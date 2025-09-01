七福タオル「品格あふれるデザインが暮らしを豊かに彩る」9月11日から今治タオル 南青山店でメーカーポップアップ開催

今治タオル工業組合

今治タオル 南青山店（左上）と 七福タオル 新商品 「ラディ Ruddy」 シリーズ

今治タオル工業組合（愛媛県今治市 理事長 田中良史）により推進されるジャパンブランド「今治タオル」は、オフィシャルショップ「今治タオル 南青山店」にて、メーカーポップアップイベントを開催しています。第19回は、七福タオル(株)が 「風味豊かなバニラのようにバリエーション豊富な肌触り。品格あふれるデザインが暮らしを豊かに彩ります。」 をテーマに、ミックスの色糸が織りなすファンシーツイード調「ラディ」シリーズ等の新商品ラインナップや、人気シリーズの「オプス」等を2025年9月11日(木) から 9月22日(月) の期間中、展示・販売します。

■ 第１９回 今治タオルメーカーポップアップ 七福タオルのテーマ

「風味豊かなバニラのようにバリエーション豊富な肌触り。品格あふれるデザインが暮らしを豊かに彩ります。」

七福タオルは、多彩な素材、独創的なデザインのタオル作りが特長的なタオルメーカーです。今回のポップアップイベントでは、バリエーション豊富な素材を生かし、今治産地の特長である先染めジャカード織りにこだわったカラフルなデザイナブルタオルを取り揃えています。ぜひ今治タオル 南青山店でタオルの質感も手に取ってご覧ください。

Opus

ポップアップ期間

2025年 9月11日(木) ～ 9月22日(月)

販売商品例

オプス Opus

ふわふわとした両面無撚糸の柔らかな肌触りで、ボリューム感があり吸水性も抜群のシリーズ。色彩豊かなドットデザインで、手に取るだけで楽しい気分になる人気シリーズ。

販売商品について

▶マジョリカ Majolica

ふっくら無撚糸と杢糸での多彩な織り上がり。凹凸感が魅力の英国のヴィクトリア朝のタイル柄。

カラー：2色（ターコイズブルー、ワインレッド）

種類：ハンカチタオル、ハンドタオル、フェイスタオル、バスタオル

Majolica

▶ラディ Ruddy

ミックスの色糸が織りなすファンシーツイード調。華やかなチェック柄と粒状ネップ糸の上品さが優美。

カラー：2色（ブルー、グリーン）

種類 ：ハンカチタオル、ハンドタオル、フェイスタオル、バスタオル

▶カーヤ Kaya / リーナ Lina

無縫製（織り）のコットン100％でふわりとした優しい触り心地。二重ガーゼの色の透け感がたのしめる大判ストール。

Kayaカラー：2色（ブルー、グリーン）

Linaカラー：2色（ネイビー、アイボリー）

▶アミィ Amy

髪と生活にやさしいヘアタオル。厳選された超長綿とキュプラの

中空糸を使用し、髪への 摩擦ダメージを軽減。水分を素早く吸

収し、速乾性に優れているのでドライヤー時間・洗濯時間も軽

減。明るいストライプカラーがリラックスタイムを彩る。

カラー：3色（ベージュ、グリーン、ピンク）

▶その他 新商品、人気シリーズの商品を取り揃えています。

Amy

担当者のコメント

今回のポップアップイベントでは“七福タオルブランド”の新たなラインナップをご覧いただけます。

タオルは毎日の生活に欠かすことのないアイテムです。お使いいただいたみなさまが笑顔あふれるよう、世界のみなさんから、あの時のあの一枚と感じていただけるよう、“毎日の暮らしを心地よく彩る”をコンセプトに素材感の良いカラフルなデザイナブルタオルをご用意しました。使うほどに幸せな気持ちになる“七福タオルブランド”をご堪能ください。

七福タオルについて

お使いいただいたみなさまが笑顔あふれるよう想いを込めて、七福タオルらしい素材を生かしたモノづくりをしています。多彩な素材、独創的なデザイン、そして伝統と最新技術を融合させ、七福タオルだけの一枚を作っています。経済産業省の「次代を担う繊維産業企業100選」に選定されました。“サスティナビリティ”と“技術力やデザイン力による付加価値の創出”分野において高い評価をいただきました。

会社名 ：七福タオル株式会社

代表者 ：河北 泰三

創業 ：1959年2月

所在地 ：愛媛県今治市富田新港1-2-2

電話番号：0898-36-6020

資本金 ：10,000千円

従業員数：67名

事業内容：タオル製造、販売

会社URL：https://www.shichifuku-towel.co.jp(https://www.shichifuku-towel.co.jp)

オンラインストア：https://shichifuku-towel.com(https://shichifuku-towel.com)

SNS ：Instagram 七福タオル @shichifuku_towel(https://www.instagram.com/shichifuku_towel/)

X (旧 twitter) ふくふく【公式】 @shichifukutowel(https://x.com/shichifukutowel)

■ 今治タオルメーカーポップアップとは

今治タオルメーカーポップアップは、今治タオル工業組合に所属する今治タオルを生産しているメーカーにスポットを当て、普段ものづくりを行うメーカーとユーザーが直接交流できるイベントです。

今治タオルは、130年に亘り、愛媛県今治地域でつくられています。2006年、「今治タオル」プロジェクトをスタートさせ、ロゴマークを付けた今治タオルは、「安心・安全・高品質」であり、ジャパンクオリティの代表製品として広く認知され、国内外に広く知られるブランドへと成長しています。今治タオルは75社のメーカーが作っており、それぞれのタオル会社ごとで商品の特徴は異なります。今治タオルメーカーポップアップを通して、「今治タオル＝ひとつのメーカーではない」ということを消費者に知っていただき、メーカーごとの特徴を体感し、ぜひその中から自分好みの一枚やお気に入りのメーカーを見つけてみてください。

■ 開催場所 「今治タオル 南青山店」

住所：東京都港区南青山5-3-10 FROM-1st 2F 203号

電話番号：03-6427-2941

営業時間：10：30 ～ 19：00

定休日：毎月第2火曜日

休業日 ：8月 第2日曜日 / 2月 第3日曜日 / 年末年始

※2025年9月臨時休業日

9月2日(火) / 9月9日(火) / 9月23日(火) / 9月30日(火)

東京メトロ 銀座線・千代田線・半蔵門線「表参道駅」

A5出口を出て右手方向に徒歩5分

■ 今治タオルメーカーポップアップの開催実績

これまでの各メーカーのポップアップ開催実績は、今治タオル公式ブランドサイト(https://www.imabaritowel.jp)よりご確認いただけます。

■ 今治タオル工業組合概要

代表者 ：理事長 田中 良史

住所 ：〒794-0033愛媛県今治市東門町5丁目14番3号

電話番号：0898-32-7000

URL ：https://www.itia.or.jp

設立年月日：昭和27年11月1日

組合員 ：75社

出資金 ：98,252千円

事業内容 ：タオル製造業に関する指導及び教育、タオル製造業に関する情報又は資料の収集及び提供、タオル製造業に関する調査研究、組合員のために行う組合ブランド推進事業、共同購買事業、共同金融事業他

公式SNS ：Facebook 今治タオル（@imabaritowel ）(https://www.facebook.com/imabaritowel)

Instagram 今治タオル公式(＠imabaritowelofficial) (https://www.instagram.com/imabaritowelofficial)

デジタルアートギャラリー：https://www.imabaritowel.jp/digital-art-gallery