アップランド所属「.LIVE」・「ぶいぱい」メンバーによる『はんぱない文化祭2025 準備ボイス』が9/2(火)より販売開始！

株式会社アップランド株式会社アップランド（本社：東京都世田谷区、以下「当社」）が運営する「.LIVE」・「ぶいぱい」メンバーによるボイスをAPPLAND OFFICIAL SHOPにて販売することをお知らせします。

アップランド所属「.LIVE」・「ぶいぱい」メンバーによるボイスを2025年9月2日(火)より販売いたします！『”はんぱない文化祭2025”に向けてみんなでわいわい準備中！ドタバタも笑顔に変わる、文化祭準備ならではの特別なひととき』をテーマに、.LIVEメンバーとぶいぱいメンバーそれぞれが考案した、”はんぱない文化祭2025”の前日談をお届けいたします。是非お楽しみください！

■『はんぱない文化祭2025 準備ボイス』詳細

価格：各1,000円(税込)

フルコンプリートセット 19,000円(税込)

.LIVEコンプリートセット 6,000円(税込)

ぶいぱい1期生コンプリートセット 3,000円(税込)

ぶいぱい2期生コンプリートセット 6,000円(税込)

ぶいぱい3期生コンプリートセット 4,000円(税込)

音声フォーマット：wav

【個人テーマ】

▼.LIVE

花京院ちえり：君とちえりちゃんの“はんぱない”準備中。

神楽すず：本番、ちゃんと見ててよね

カルロ・ピノ：学力テストを切り抜けろ！絶対に数学をやりたくないピノVS家庭教師むしさん

もこ田めめめ：先生！準備、たのしいね！

七星みりり：文化祭の準備がはじまってきた

ルルン・ルルリカ：放課後のセンセイ

▼ぶいぱい

＜1期生＞

紅蓮罰まる：展示されないページ

斜落せつな：一緒に文化祭周ってくれる超かわいいせつーな後輩

秘間慈ぱね：キミと楽しむはんぱない文化祭！

＜2期生＞

鍵宮シエル：ふたりのヒミツ準備

烏丸ぴょこ：最高の一枚

遠吠きゃん：二人きりで君と放課後に文化祭準備

ベルモット・ベルーナ：痛った～... 針が指に刺さっちゃった..って、え？？！(高校生)

まるげりちゃ：作品解説

綿貫ねぐせ：大切な文化祭

＜3期生＞

銀棘ぐみ：教えてください！

彩歌すいれん：なんでもおねがい、聞いてくれる(ハート)？

猫撫こぜに：天才、秀才、頭脳明晰!?

蜂蜜ぷりん：ファッションショーでまさかのハプニンク

■販売概要

【販売期間】

2025年9月2日(火)12時00分～2025年9月15日(月)23時59分

【販売プラットフォーム】

APPLAND OFFICIAL SHOP：https://4693.live/

※商品購入ページにて注意事項をご確認の上ご購入ください。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【株式会社アップランドについて】

株式会社アップランドは、革新的なアイデアと先進技術を駆使し、VTuberキャラクターのIP開発・制作やWeb3.0・メタバース領域など、新しい事業を展開しています。2023年より、テレビ放送事業を運営するMBSグループの一員となり、新たな価値創造の実現に取り組んでいます。

https://appland.co.jp/

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【最後に・・・】

アップランドでは弊社のVTuber事業を一緒に拡大させる仲間を募集しています。

これまでのスキル・経験を活かしてVTuber業界に挑戦してみませんか？

■□■□■□こんな人を求めています□■□■□■

・VTuberが好きな方

・VTuberやYouTuber、インフルエンサーに知見や興味がある方

・0-1で企画立案経験のある方

・YouTubeでの配信に知見や興味がある方

・Web3.0に興味のある方

■□■□■□注力ポジションはこちら□■□■□■

・営業

・イベント制作

・タレントマネージャー 他

■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■

少しでも気になった方は、是非各ポジションの募集ページを覗いてみてください！

募集ページはこちら：https://appland.co.jp/recruit/