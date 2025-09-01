テレメンタリー2025「シリーズ戦後80年 日記の中の父～餓死の島 80年後の追憶～」を放送します
株式会社東日本放送(本社・仙台市太白区)は、２０２５年９月８日(月)に、テレメンタリー２０２５「シリーズ戦後８０年 日記の中の父～餓死の島 ８０年後の追憶～」を放送します。
１９４５年４月、戦地マーシャル諸島で１人の兵士が命を落としました。
戦後、戦友によって遺族の元に届けられた日記には、死の直前までの約２年の日々が綴られていました。そこに記されていた“餓死”の文字。
「父はどんな体験をして、最期を迎えたのか」
４歳で生き別れた宮城県の佐藤勉さん(８４)は、戦後８０年の今年７月、マーシャル諸島を訪れ、日記を手掛かりに父の足跡を辿りました。
戦争によって引き裂かれた家族。８０年の時を経て、父と息子が心を通わせます。
◆番組名 テレメンタリー２０２５
「シリーズ戦後８０年 日記の中の父～餓死の島 ８０年後の追憶～ 」
◆放送日時 ２０２５年９月８日(月) 深夜１時３１分～
◆放送エリア 宮城県ローカル
※テレビ朝日系列２４局でも放送しますが、日時は局によって異なります。
◆ナレーター 沢城みゆき