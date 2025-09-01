「楽しむ工務店」ための工務店マーケ会に参画いたしました。

株式会社エフ・ディー・シー

システム・ソフトウェア開発会社、株式会社エフ・ディー・シー（本社：東京都千代田区、代表取締役：和田崇紀）は、ANDYOU株式会社（本社：静岡県湖西市、代表取締役：高橋奈美）発起の「楽しむ工務店」のための工務店マーケ会に参画いたしました。

■「楽しむ工務店」のための工務店マーケ会とは？

Webサイトをみる :https://lp.asunosyukyaku.jp/p/jVc43nvPdtuE忙しいけど刺激と仲間が欲しい住宅会社様にお勤めの、楽しみたい方のための月額コミュニティです。

月額990円で得られる3つのこと

１. 普遍的な「集客の本質」が学べる

→ 時代に流されない、ブレない工務店集客のマーケティングを学べる。

２. 現場に落とし込める「実践ワーク会」（年3回）

→ すぐ実務で活かせる、効率アップのヒント満載！

３. 仲間とつながるリアルオフ会（年1回）

→ モチベーションが自然と上がる！

■「楽しむ工務店」ための工務店マーケ会のよくある質問

Q：月額制っていつでも解約できますか？

A：はい、いつでも解約可能です。決済後の返金はできませんが、解約をご希望の場合はいつでもメールへ「解約希望」とお送りいただければ翌月から解約が可能です。

Q：パソコンが苦手でも大丈夫ですか？

A：大丈夫です！Zoomなど基本的な操作ができればOK。スマホ参加も可能です。

Q：どんな工務店が対象ですか？

A：個人事業～小規模経営者まで、「集客に悩んでいる」すべての工務店さんが対象です。

地域の工務店さんを応援したいため、年間受注100棟未満の工務店様に限ります。

引用：https://lp.asunosyukyaku.jp/p/jVc43nvPdtuE

■ANDYOU株式会社 会社概要

社名：ANDYOU株式会社

代表取締役：高橋奈美

本社所在地：静岡県湖西市南台3-6-31

設立 ： 2025年3月11日

事業内容 ：- 工務店が地域で選ばれ、女性目線での集客・マーケティング戦略の構築

- ホームページ制作、SNS運用、広告戦略、イベント企画によるブランド強化

- 広報担当者の育成およびPR戦略の支援 地域ブランドの確立・活性化

- 工務店と地域の魅力を掛け合わせたプロモーションの企画

- 異業種コラボによる地域ブランディングと持続可能な経済モデルの構築

- 地域産業と連携した新規事業開発 WEB集客支援

- WEB・SNS広告による集客支援

- AI活用支援

■株式会社エフ・ディー・シー 会社概要

お問い合わせ :https://lp.asunosyukyaku.jp/p/jVc43nvPdtuE

社名：株式会社エフ・ディー・シー

代表取締役：和田 崇紀

本社所在地：東京都千代田区神田須田町2-17-18 クリスタルビル 5階

設立 ： 1997年2月7日

事業内容 ： システム開発・コンサルティング業務・情報処理サービス

ネットワークサービス、システム製品の販売・導入

会社HP：https://www.fdc-inc.co.jp