ベッドやチェアなど大型備品がバーチャルで試し置きできる「SEVENBEAUTY AR」に人気商品29点が新たに追加！スマートフォンから手軽にサイズ確認！

SEVEN BEAUTY株式会社

美容のプロ向けの総合美容メーカーSEVEN BEAUTY（セブンビューティー）株式会社（本社：東京都台東区、代表：金 祥民（キム サンミン））が運営するECサイト「セブンビューティー公式サイト (7beauty.jp)」の、AR（拡張現実）を利用した購入サポート機能「SEVEN BEAUTY AR（セブンビューティー エーアール）」に、ベッド、チェア、スチーマーなど29点の人気商品を追加いたしました。

追加商品を一部ご紹介

フェイシャルベッド ロングワイド (有孔) 長さ183×幅63×高さ63cm ホワイト

お客様がゆったりできる長さ183cm、幅63cmのロング＆ワイドタイプのエステサロン用有孔フェイシャルベッドです。

https://7beauty.jp/item/10004/(https://7beauty.jp/item/10004/)

手動昇降 リクライニングマッサージベッド (有孔) 長さ185×幅75×高さ52～92cm ブラウン

施術しやすい高さにハンドルを回すだけで女性でも簡単に調節ができ、リクライニング調整も背面レバーでお好きな角度で調整ができる手動式昇降リクライニングエステベッドです。

https://7beauty.jp/item/11916/(https://7beauty.jp/item/11916/)

低反発 木製 折りたたみ マッサージベッド (有孔) 長さ185×幅70×高さ53～85cm バニラ

施術する側、される側の両方に優しい低反発マットレスの木製折りたたみエステベッド。2層構造で、心地良く体重と重力のバランスをしっかりサポートします。出張エステやご自宅の練習用に。

https://7beauty.jp/item/20640/(https://7beauty.jp/item/20640/)

[SEVEN BEAUTY] オゾンフェイシャルスチーマー FS300 ホワイト

空焚き防止、お水入れすぎ防止などの安全機能に、アロマオイルの使用や除菌機能など、あるとうれしい機能を網羅した9機能を搭載した高機能スチーマーです。

https://7beauty.jp/item/27958/(https://7beauty.jp/item/27958/)

電動垂直昇降リクライニングチェア T01 グレージュ

幅広い施術に対応できるよう、初めて座面の高さを調節可能にしたオール電動リクライニングチェアです。

3モーター搭載のコントローラーで、フットレストと背もたれ部分・座面を個別に調整することができます。



https://7beauty.jp/item/41710/(https://7beauty.jp/item/41710/)

ハーブ蒸しテントフル3点セット (傘 + カバー + スタンド)

ハーブ蒸しやよもぎ蒸しで使われる全身浴用のテントセットです。工事いらずで簡単設置、天井にフックを設置できない状況でも施術が可能なハーブ蒸しテントセットです。



https://7beauty.jp/item/31405-SET-3/(https://7beauty.jp/item/31405-SET-3/)

木製レジカウンター Basic600 ブラウン

スッキリとしたシンプルデザイン！鍵付きの引き出しで使いやすいコンパクトサイズのレジカウンター。



https://7beauty.jp/item/33706-SET-1/(https://7beauty.jp/item/33706-SET-1/)

『SEVEBEAUTY AR』とは？

「SEVEN BEAUTY AR（セブンビューティーエーアール）」はスマートフォンを使ってベッドや大型備品の実物大の3Dモデルを『店舗や自宅の空間に表示』。サイズ感やサロンスペースに配置できるかや、サロンのテイストに合うかなど、気になるポイントをご購入前にシミュレーションすることができる人気の試し置きサービスです。

試し置きは商品ページ内のリンクorバナーをクリックするだけ！

専用のアプリやマーカーなしで、商品ページのリンク・バナーをクリックするだけでスマートフォンで誰でもすぐにAR（拡張現実）を体験いただけます。

右記）パソコンの画面ではQRコードが表示され、お手元のiphone、Android端末でQRコードを読み込んでいただくだけで、商品の実物大の3Dモデルを空間に表示し、サイズ感やサロンのテイストにマッチするかなど、ご購入前にシミュレーションすることができます。





▼「SEVENBEAUTY AR」TOPページ

https://7beauty.jp/guide/ar



【会社概要】

会社名：SEVEN BEAUTY株式会社

設立年月日：2000年3月1日

事業内容 ：エステ・ネイル・まつげエクステ・理美容などの業務用サロン用品や化粧品の製造販売メーカー



ECサイト ：https://7beauty.jp/

コーポレートサイト ：https://www.sevenbeauty.co.jp/

【お問合せ先】

SEVEN BEAUTY株式会社

e-mail: info@sevenbeauty.co.jp

フリーダイヤル：0120-74-2999

モバイル専用：03-5812-7979

受付時間：平日9:30～18:00







