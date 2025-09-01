バーニングゴジラ30周年記念企画として、セイコーコラボレーションの腕時計が登場。プレミアムバンダイにてご注文受付を開始。
株式会社バンダイ ライフスタイル事業部では、セイコーとコラボレーションした、「バーニングゴジラ 30 周年記念 セイコーコラボレーションモデル 腕時計」の腕時計を発売いたします。
予約受付を、プレミアムバンダイ内のキャラクターグッズショップ「バンコレ！」にて2025年9月1日（月）12時より開始いたします。
商品ページ：https://p-bandai.jp/item/item-1000235179/
■商品特長
【デザイン】
・ガラス縁は、マットな黒でデザインし、ゴジラカラーと高級感を演出。
・ダイヤル全体に、「バーニングゴジラ」を立体的な線で描き、目や肌感など細部まで表現。
・9時位置のオープンハートで、時計内部の動きがわかる仕組みに。
・裏ぶたには、「バーニングゴジラ30周年」のマークとシリアルナンバーを刻印。
さらに、裏ぶたはシースルーバックに。
・ゴジラの肌質をイメージした、本モデル専用特製ボックスの天面には、「ゴジラ」のロゴが箔押しで入ります。
【機能面】
・防水性能は安心の10気圧防水仕様です。
・ブレスレットには、ご自身でサイズ調整が可能な「らくらくアジャスト」を採用。
■商品概要
【商品名】
バーニングゴジラ 30 周年記念 セイコーコラボレーションモデル 腕時計
（https://p-bandai.jp/item/item-1000235179/）
【価格】
77,000円（税込／送料・手数料別途）
【セット内容】
・腕時計1本
・特製ボックス1個
・保証書（3年保証）
・らくらくアジャスト用ツール
【サイズ(約)】
・ケースサイズ：縦48.0mm×横40.0mm×厚さ11.5mm
・バンド腕回り：最大約20cm
・特製ボックス：奥行100mm×幅100mm×高さ65mm
【素材】
・ケース：ステンレススチール（一部黒色めっき）
・バンド：ステンレススチール
・ガラス：カーブハードレックス
【ムーブメント】機械式、自動巻き（手巻つき）
【精度】日差＋45秒～-35秒
【駆動期間】最大巻上時 約41時間持続
【防水機能】日常生活用強化防水(10気圧)
【耐磁時計(JIS1種)】
【らくらくアジャスト】
【生産エリア】
日本
【販売ルート】
バンダイ キャラクターファッションサイト「バンコレ！」、他未定
【予約期間】
2025年9月1日(月)12時～2025年12月25日23時(木)
【商品お届け】
2026年3月発送予定
TM & (C) TOHO CO., LTD.
※画像は開発中のものです。製造上の制約等により、仕様、色調等が商品と異なる場合がございます。
※画像はイメージです。実際の商品とは異なる場合がございます。
※シリアルナンバーの指定・変更は一切お受けできませんので予めご了承ください。
※製造上の理由により、裏ぶたの向きや文字の位置が写真とは異なる場合があります。
※準備数に限りがございます。準備数に達した場合、早期にご注文の受付を終了させていただく場合があります。
