Soup Stock Tokyoの冷凍スープ、「敬老の日の贈りもの」と「秋の贈りもの」を販売。

株式会社スープストックトーキョー（本社所在地：東京都目黒区、取締役社長: 工藤萌）は、Soup Stock Tokyo（一部店舗を除く）、家で食べるスープストックトーキョー全店にて、2025年秋限定で2種類の冷凍スープギフトを販売いたします。2025年9月1日(月)から9月15日(月祝)の期間限定で「敬老の日の贈りもの」を、続いて2025年9月16日(火)から10月31日(金)まで「秋の贈りもの」を販売いたします。

Soup Stock Tokyo オンラインショップ各店(公式オンラインショップ、楽天市場、Amazon)では、2025年9月1日(月)から9月末ごろまで「敬老の日の贈りもの」を販売いたします。

店舗の味をご自宅でも楽しんでいただきたい、という想いから誕生したSoup Stock Tokyoの冷凍スープ。今年の秋は、さまざまな理由で「食べる力」に不安がある方に寄り添う商品である「食べやすさ配慮食(https://ec.soup-stock-tokyo.com/pages/tabeyasusa)」を中心に、季節を感じるお野菜がたっぷりのスープをセットにしました。素材を活かして丁寧に料理したスープを、おいしさそのままで冷凍にしてお届けします。ギフトを受け取った方は電子レンジや湯煎で調理して、気軽に味わうことができます。

あなたとわたしの時が重なる、ありがとうの敬老ギフト。近くにいても、遠くにいても。 スープでカンパイ！

大切な人にはいつまでも、おいしく食べて元気でいてほしいから。敬老の日のお祝いに、たくさんの具材が溶け込んでいて食べやすいスープはぴったりです。

「わたしが好きなスープを、食べてみてほしい！」「初めて食べる味かもしれないけど、気に入ってくれるかな？」など、選んだ気持ちもきっと一緒に届くはず。

共に食卓を囲むのはもちろん素敵だけれど、離れて過ごしていても、スープを食べて「おいしいね！」「いつもありがとう」「また、元気で会おうね」。そんなふうに笑い合うきっかけが生まれますように。

「敬老の日の贈りもの」概要

【商品概要】

※●＝「食べやすさ配慮食」対象商品

■ 敬老の日 ６スープセット （１パック180g ×６）

4,160円（税込 / 送料別）

●オマール海老のビスク

●とうもろこしとさつま芋のスープ

●北海道産かぼちゃのスープ

●ミネストローネ

・塩糀と生姜のチャウダー

・焼き鯛だしの和風スープ

■ 敬老の日 8スープセット （１パック 180g ×8）

5,380円（税込 / 送料別）

●オマール海老のビスク

●とうもろこしとさつま芋のスープ

●北海道産かぼちゃのスープ

●ミネストローネ

・塩糀と生姜のチャウダー

・焼き鯛だしの和風スープ

・東京参鶏湯（サンゲタン）

・生姜入り和風スープ

■ 敬老の日 10スープセット（1パック 180g ×10）

6,600円（税込 / 送料別）

●オマール海老のビスク ×２

●とうもろこしとさつま芋のスープ ×２

●北海道産かぼちゃのスープ

●ミネストローネ

・塩糀と生姜のチャウダー

・焼き鯛だしの和風スープ

・東京参鶏湯（サンゲタン）

・生姜入り和風スープ

※店頭では、お好きな商品を選んで組み合わせることもできます。商品のラインナップは各店にてご確認ください。

※オンラインショップでは、送料込の価格表記となっております。

※「食べやすさ配慮食」対象商品のみを詰め合わせたセットなど、オンラインショップ限定の商品もございます。詳しくはこちら(https://ec.soup-stock-tokyo.com/pages/keirou)をご覧ください。

【販売期間・店舗】

店舗販売：2025年9月1日(月)～９月15日(月祝)

Soup Stock Tokyo各店（自由が丘店、二子玉川店、西宮ガーデンズ店、アミュプラザ博多店、白馬店を除く。）、家で食べるスープストックトーキョー全店

オンライン販売：2025年９月１日(月)～売り切れ次第終了

Soup Stock Tokyo オンラインショップ各店(公式オンラインショップ(https://ec.soup-stock-tokyo.com/pages/keirou)、楽天市場(https://www.rakuten.co.jp/soup-stock-tokyo/)、Amazon(https://www.amazon.co.jp/stores/page/F725B9CA-A7DB-49C5-AB75-A6B951484361?ingress=0&visitId=82b2a276-e934-4c7e-bd81-2ada62688845))

「敬老の日の贈りもの 」限定オリジナルデザイン

贈りものを彩る、限定のオリジナルツールもご用意しております。以下はオンラインショップ、店舗どちらでも取り扱いがございます。

■ 掛け紙 「食卓」

スープを食べる前のちょっとしたワクワク感を、ポップな色合いとのびやかな線で表現しました。

■ メッセージカード

一言メッセージを添えた、メインビジュアルとおそろいのポストカードをご用意しました。

安心して調理していただくために、裏面には「冷凍スープのお召し上がり方」を記載しております。

「秋の贈りもの」概要

【商品概要】

※●＝「食べやすさ配慮食」対象商品

【販売期間・店舗】

店舗販売：2025年9月16日(火)から10月31日(金)

・Soup Stock Tokyo各店（自由が丘店、二子玉川店、西宮ガーデンズ店、アミュプラザ博多店、白馬店を除く。）

・家で食べるスープストックトーキョー全店

「秋の贈りもの 」限定オリジナルデザイン

贈りものを彩る、限定のオリジナルツールもご用意しております。

■ 掛け紙 「oyasai」

秋を感じるお野菜たちを、あざやかな彩りでダイナミックにデザインしました。

「食べやすさ配慮食」について

年齢を重ねた方、障がいがある方、歯の治療中でかたいものを食べられない方など、さまざまな理由で「食べる力」に不安がある方に寄り添う食事です。あらゆる方が一緒に一つの食卓を囲み「おいしい」を分かち合えるように、という想いを込めました。食材のかたさ・なめらかさの観点から、食べやすさを基準に選んだ商品をご用意しております。

冷凍スープの「食べやすさ配慮食」について、詳しくはこちら(https://ec.soup-stock-tokyo.com/pages/tabeyasusa)からご覧ください。

株式会社スープストックトーキョーについて

首都圏を中心に全国約70店舗を展開する食べるスープの専門店「Soup Stock Tokyo」、冷凍スープの専門店「家で食べるスープストックトーキョー」や大人も子どももわくわくするファミリーレストラン「100 本のスプーン」など、個性と誠実さを大切にする食のブランドを複数経営しています。企業理念である「世の中の体温をあげる」を軸に事業運営を行っています。

私たちは、「Soup for all!」の考えのもと、食のバリアフリーを推進しています。

・会社名 株式会社スープストックトーキョー

・代表者 取締役社長 工藤萌

・所在地 東京都目黒区中目黒1-10-23 シティホームズ中目黒203

・公式HP： https://www.soup-stock-tokyo.co.jp/