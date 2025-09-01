アップランド所属「.LIVE」・「ぶいぱい」メンバーによる『はんぱない文化祭2025 準備ボイス』が9/2(火)より販売開始！
株式会社アップランド（本社：東京都世田谷区、以下「当社」）が運営する「.LIVE」・「ぶいぱい」メンバーによるボイスをAPPLAND OFFICIAL SHOPにて販売することをお知らせします。
アップランド所属「.LIVE」・「ぶいぱい」メンバーによるボイスを2025年9月2日(火)より販売いたします！『”はんぱない文化祭2025”に向けてみんなでわいわい準備中！ドタバタも笑顔に変わる、文化祭準備ならではの特別なひととき』をテーマに、.LIVEメンバーとぶいぱいメンバーそれぞれが考案した、”はんぱない文化祭2025”の前日談をお届けいたします。是非お楽しみください！
■『はんぱない文化祭2025 準備ボイス』詳細
価格：各1,000円(税込)
フルコンプリートセット 19,000円(税込)
.LIVEコンプリートセット 6,000円(税込)
ぶいぱい1期生コンプリートセット 3,000円(税込)
ぶいぱい2期生コンプリートセット 6,000円(税込)
ぶいぱい3期生コンプリートセット 4,000円(税込)
音声フォーマット：wav
【個人テーマ】
▼.LIVE
花京院ちえり：君とちえりちゃんの“はんぱない”準備中。
神楽すず：本番、ちゃんと見ててよね
カルロ・ピノ：学力テストを切り抜けろ！絶対に数学をやりたくないピノVS家庭教師むしさん
もこ田めめめ：先生！準備、たのしいね！
七星みりり：文化祭の準備がはじまってきた
ルルン・ルルリカ：放課後のセンセイ
▼ぶいぱい
＜1期生＞
紅蓮罰まる：展示されないページ
斜落せつな：一緒に文化祭周ってくれる超かわいいせつーな後輩
秘間慈ぱね：キミと楽しむはんぱない文化祭！
＜2期生＞
鍵宮シエル：ふたりのヒミツ準備
烏丸ぴょこ：最高の一枚
遠吠きゃん：二人きりで君と放課後に文化祭準備
ベルモット・ベルーナ：痛った～... 針が指に刺さっちゃった..って、え？？！(高校生)
まるげりちゃ：作品解説
綿貫ねぐせ：大切な文化祭
＜3期生＞
銀棘ぐみ：教えてください！
彩歌すいれん：なんでもおねがい、聞いてくれる(ハート)？
猫撫こぜに：天才、秀才、頭脳明晰!?
蜂蜜ぷりん：ファッションショーでまさかのハプニンク
■販売概要
【販売期間】
2025年9月2日(火)12時00分～2025年9月15日(月)23時59分
【販売プラットフォーム】
APPLAND OFFICIAL SHOP：https://4693.live/
※商品購入ページにて注意事項をご確認の上ご購入ください。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
【株式会社アップランドについて】
株式会社アップランドは、革新的なアイデアと先進技術を駆使し、VTuberキャラクターのIP開発・制作やWeb3.0・メタバース領域など、新しい事業を展開しています。2023年より、テレビ放送事業を運営するMBSグループの一員となり、新たな価値創造の実現に取り組んでいます。
https://appland.co.jp/
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
