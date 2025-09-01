国際通りストリートビジョン × 『真・侍伝 YAIBA』

株式会社琉球新報社

沖縄・那覇のメインストリートである国際通りに沿って設置された合計98台の屋外デジタルサイネージ「国際通りストリートビジョン」は、人気アニメ『真・侍伝 YAIBA』とのタイアップにより、主人公「鉄 刃（くろがね やいば）」が午前8時18分と午後8時18分に“時報”として登場する特別企画を開始いたします。鉄刃の声を担当する高山みなみさんの収録による特別音声が、来街者へユニークな時間案内体験を提供します。

午前8:18を伝える主人公の鉄 刃[動画: https://www.youtube.com/watch?v=tyWkVDkgAMk ]

■概要

【放映媒体】国際通りストリートビジョン（98台設置）

【放映時間】午前8:18 / 午後8:18（1日2回）

【内 容】主人公「鉄 刃」による時間案内音声

【声の出演】高山みなみ（鉄 刃 役）

■プロジェクトの背景・目的

「国際通りストリートビジョン」は、観光客や地元住民を含む1日あたり数十万人以上に接触できる高い視認性を誇るデジタルサイネージです。設置された98台（49台のパワーグリッドビジョン＋49台のスカイキューブビジョン）により、約1.6kmにわたる通りをカバーするため、通行者に一体的な情報体験を届けることが可能です。

今回は人気アニメとのコラボレーションによって、訪れる人々へ「ここでしか体験できないエンタメ性のある時間案内」として、楽しさや驚きを演出。デジタルサイネージから響く鉄刃の声が、まるで目の前で話しかけてくるような臨場感を実現しました。観光客も地元の方も思わず足を止め、笑顔になる新感覚の“時報”体験をお届けします。この特別企画によって、街の観光魅力をさらに高め、誘客と地域活性化につなげたいと考えております。

■運営者コメント

「国際通りに設置された98台のサイネージ全体を使い、人気キャラクターによる“時報”というユニークな演出を行えるのは初の取り組みです。訪れるすべての人に笑顔と期待感を届け、記憶に残る国際通りを目指します。」

沖縄振興エリアマネジメント推進共同体

（那覇市国際通り商店街振興組合連合会・沖縄電力株式会社・株式会社琉球新報社）

■今後の展開

今後も国際通りストリートビジョンでは、地域文化や人気コンテンツとのコラボを通じて、歩行者・観光客が楽しめる魅力的な情報発信を続けてまいります。

パワーグリッドビジョン（写真左）とスカイキューブビジョン（写真中央上）スカイキューブビジョンにはYAIBAのロゴが並ぶ！国際通りオリジナルコンテンツも放映

■国際通りストリートビジョンとは

国際通りストリートビジョンは、日本屈指の観光地・沖縄県那覇市の「国際通り」に設置された屋外デジタルサイネージです。全長約1.6kmにわたる国際通り沿いには、それぞれ異なる特長を持つ「スカイキューブビジョン」と「パワーグリッドビジョン」の2種、合計98台が設置されており、連続性のある屋外デジタルサイネージとしては国内最大規模を誇ります。

地域のイベント情報や観光案内、商業広告など多様なコンテンツを発信し、広告収入を原資に沿道の美化、イベント支援、防災情報の提供など、エリアマネジメントにも積極的に取り組んでいます。

スカイキューブビジョン

５面体のユニークな形状で多方向から視認可能。

空間全体にインパクトを与える立体型サイネージ。

パワーグリッドビジョン

L字型の形状で歩行者からの視認性抜群。

街と調和しながら強く印象を残す次世代型デジタルサイネージ。

■真・侍伝 YAIBA

【作品紹介】

真のサムライを目指し、ジャングルで修行に励んでいた鉄 刃（くろがね やいば）。

ひょんなことから日本に戻り、父・剣十郎と縁のある峰家に身を寄せることに。

峰家の娘・さやかは破天荒な刃に戸惑いながらも暮らし始める。

そんなある日、さやかの学校に訪れた刃は、剣道の実力者・鬼丸 猛（おにまる たけし）と運命的な出会いを果たす。

その後、刃と鬼丸は衝突を繰り返し、強さを求めた2人に呼応するかのように古の力が目覚める。

「雷神剣」と「風神剣」―

古来より天地を揺るがしてきた魔剣が今再び目覚め、真の物語が幕を開ける―

【作品概要】

