株式会社スマイルモア

「綺麗な歯並び」と「白く輝く歯」、両方を同時に手に入れたい！

スマイルモア矯正、『ホワイトニングジェル増量プラン』をスタート！矯正しながら、もっと輝く白い歯へ。「矯正中でも白い歯を目指せる」スマイルモア矯正のホワイトニング

ー「綺麗な歯並び」と「白く輝く歯」、両方を同時に手に入れたい ー

従来のワイヤー矯正は装置が邪魔になり、ホワイトニングはできませんでした。スマイルモア矯正なら、透明なマウスピースの内側にホワイトニングジェルを塗って装着するだけ。矯正と同時にホワイトニングが進められるから「数年待たなくても、今から白い歯を目指せる」新しい方法です。

※ホワイトニングの効果は、歯並びが整うにつれてよりご実感いただきやすくなります。そのため、ジェルをお渡しする最適なタイミングは、患者様の歯の状態や治療計画を考慮し、担当医師が判断いたします。

スマイルモア矯正だから叶う「矯正＋ホワイトニング」

スマイルモア矯正は、最短3ヶ月・月々3,000円（※）から始められる手軽さと、医療機関と連携した安心感が特長です。矯正で「歯並び」が整っていく変化を楽しみながら、同時に「歯の白さ」もアップ。 二重の喜びを同時に実感できるのは、スマイルモアならでは。

※費用はプランにより異なります

『ホワイトニングジェル増量プラン』キャンペーン概要

矯正治療とホワイトニングの相乗効果で、あなたの笑顔をさらに魅力的に。

キャンペーン名称：ホワイトニングジェル増量プラン

内容：期間中に「スマイルモア矯正」をご契約いただいた方へ、通常より大幅に増量した医療用ホワイトニングジェルを提供します。

期間：2025年9月1日（月）～ 2025年9月30日（火）

対象医院一覧

下記URLよりご確認ください。

エステのホワイトニングとどう違うの？

こちらのページからご予約ください。 :https://clearsmile.jp/lps/lp15c_2509cp

最近はサロンやセルフホワイトニングも増えています。

しかし、医療ホワイトニングとはまったく別物です。

スマイルモア矯正で処方される医療用ホワイトニングジェルは、専門家の指導つきで安心です。

サロンは「一時的にツヤが出る」レベルですが、医療は「歯そのものを白く」できます。

スマイルモア矯正で使うのは、歯科医院で処方される医療用ジェル。

もちろん、専門家の指導つきで安心です。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/141408/table/134_1_70658d9b04175862c3d9bed1437e519b.jpg?v=202509021226 ]

脚注・参考情報

- 効果の実感や持続には個人差があります。- むし歯や歯周病のある方はホワイトニングが適さない場合があります。- ホワイトニングは保険適用外の自由診療です。- 医療用ホワイトニングは歯科医師・歯科衛生士の管理下でのみ提供されます。- ホワイトニングの効果は、歯並びが整うにつれてよりご実感いただきやすくなります。そのため、ジェルをお渡しする最適なタイミングは、患者様の歯の状態や治療計画を考慮し、担当医師が判断いたします。

参考

日本歯科医師会「ホワイトニングについて」

https://www.jda.or.jp/dentist/whitening/about.html

消費者庁「セルフホワイトニングに関する注意喚起」

https://www.caa.go.jp/notice/assets/consumer_system_cms101_220422_02.pdf

厚生労働省「医薬品医療機器等法」

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iyakuhin/

株式会社スマイルモア 会社概要

社名： 株式会社スマイルモア

代表者： 代表取締役 堀琢馬

事業内容： マウスピース矯正ブランド「スマイルモア矯正」の企画・運営

公式HP： https://clearsmile.jp/company