株式会社indent（https://indent.co.jp/）

本社 ：東京都千代田区神田三崎町3‐6‐12 神田三崎町ビル4階

設立 ：2019年10月8日

代表者：釜形 勇気

※記載されている会社名及び商品名／サービス名は、各社の商標または登録商標です。