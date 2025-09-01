エナリス脱炭素サミット2025 　地域経済活性化につながる環境価値ビジネス最前線 ～脱炭素社会の実現に向けた新たな挑戦～ 開催のお知らせ 2025年10月20日（月）13:15開始

株式会社エナリス

株式会社エナリス(本社:東京都千代田区、代表取締役社長:都築実宏、以下、エナリス)は、脱炭素社会の実現に向けて、“環境価値と分散型電源の活用”に関する最新情報を発信するイベント「エナリス脱炭素サミット２０２５ 地域経済活性化につながる環境価値ビジネス最前線～脱炭素社会の実現に向けた新たな挑戦～」（以下、本サミット）を10月20日（月）13:15より東京国際フォーラムで開催します。講演会は全国にオンライン配信いたします。

2026年から「排出量取引制度（GX-ETS）」の本格稼働がはじまるなど、CO2排出量の削減は企業にとって喫緊の課題となっています。また、地域社会においても、脱炭素先行地域を中心に、脱炭素の取り組みが拡大しつつあります。

本サミットは、経済産業省や環境省、大学、企業から講師をお招きし、産官学それぞれの立場から、脱炭素社会の実現に向けた取り組みや課題、今後の展望などについてお伝えいたします。

排出量取引制度（GX-ETS）に関心をお持ちの方、地域の脱炭素化や地域活性化に取り組みたい方、分散型電源を活用したデマンドレスポンスの取り組みやＶＰＰ（バーチャルパワープラント）ビジネスに関心をお持ちの方、エネルギーを通じた脱炭素の取り組みを検討されている方など、ぜひご参加ください。

◆イベント概要 ※参加無料[表: https://prtimes.jp/data/corp/70390/table/76_1_27bd525fb384980e8a4de4e85204d6b8.jpg?v=202509020126 ]

※プログラム、講演内容は予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。

特設ホームページとお申し込みはこちら :https://www.eneres.co.jp/forum202510op▶お申し込み締切は10月19日(日)▶オンライン視聴のみ申し込み受付中

エナリスの会社概要 www.eneres.co.jp

auエネルギーホールディングス株式会社の子会社、電源開発株式会社（Ｊパワー）の関連会社。

2004年創業以来培ってきた需給管理のノウハウを基盤に、エネルギーの効率的な利用を支える各種サービスを提供。2016年より経済産業省のVPP実証事業に取り組み、2019年にはIoTによって分散型電源を一括制御する独自のＶＰＰシステム基盤（DERMS）を開発し2021年には「VPPプラットフォームサービス」の提供を開始。2018年からＤＲサービスとして電源I´（調整力公募）に取り組み、2021年にはＤＲサービスに節電還元サービスを追加。2022年4月、特定卸供給事業者（アグリゲーター）第1号に認定。現在はアグリゲーターとして容量市場、需給調整市場（一次調整力、三次調整力１.、三次調整力２.）への供出を行う。2023年9月に、2030年度までに事業活動におけるGHG排出量実質ゼロを目指すカーボンニュートラルを宣言。2025年4月、環境省「Ｊ-クレジット制度におけるMRV支援システムの運営者」に採択され、Ｊ-クレジットMRV支援システム『eneGX MRV’S』の運用開始。「エナリス脱炭素サミット」は2025年2月に初開催。