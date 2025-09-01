鎌倉発レストランブランド「GARDEN HOUSE」新店舗、NEWoMan高輪 LUFTBAUM 28階、9月12日開業

株式会社 GREENING

株式会社GREENING（東京都渋谷区、取締役CEO：関口正人、以下「GREENING」）は、9月12日（金）に、ルミネ史上最大規模とされるニュウマン高輪のLUFTBAUM 28階に、「GARDEN HOUSE TAKANAWA」を開業します。鎌倉に始まり、新宿・代官山・みなとみらい・由比ヶ浜のガーデンオーベルジュ、下北沢 reload 内のベイクショップ、広島、兜町のカフェ業態へと展開してきた GARDEN HOUSE。その 9 店舗目となる新店舗は、地上 28 階の高層階に誕生します。都心ならではの眺望と洗練された空間で、これまでにない特別な食体験をご提供します。創業当初から大切にしてきた「Season-inspired（季節）」「Fine-crafts（手作り）」「Eat Local（地産地消）」のコンセプトはそのままに、記念日や大切なひとときを彩るコースメニューをご用意。また、バーエリアではナチュラルワインやクラフトビール、オリジナルカクテルを揃え、1 杯から気軽に楽しめるスタイルもご提案します。これまでの GARDEN HOUSE とはひと味違う、都会的で洗練された新しい表情をぜひご体験ください。

旬の食材の魅力をシンプルに引き出したノーザンカリフォルニアスタイル

GARDEN HOUSEのコンセプトである、Season-inspired（季節）Eat Local（地産地消）Fine-crafts（手作り）はそのままに、既存の店舗にはないオリジナルメニューを多数ご用意しています。またコースメニューではランチ・ディナーともに2種類ご用意。メニュー数や内容に合わせて、カジュアルな女子会や記念日ディナーなど、様々なシーンでご利用いただけます。

ガーデンハウスデリプレート 2250円（税込）

旬の野菜を中心に、国産食材をふんだんに使用したプレート。シーズンごとに野菜の内容が変わり、いつ訪れても新しい味わいを楽しめます。 ハーブをサワークリームで和えた爽やかな自家製クリームは、自家製のカンパーニュにも相性抜群。 えんどう豆、レンズ豆、小豆など 5 種の豆と、玄米や餅玄米などの五穀を合わせたサラダなどたっぷりのデリをお楽しみいただけます。

鎌倉ベーコンと山利しらすのカルボナーラ 1800円（税込）

魚介の旨みを凝縮した浅利の出汁を合わせたカルボナーラ。しらすとも相性がよく、味わいに奥行きを与えます。仕上げには、こんがりと揚げ焼きにした鎌倉ベーコンをトッピング。玉ねぎとベーコンの脂から生まれるソースは、自然な甘みと豊かなコクを感じられる一品です。

国産牛と焼きケール ボロネーゼ 1900円（税込）

国産牛のネックとすね肉を粗挽きにし、赤ワインでじっくりと煮込んだボロネーゼ。ごろっとした食感と、ほろっとほどけるやわらかさを残し、素材の持ち味を引き出しています。さらに、野菜の自然な甘みとグリルしたケールの香ばしさを合わせ、奥行きのある味わいに仕上げました。

豚肩ロースのコトレッタ 2100円（税込）

揚げ物にサラダの要素を組み合わせ、軽やかさと彩りをプラスしました。ほろ苦さが特徴のトレスビスに、ビーツのピクルスとフルーティなドレッシングを合わせ、刻んだ黄桃をマリネ。カルダモンの香りが奥行きを添えます。豚肉の旨みと果実の甘み・苦みが重なり合い心地よい食感と複雑な味わいをお楽しみいただける一皿です。

国産ワインや国産クラフトジン、ローアルコールカクテルも豊富なドリンクメニュー

料理に合わせたペアリングはもちろん、店内のバーエリアでは気軽に1杯からオリジナルカクテルやワインをお楽しみいただけます。サッポロ プレミアムホワイト 白穂乃香をはじめ、全国から取り寄せた国産ワイン、またローアルコールカクテルも豊富にご用意しています。お酒の弱い方や、昼でも気軽にお楽しみいただけます。

和梨と緑茶（ローアルコール） 900円（税込）

和梨のピューレに水出しの緑茶とホワイトラムを合わせた一杯。

みずみずしく透明感のある和梨の香りと優しい甘みを、緑茶のほろ苦さが引き締め、上品な余韻を生み出します。



マンダリンチャイティー（ローアルコール）850円（税込）

桜島小みかんを使用したクラフトジンに、スパイス香るチャイシロップとアイスアールグレイを合わせました。スパイシーなニュアンスの中に、アールグレイの清涼感が広がり、余韻には爽やかな柑橘の香りがふわりと残ります。

アンバースピリッツ 950円（税込）

アペロールに、ハーブやボタニカルの香り豊かなクラフトジン HOLON を合わせ、爽やかな苦味と華やかな香りが重なり合い、

軽やかで奥行きのある味わいに仕上げています。

クラフトレモンサワー 850円（税込）

自家製レモンコーディアルとウォッカを合わせた、やわらかな酸味が心地よいレモンサワー。ほどよい甘みを加えることで、爽やかさの中に優しい味わいを感じられる一杯に仕上げました。

施設概要

開業日 ：2025年9月12日(金)

店舗名 ：GARDEN HOUSE TAKANAWA（ガーデンハウスタカナワ）

住所 ：〒108-0074 東京都港区高輪2-21-1 NEWoMan高輪 LUFTBAUM 28階

電話 ：050-1725-5288

営業時間 ：11:00~23:00 (L.O.22:00)

席数 ：全72席

公式HP ：https://ghghgh.jp/blogs/shoplist/garden-house-takanawa

公式Instagram ：https://www.instagram.com/garden_house_takanawa/

以上

GARDEN HOUSEについて

2012年に開業したレストラン。”Season-inspired”(旬)、”Fine-Crafts”（手作り）、”Eat Local”(地域の食材の活用)をテーマに納得のいく食材を選び、できる限り手作りしたお料理を、お楽しみいただくことを最も大切にしています。1号店であるGARDEN HOUSE KAMAKURAは鎌倉にあった著名漫画家のアトリエをリノベーションしてオープン。現在は、新宿NEWoManや横浜コレットマーレ、広島中央公園内にもオールデイダイニングを展開。姉妹店として、ベーカリーブランドGARDEN HOUSE CRAFTS、ガーデンオーベルジュ業態BIRD HOTEL - GARDEN HOUSE - 、ベイクショップなどを展開しています。

https://www.ghghgh.jp

GREENINGについて

「CULTURE SCAPING」をキーワードに、国内外の文化を軸にビジネスを展開する”CULTURE DESIGN LAB”。日本の観光立国化を見据え、カルチャープレナーとしての地位を確立することを目指し、商業施設や飲食店のプロデュースから運営、様々なブランドやカルチャー領域のPR・プロモーションをプロデュースしています。

企業サイト：https://greening.co.jp/

【報道関係者窓口】

株式会社GREENING 広報担当 山口

press@greening.co.jp