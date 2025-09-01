完全会員制パフェバー「Remake easy」、大丸福岡天神店主催のラグジュアリーブランド招待者限定イベント(Kujaku Salon TENJIN）で「イチゴの花畑パフェ」を特別提供＜事後レポート＞

Remake easy株式会社

住所非公開の会員制パフェバー「Remake easy（リメイクイージー）」を運営するRemake easy株式会社 (東京都渋谷区、CEO：林巨樹、以下「Remake easy」)は、2025年8月28日（木）～8月31日（日）、福岡県福岡市中央区天神にある大丸福岡天神店東館エルガーラ5階に位置するお得意様限定サロン「Kujaku Salon TENJIN」で開催された大丸福岡天神店主催のラグジュアリーブランドによる完全招待制イベントにて、Remake easyのシグネチャーパフェの「イチゴの花畑パフェ」を提供しました。

洗練された空間で、視覚・味覚・香りを通じた「五感の体験」を追求する特別なイベントとなっており、Remake easyはその世界観と調和する一品をお届けいたしました。

■イチゴの花畑パフェ

イチゴの花畑パフェ Parfait aux fraises et fleurs

フランボワーズのジュレ、ザクザクとしたクランブル、アーモンド生地、たっぷりのイチゴ、アマレットムースを丁寧に敷き詰めたイチゴが輝く宝石のような華やかなパフェ。

内側に隠れたバニラアイスを包むのはホワイトチョコレートムース。さらにその周りに、ぐるりとイチゴを配置。仕上げに、色鮮やかなナデシコの花と銀箔を添えた花畑を彷彿させるエレガントなスイーツです。

公式 X：https://x.com/Remakeeasy_

公式 Instagram：https://www.instagram.com/remakeeasy/

Remake easyの会員の新規募集は不定期でご案内しておりますので、公式SNSまたはWebサイトをご覧ください。

公式HP：https://remakeeasy-member.com/

■開催概要

大丸福岡天神店主催のラグジュアリーブランド完全招待制イベント

開催期間：2025年8月28日（木）～8月31日（日）

会場：Kujaku Salon TENJIN（大丸福岡天神店 東館エルガーラ5階 ）

所在地：福岡県福岡市中央区天神1丁目4番1号

主催：大丸福岡天神店

■パフェ提供サービスのご案内

完全会員制で運営している「Remake easy」ですが、イベントや各種催事において、特別にパフェご提供のサービスをする場合がございます。

特別な場面をより華やかに演出するパフェのご提供にご関心をお持ちの方は、下記までお気軽にお問い合わせください。

【お問い合わせ先】

📧 info@remakeeasy.com

「Remake easy（リメイク イージー）」について

「Remake easy」は、完全会員制パフェバーという新しい業態が話題となり、「一度は行ってみたい」とSNSを中心に口コミで広がったパフェバー。

不定期に開催される抽選に当選した限られた方だけが体験できる“特別なお店”として認知されています。

店内には人気のシグネチャーパフェ である「イチゴの花畑パフェ」、各店舗ごとのご当地パフェ、さらに旬の素材を活かした月替わりの季節限定パフェをご用意。

おいしさを最大限に引き出すために綿密に計算されたパフェとそれに合わせたペアリングカクテル。

贅沢な空間で、ここにしかないひとときをお楽しみください。



出店エリア：札幌すすきの・渋谷・新宿・池袋・名古屋伏見・大阪心斎橋・博多天神

Remake easy株式会社

法人名：Remake easy株式会社

CEO兼プロデューサー：林巨樹

本社：東京都渋谷区桜丘町16-15

事業内容：飲食店・宿泊業、「Remake easy（リメイク イージー）」の運営

企業URL：https://remakeeasy-member.com

