アップランド所属「.LIVE」・「ぶいぱい」メンバーによる『はんぱない文化祭2025 準備ボイス』が9/2(火)より販売開始！

　株式会社アップランド（本社：東京都世田谷区、以下「当社」）が運営する「.LIVE」・「ぶいぱい」メンバーによるボイスをAPPLAND OFFICIAL SHOPにて販売することをお知らせします。


アップランド所属「.LIVE」・「ぶいぱい」メンバーによるボイスを2025年9月2日(火)より販売いたします！『”はんぱない文化祭2025”に向けてみんなでわいわい準備中！ドタバタも笑顔に変わる、文化祭準備ならではの特別なひととき』をテーマに、.LIVEメンバーとぶいぱいメンバーそれぞれが考案した、”はんぱない文化祭2025”の前日談をお届けいたします。是非お楽しみください！



■『はんぱない文化祭2025 準備ボイス』詳細

価格：各1,000円(税込)


　　　フルコンプリートセット 19,000円(税込)


　　　.LIVEコンプリートセット 6,000円(税込)


　　　ぶいぱい1期生コンプリートセット 3,000円(税込)


　　　ぶいぱい2期生コンプリートセット 6,000円(税込)


　　　ぶいぱい3期生コンプリートセット 4,000円(税込)


音声フォーマット：wav



【個人テーマ】


▼.LIVE


　花京院ちえり：君とちえりちゃんの“はんぱない”準備中。


　神楽すず：本番、ちゃんと見ててよね


　カルロ・ピノ：学力テストを切り抜けろ！絶対に数学をやりたくないピノVS家庭教師むしさん


　もこ田めめめ：先生！準備、たのしいね！


　七星みりり：文化祭の準備がはじまってきた


　ルルン・ルルリカ：放課後のセンセイ





▼ぶいぱい


　＜1期生＞


　紅蓮罰まる：展示されないページ


　斜落せつな：一緒に文化祭周ってくれる超かわいいせつーな後輩


　秘間慈ぱね：キミと楽しむはんぱない文化祭！



　＜2期生＞


　鍵宮シエル：ふたりのヒミツ準備


　烏丸ぴょこ：最高の一枚


　遠吠きゃん：二人きりで君と放課後に文化祭準備


　ベルモット・ベルーナ：痛った～... 針が指に刺さっちゃった..って、え？？！(高校生)


　まるげりちゃ：作品解説


　綿貫ねぐせ：大切な文化祭



　＜3期生＞


　銀棘ぐみ：教えてください！


　彩歌すいれん：なんでもおねがい、聞いてくれる(ハート)？


　猫撫こぜに：天才、秀才、頭脳明晰!?


　蜂蜜ぷりん：ファッションショーでまさかのハプニンク





■販売概要

【販売期間】


2025年9月2日(火)12時00分～2025年9月15日(月)23時59分



【販売プラットフォーム】


APPLAND OFFICIAL SHOP：https://4693.live/



※商品購入ページにて注意事項をご確認の上ご購入ください。



【株式会社アップランドについて】


株式会社アップランドは、革新的なアイデアと先進技術を駆使し、VTuberキャラクターのIP開発・制作やWeb3.0・メタバース領域など、新しい事業を展開しています。2023年より、テレビ放送事業を運営するMBSグループの一員となり、新たな価値創造の実現に取り組んでいます。


https://appland.co.jp/


