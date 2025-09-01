ダスキン レントオールの新しいデジタルコンテンツ『デジタルスペースショー』９月１日（月）全国リリース開始

株式会社ダスキン

株式会社ダスキン(本社：大阪府吹田市、社長：大久保 裕行)が展開するダスキン レントオール事業（以下、ダスキン レントオール）は、屋外イベントでご利用いただけるデジタルコンテンツとして『デジタルスペースショー』を9月1日（月）から全国でリリースいたします。

ダスキン レントオールは、2023年よりイベントでご利用いただけるデジタルコンテンツのラインアップを強化してまいりました。このたび、新たに屋外イベント向けデジタルコンテンツ 『デジタルスペースショー』 を追加し、地域活性化や観光振興を目指す自治体などのイベント主催者さまに向け、低コストかつ手軽に導入可能な新しいエンターテインメントをご提供します。

ダスキン レントオールの『デジタルスペースショー』は、花火やプロジェクションマッピングに次ぐ新たな演出として注目を集める「ドローンショー」・「AirMappingShow（以下、エアーマッピングショー）」、そして両者を融合した「ドローンショーｘエアーマッピングショー」の３つのパッケージで構成されています。各演出プログラムをテンプレート化することで低価格化を実現しました。さらに、現場視察や各種申請などの実施に至るまでのすべての工程を一括でサポートすることで、主催者さまの負担を大幅に軽減いたします。また、「ドローンショーｘエアーマッピングショー」においては、ダスキン レントオールが全国ではじめて、両者を融合したプログラムを開発。現実と仮想を組み合わせた新たなハイブリッド型没入体験ショーの提供が可能です。

導入のしやすさと費用対効果、演出の多様性を兼ね備えた、新たなイベント体験を提供するサービスです。地域のお祭りや観光イベント、商業施設でのプロモーション、ナイトショー、企業記念イベントなど、幅広いシーンでご活用いただけます。お見積もりは無料ですので、ぜひお気軽にお問い合わせください。

商品特長

●テンプレート化された演出プログラムによる低コスト実現

演出プログラムをテンプレート化することで、準備にかかるコストを削減し、低価格を実現しました。

（オリジナルプログラムの設計も可能です。※別途費用必要）

●実施までの全工程を手厚くサポート

現場視察、ドローン飛行申請など、実施までのすべての工程をサポートいたしますので、主催者さまの負担は軽減されます。

●全国初！「ドローンショー」と「エアーマッピングショー」の組み合わせで新たな没入感

現実空間での「ドローンショー」とXR技術によるメディアアート作品である「エア-マッピングショー」を組み合わせることで、新しい没入体験を実現。新たな夜の空間ショーとしてお楽しみいただけます。

商品概要

「ドローンショーｘAirMappingShow（エアーマッピングショー）」現実空間と仮想空間の融合で新たな没入体験！

●全国初！光の動きと映像投影による新感覚の演出で話題性◎

レンタル価格：2,585,000円～（税込）

※ドローン100機・指定プログラムを活用した場合。運営費・配送費・車両費、設営撤去、ブース・装飾費等は含みません

指定プログラム所要時間：約13分程度

「ドローンショーｘエアーマッピングショー」イメージ「ドローンショー」ダスキンでは、小規模（100機～）からの導入が可能です。

●集客効果の高いインパクトと話題性

●低コストで実施できる小規模プラン

レンタル価格：2,200,000円～（税込）

※ドローン100機・指定プログラムを活用した場合。運営費・配送費・車両費、設営撤去、ブース・装飾費等は含みません

指定プログラム所要時間：約13分程度

「AirMappingShow」（エアーマッピングショー）

「ドローンショー」イメージ幻想的な光と音の3D空間ショー。鑑賞はスマートフォンでお気軽にお楽しみいただけます。

●天候による中止リスクが少ない

●圧倒的な低予算で実施ができるデジタルショー

レンタル価格：330,000円～（税込）

※指定プログラムを活用した場合。運営費・配送費・車両費、設営撤去、ブース・装飾費等は含みません

指定プログラム所要時間：約13分程度

「エアーマッピングショー」イメージ

●レンタル開始日：2025年９月１日（月）

●申込・問合せ先：イベントかしてネット問合せフォーム

https://event.kasite.net/kstsys/info/InfoInput.do(https://event.kasite.net/kstsys/info/InfoInput.do)

株式会社ダスキン レントオール事業部

TEL：06-6821-5124

※「AIRMAPPINGはASATEC(株)の登録商標です。

※「AirMappingShow」とは、光る粒子の集合体が立体的な演出で空間を光輝かせるメディアアート作品です。メディアアーティストとして活動するSuzuki Ryuma氏による作品です。