「カルビーポテトチップス」は発売50周年！ 半世紀の感謝を込め、ファン10,000人大投票で選ばれた※周年記念商品が新登場『ポテトチップス 感謝のほたてしお味』

【発売経緯】

当社は1975年、現在の「うすしお味」の原型となる「カルビーポテトチップス」を発売し、ポテトチップス市場に参入しました。その後、原料のジャガイモを安定的に調達するため、一大生産地の北海道にグループ会社「カルビーポテト株式会社」を設立。生産者の方々と栽培契約を結び、二人三脚で、土づくりからポテトチップスに適したジャガイモの生育に取り組んでまいりました。

素材へのこだわりに加え、商品鮮度を保つため、パッケージにアルミ蒸着フィルムを使用したり、パッケージデザインや味、食感を変えたりするなど、その時代のお客様のニーズに合わせた商品づくりを続けております。フレーバーも「うすしお味」、「のりしお」、「コンソメパンチ」などの定番のほか、地域限定や期間限定商品など、これまでに数千種類のフレーバーを展開。今では、年間100種類以上の新商品を販売し、たくさんのお客様に支えられております。

そして、「カルビーポテトチップス」は、2025年9月に発売50周年を迎えました。半世紀にわたり支えてくださったお客様に感謝の気持ちを伝えるため、記念商品として『ポテトチップス 感謝のほたてしお味』を発売します。

当商品はスマートフォンアプリ「カルビールビープログラム」で「カルビーポテトチップス」シリーズ（一部商品を除く）を食べたお客様の投票結果をもとに開発した商品です。投票では10案の中から、“50周年の感謝を表現するおめでたい素材”として食べたい味を選んでいただきました。その結果、16,593名の方から回答をいただき、最も得票数の多かった「ほたて」を使用することが決定しました。

カルビーは、本商品の発売を皮切りにポテトチップス発売50周年を記念した取り組みを行ってまいります。

9月で発売50周年を迎えた「ポテトチップス うすしお味」

【商品特長】

●『ポテトチップス 感謝のほたてしお味』は、「カルビーポテトチップス」発売50周年を記念した商品です。

●ほたてをメインに昆布・かつおの異なるうま味が重なり、特別感のあるおいしさです。

●味名と50周年のロゴでお客様への感謝の気持ちを表現しました。ゴールドに光るベースカラーが特別感を演出し、店頭で目立つデザインです。

【商品概要】

・商品名：ポテトチップス 感謝のほたてしお味

・内容量：53g

・価格：オープン（想定価格 税込み 170円前後）

・販売先：全国

・発売日：2025年9月1日(月)

「カルビー大収穫祭2025」開催中！

今年も、北海道の新じゃが収穫時期にあわせて、自然の恵みとお客様への日頃のご愛顧に感謝の気持ちを込めて実施するプレゼントキャンペーン「カルビー大収穫祭2025」を2025年8月4日（月）から12月8日（月）まで開催しております。今年はポテトチップスの発売50周年と連動した特別な賞品や企画をお届けします。

「カルビー大収穫祭2025」キャンペーンウェブサイト：https://www.calbee.co.jp/daishukakusai/

「カルビーポテトチップス」は発売50周年

「カルビーポテトチップス」は1975年に誕生し、2025年9月で発売50周年になります。素材へのこだわりに加え、商品鮮度を保つため、パッケージにアルミ蒸着フィルムを使用し、パッケージデザインや味、食感を変えるなど、その時代のお客様のニーズに合わせながら、進化を続けています。フレーバーも「うすしお味」、「のりしお」、「コンソメパンチ」などの定番のほか、地域限定や期間限定商品など、これまでに数千種類のフレーバーを展開。今では、年間100種類以上の新商品を販売し、たくさんのお客様に支えられております。

特設ウェブサイト：https://www.calbee.co.jp/potatochips50th/

「カルビーポテトチップス」の歴史をnote「THE CALBEE」でご紹介しています！

発売50周年！「カルビーポテトチップス」の歴史をパリッと紐解く ～“おいしさ”と“品質”を追い求めて～

URL：https://note.calbee.jp/n/n255b4661b9e8

<「ポテトチップス うすしお味」パッケージの主な変遷>

