『ベルセルク43』広告：渋谷を死神がジャック!? 巨大立体ポスター＆サイネージが登場!!
株式会社白泉社
【「死神襲来。」 巨大立体ポスター広告】『ベルセルク』43巻 (C)三浦建太郎・スタジオ我画／白泉社
『ベルセルク』43巻書影 (C)三浦建太郎・スタジオ我画／白泉社
【「死神襲来。」 巨大立体ポスター＆サイネージ広告】
《株式会社白泉社》（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：高木靖文）は、『ベルセルク』（原作：三浦建太郎 漫画：スタジオ我画 監修：森恒二）最新43巻を2025年8月29日に発売いたしました。
最新刊発売を記念して、渋谷に死神「ラクシャス」が襲来！！
暗闇にうごめく仮面と、現実世界にまで飛び出してきたラクシャスを、ぜひその目にやきつけて…！！
●巨大立体ポスター
●サイネージPVはこちら(https://youtube.com/shorts/t9HcM0LmXdk)https://youtube.com/shorts/t9HcM0LmXdk
【屋外広告掲出場所】
●巨大立体ポスター…東急田園都市線・渋谷道玄坂ハッピーボード（東急田園都市線・渋谷駅の改札外B1階、A0・A1出口近く）
●サイネージ…東急田園都市線・渋谷階段壁面サイネージ（東急田園都市線・渋谷駅ハチ公改札出てすぐの階段）
【掲出期間】
巨大立体ポスター＆サイネージともに、2025/9/1～9/7まで。
※駅及び、駅係員へのお問い合わせはご遠慮ください。
※お問い合わせは株式会社 白泉社 宣伝課までお願い致します。
※駅業務や駅利用者に対して支障が出る場合、途中で掲出を中止する場合がございます。
【書籍情報】『ベルセルク』43巻 大好評発売中!!
原作=三浦建太郎
漫画=スタジオ我画
監修=森恒二
ヤングアニマルコミックス［B6判］
通常版 / ゾッド胸像フィギュア付き特装版
●発売日：2025年8月29日
●通常版 定価：880円（本体800円＋税10％）
ISBN：978-4-592-16693
●特装版 価格：9680円（本体8800円＋税10％） ※完全受注生産のため注文は終了しています。
ISBN：978-4-592-10640-1
●公式X： https://x.com/berserk_project