【まんざら本店】京都の四季と技を詰め込んだ「特製おせち」を数量限定で販売開始。早期購入でお食事券プレゼント

京都の旬と職人の技を詰め込んだ、まんざらのおせち

株式会社ステップ

京都・中京区に本店を構える「まんざら本店」（運営：株式会社ステップ）は、2026年の新春を彩る「まんざらのおせち」の販売を、9月1日（日）より開始いたします。

旬の京野菜や京都ならではの食材を取り入れ、和の伝統と現代的なエッセンスを掛け合わせたまんざら流おせちは、素材の味を最大限に活かしながらも、ひとつひとつに職人の技が光る仕上がりとなっています。

数量限定での販売となりますので、ぜひお早めにお求めください。

早期購入特典について

9月中にご購入いただいたお客様には、まんざらグループ各店舗でご利用いただける「3,000円分お食事券」を早期購入特典としてプレゼントいたします。

一年のはじまりを華やかに彩るおせちと共に、特典を利用してまんざらグループ各店での特別なひとときをお楽しみください。

オンラインショップはこちら :https://manzara-online.jp/

お食事券ご利用可能店舗

商品概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/161795/table/5_1_96132e70dc7fa5139c9a7c8102bb3380.jpg?v=202509020126 ]

商品名 ：まんざらのおせち

ラインナップ：二段重 30,000円（税込・100食限定）・三段重 50,000円（税込・10食限定）

販売開始日 ：2025年9月1日（月）

販売期間 ：2025年11月30日（日）まで

早期購入特典：9月中のご購入で「3,000円分お食事券」を進呈

購入特典 ：おせちを2個以上ご注文、

または三段重をご購入の方に日本酒〈京まんざら〉4合瓶を1本プレゼント。

販売方法 ：オンラインショップ／ふるさと納税サイト

お届け日 ：2025年12月31日（予定）

本年は、

- 二段重 30,000円（税込・100食限定）- 三段重 50,000円（税込・10食限定）

の2種類をご用意。

いずれも京都の契約農家や老舗食材店から仕入れた厳選素材を使用しています。

献立

日本酒〈京まんざら〉注文特典

おせちを2個以上ご注文、または三段重をご購入の方に日本酒〈京まんざら〉4合瓶を1本プレゼント。

オンラインショップはこちら :https://manzara-online.jp/

料理長より２０２６年まんざらのおせち販売によせて

まんざら本店 店長 小田島佳典

毎年ご好評いただいたおります〈まんざらのおせち〉を今年も9月1日から数量限定で販売開始いたします。

年々改良を加えており、よりお客様にご満足いただける内容に仕上がっております。

京都の伝統野菜はもちろん、京丹波地方の黒豆や栗、亀岡産の和牛に、滋賀県の近江鴨など関西を中心に全国より食材を厳選しております

また、おせちを囲み皆様の健やかな笑顔が広がることをイメージして、老若男女問わず楽しめる献立にしました。保存料、既製品を使用してないのも特徴です。

日頃の感謝の気持ちも込めて仕上げた品々をぜひご賞味ください。

〈まんざらのおせち〉で皆様の無病息災を願うとともに、より良い１年となりますように心よりお祈り申し上げます。

まんざらオンラインショップ

まんざら亭の味わいをもっと気軽に、もっと身近に

株式会社ステップが運営するオンラインショップです。

ご家庭でのお食事や、大切な方へのおもてなしにぴったりなちょっとおしゃれで贅沢なひと時を演出するお弁当や手土産にちょうどいい気の利いた逸品を購入いただけます。

様々なシーンでご利用いただけますので、ぜひお買い求めください。

まんざらのおもてなし弁当口福弁当〈二条〉口福弁当〈八坂〉口福弁当〈伏見〉オンラインショップはこちら :https://manzara-online.jp/

まんざら本店

大正時代の町家をリノベーションして作った、贅沢な間取りのまんざら本店。

まんざら本店として「食」は生きていく上で欠かす事のできないことと考えます。

そして「食」はその国、その土地の文化を作り、暮らす人々の礎となります。

人は美味しい物を食べると笑顔になり元気がでます。

お客様に楽しく、食べて喜んで帰って頂く。

それが一番大切なことだと思います。

アクセス

〒604-0903

京都市中京区河原町通夷川上ル指物町321

■ 会社概要

会社名 ：株式会社ステップ

住所 ：京都市中京区菱屋町44-104

設立 ：1988年9月14日

代表取締役 ：木下 博史

サイト ：https://manzara.co.jp