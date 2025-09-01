【価格.com保険】2025年9月版の保険人気ランキングを発表！

株式会社カカクコム・インシュアランス

カカクコムグループの株式会社カカクコム・インシュアランス（本社：東京都港区 代表取締役社長：結城晋吾）は、運営する総合保険比較サイト「価格.com保険(https://hoken.kakaku.com/)」（※1）において、2025年9月版の生命保険、医療保険、がん保険、就業不能保険、火災保険（戸建て・マンション）、海外旅行保険、ペット保険、バイク保険、自転車保険の人気ランキングを発表しました。

（※1）「価格.com保険」の運営、保険の申し込み受付、無料相談サービスは、保険募集代理店である株式会社カカクコム・インシュアランス（カカクコムの100％子会社）が行っています

＜トピックス＞

■アイペット損保「うちの子」が3位にランクイン

アイペット損保の「うちの子」は、通院・入院・手術を補償するペット保険です。補償割合は70％・50％から選べ、保険料とのバランスに応じて選択できます。また0歳～12歳11か月まで加入でき、高齢のペットでも条件を満たせば申し込みが可能です。さらに犬は12歳、猫は9歳から保険料が定額になるため、長く安心して続けることができます。（※2）

（※2）保険料は、所定の年齢層において、対象ペットの年齢が上がることにより毎年変わります。

詳細を見る :https://hoken.kakaku.com/pet/ItemID=230P01/

＜カテゴリ別 人気ランキング＞

・生命保険（https://hoken.kakaku.com/gla/）

【1位】ライフネット生命 かぞくへの保険(https://hoken.kakaku.com/gla/tk/CompanyID=113/ItemID=113002/)

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/46274/table/165_1_3520419efd61ecf512eb6ce11a5b2aea.jpg?v=202509021255 ]

・医療保険（https://hoken.kakaku.com/gma/）

【1位】チューリッヒ生命 終身医療保険プレミアムZ(https://hoken.kakaku.com/gma/ms/CompanyID=108/ItemID=108008/)

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/46274/table/165_2_fbf392d6d99a749763b09e2c8b3d5bc2.jpg?v=202509021255 ]

・がん保険（https://hoken.kakaku.com/gca/）

【1位】はなさく生命 はなさくがん保険(https://hoken.kakaku.com/gca/CompanyID=135/ItemID=135009/)

[表3: https://prtimes.jp/data/corp/46274/table/165_3_3f9c3d6ea5d14efa191290afad4e3749.jpg?v=202509021255 ]

・就業不能保険（https://hoken.kakaku.com/gltd/）

[表4: https://prtimes.jp/data/corp/46274/table/165_4_46537ed2d87dbd75912accefca4450f9.jpg?v=202509021255 ]

・火災保険 戸建て（https://hoken.kakaku.com/kasai/）

[表5: https://prtimes.jp/data/corp/46274/table/165_5_8faf156a12a57020c7ec375b5ff6ad36.jpg?v=202509021255 ]

・火災保険 マンション（https://hoken.kakaku.com/kasai/）

[表6: https://prtimes.jp/data/corp/46274/table/165_6_fc7b2ed7e6b5bfcc226fcdc8121d1675.jpg?v=202509021255 ]

・海外旅行保険（https://hoken.kakaku.com/travel/）

[表7: https://prtimes.jp/data/corp/46274/table/165_7_abbca883837218b03be2134c7534bebb.jpg?v=202509021255 ]

・ペット保険（https://hoken.kakaku.com/pet/）

[表8: https://prtimes.jp/data/corp/46274/table/165_8_6c3035d6eff2197df46525bf71033127.jpg?v=202509021255 ]

・バイク保険（https://hoken.kakaku.com/bike/）

[表9: https://prtimes.jp/data/corp/46274/table/165_9_9c4cf855f977554bb5b269157db71123.jpg?v=202509021255 ]

・自転車保険（https://hoken.kakaku.com/bicycle/）

[表10: https://prtimes.jp/data/corp/46274/table/165_10_2b3babf4d3d52a90a69a1d4fdedc7626.jpg?v=202509021255 ][表11: https://prtimes.jp/data/corp/46274/table/165_11_498f13a3de8631c2b904ed3141f5207e.jpg?v=202509021255 ]価格.com保険で商品を比較する :https://hoken.kakaku.com/

「価格.com保険」では、お客さまのニーズやライフスタイルにマッチする保険選びをしていただけるよう、今後も利便性の向上とサービス拡充に努めてまいります。

株式会社カカクコム・インシュアランス

株式会社カカクコムの100％子会社で、保険会社計70社（※3）の商品を取り扱う乗合代理店。「未来の安心が今みつかる」をスローガンとしてお客さまに最適な保険を提案し、第一に頼っていただけるような万全のサポート体制づくりに努めています。また専門家（保険コンサルタント）を配置し、保険に関する各種ご相談を無料で受け付けるサービスも提供しています。

（※3）内訳：生命保険会社28社 損害保険会社24社 少額短期保険会社18社



・保険の無料相談：https://hoken.kakaku.com/consultation/

・保険コンサルタント紹介：https://kakakucom-insurance.co.jp/consultant.html



所在地： 東京都港区新橋2丁目6番地2 新橋アイマークビル9階

代表取締役： 結城 晋吾

設立： 2005年4月5日

事業内容： 損害保険及び生命保険の募集代理・媒介

コーポレートサイト：https://kakakucom-insurance.co.jp

運営サイト： https://hoken.kakaku.com/

