2025年9月2日（火）長野県上田市の上田お城口駅前に、「月の宴 上田お城口駅前店」をオープン！
「白木屋」「魚民」「目利きの銀次」などを全国に展開する株式会社モンテローザ（本社：東京都杉並区、代表取締役：大神輝博）は、2025年9月2日(火)に月の宴 上田お城口駅前店をオープンします。
リニューアルオープン記念セール！
◆オープン記念セール（※）
開催期間：2025年9月2日（火）～2025年9月3日（水）の2日間限定
実施内容：店内でのお召し上がりのメニューを全品半額（※1）で提供いたします。
（※）【ご留意事項】
・店内でのご飲食にかぎります。
・一部対象外商品がございます。
・テイクアウト、デリバリーは対象外です。
・その他施策、クーポン券、割引券などとの併用はできません。
・詳しくは、直接店舗へお問い合わせください。
この機会にぜひ「月の宴 上田お城口駅前店」でご飲食をお楽しみください。
「月の宴」について
「月の宴」は、落ち着いた雰囲気の中でくつろいでいただける店舗づくりを目指しています。
湯葉豆富料理、創作料理、鮮魚や本格焼酎などこだわりのメニューのほか、新鮮素材をお洒落に楽しめるお店です。
従業員一同、皆様のご来店を心よりお待ちしております。
月の宴 上田お城口駅前店 店舗情報
開店日時：2025年9月2日(火) 17：00～
営業時間：日～木 17：00～0：00
金・土 17：00～2：00
定 休 日 ：なし
住 所：長野県上田市天神1-2-37 上村館ビル1階・2階
電話番号：0268-26-5688
席 数：119席
喫 煙 室 ：あり
■会社概要
企業名：株式会社モンテローザ
代表者：代表取締役 大神 輝博
所在地：東京都杉並区梅里1-21-15
事業内容：飲食事業を中心とする傘下子会社の経営管理
URL：https://www.monteroza.co.jp/company/profile/?utm_source=prtimes