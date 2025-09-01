バーニングゴジラ30周年記念企画として、セイコーコラボレーションの腕時計が登場。プレミアムバンダイにてご注文受付を開始。

株式会社バンダイ

株式会社バンダイ ライフスタイル事業部では、セイコーとコラボレーションした、「バーニングゴジラ 30 周年記念 セイコーコラボレーションモデル 腕時計」の腕時計を発売いたします。

予約受付を、プレミアムバンダイ内のキャラクターグッズショップ「バンコレ！」にて2025年9月1日（月）12時より開始いたします。

商品ページ：https://p-bandai.jp/item/item-1000235179/

▼ゴジラアイテム一覧：

https://p-bandai.jp/fashion/c0006/c000609/?utm_source=amr

■商品特長

【デザイン】

・ガラス縁は、マットな黒でデザインし、ゴジラカラーと高級感を演出。

・ダイヤル全体に、「バーニングゴジラ」を立体的な線で描き、目や肌感など細部まで表現。

・9時位置のオープンハートで、時計内部の動きがわかる仕組みに。

・裏ぶたには、「バーニングゴジラ30周年」のマークとシリアルナンバーを刻印。

さらに、裏ぶたはシースルーバックに。

・ゴジラの肌質をイメージした、本モデル専用特製ボックスの天面には、「ゴジラ」のロゴが箔押しで入ります。

【機能面】

・防水性能は安心の10気圧防水仕様です。

・ブレスレットには、ご自身でサイズ調整が可能な「らくらくアジャスト」を採用。

■商品概要

【商品名】

バーニングゴジラ 30 周年記念 セイコーコラボレーションモデル 腕時計

（https://p-bandai.jp/item/item-1000235179/）

【価格】

77,000円（税込／送料・手数料別途）

【セット内容】

・腕時計1本

・特製ボックス1個

・保証書（3年保証）

・らくらくアジャスト用ツール

【サイズ(約)】

・ケースサイズ：縦48.0mm×横40.0mm×厚さ11.5mm

・バンド腕回り：最大約20cm

・特製ボックス：奥行100mm×幅100mm×高さ65mm

【素材】

・ケース：ステンレススチール（一部黒色めっき）

・バンド：ステンレススチール

・ガラス：カーブハードレックス

【ムーブメント】機械式、自動巻き（手巻つき）

【精度】日差＋45秒～-35秒

【駆動期間】最大巻上時 約41時間持続

【防水機能】日常生活用強化防水(10気圧)

【耐磁時計(JIS1種)】

【らくらくアジャスト】

【生産エリア】

日本

【販売ルート】

バンダイ キャラクターファッションサイト「バンコレ！」、他未定

【予約期間】

2025年9月1日(月)12時～2025年12月25日23時(木)

【商品お届け】

2026年3月発送予定

TM & (C) TOHO CO., LTD.

※画像は開発中のものです。製造上の制約等により、仕様、色調等が商品と異なる場合がございます。

※画像はイメージです。実際の商品とは異なる場合がございます。

※シリアルナンバーの指定・変更は一切お受けできませんので予めご了承ください。

※製造上の理由により、裏ぶたの向きや文字の位置が写真とは異なる場合があります。

※準備数に限りがございます。準備数に達した場合、早期にご注文の受付を終了させていただく場合があります。

