コミューン、アスクルが運営する個人向け通販サイト「LOHACO」のファンコミュニティ開設・トライアル運用支援を開始

コミュニティサクセスプラットフォーム「Commune（コミューン）」を提供するコミューン株式会社は、アスクル株式会社が運営する個人向け通販サイト「LOHACO」の愛用者を対象とした、招待制のオンラインコミュニティ「LOHACO PARK」にCommuneが導入され、トライアル版の運用が開始されたことをお知らせいたします。

オンラインコミュニティ「LOHACO PARK」とは

「LOHACO PARK」とは、日用品ショッピングサイト「LOHACO」のサービスや商品を愛用していただいているお客様を対象とした招待制オンラインコミュニティです。まずは初期フェーズとして約100名の参加者を対象に運用を開始します。

コミュニティ内では、参加者同士がおすすめの商品や活用方法について気軽に情報交換が可能です。リアルな体験談や使い方のアイデアが共有され、ファンならではの視点が生きた交流の場となります。さらに、商品やサイト企画に関する意見や感想も直接投稿が可能なため、参加者の声が新しい取り組みに活かされます。またファン座談会やオリジナル商品企画の募集を通じて、コミュニティ参加者のアイデアが実際の商品やサービスに反映されていく予定です。

アスクル株式会社について

アスクルは、事業所向け通販「ASKUL」と個人向け通販「LOHACO」を手掛けるEC企業です。全国10拠点の自社の物流センターから「明日来る」を実現しています。「ASKUL」ではあらゆる仕事場に向け、文具・事務用品、生活用品、家具から、製造業や建設業向けの専門用品、医薬品・医療機器などの医療材料まで、1,408万点以上の商品をご提供。「LOHACO」では飲料・食品、洗剤・キッチン用品、医薬品、コスメなどの日用品から、ペット用品、インテリアのほか、LOHACOオリジナル商品まで、幅広いラインナップの商品をお届けしています。

コーポレートサイト：https://www.askul.co.jp/corp/

Commune（コミューン）について

コミューン株式会社が提供するコミュニティサクセスプラットフォームです。 あらゆる組織とひとのコミュニケーションをなめらかにするコミュニティづくりを、立ち上げから活性化までトータルでサポートします。

【会社概要】

会社名：コミューン株式会社

代表者：高田優哉（代表取締役CEO）

設立：2018年5月

事業内容：コミュニティサクセスプラットフォーム「Commune」の開発・提供

所在地：〒141-0031 東京都品川区西五反田4‐31‐18 目黒テクノビル2F

会社サイト：http://communeinc.com/ja