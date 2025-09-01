株式会社スピックは、ウェルネスパートナーシップ第1弾として、ウインドサーフィン日本代表・オリンピック強化指定選手 新嶋莉奈 選手と共に、未来の健康をスポーツでつくる新たな取り組みを開始いたしました。

株式会社スピック

株式会社スピック（本社：神奈川県鎌倉市、代表取締役社長：芝田崇行）は、企業理念である「未来の健康を、つくる。」を軸に、これまで数多くのヘルスケア事業を展開してまいりました。



このたび、そのビジョンをさらに広げるべく、スポーツを通じた健康づくりを応援する「ウェルネスパートナーシップ」をスタートいたします。アスリートの挑戦と歩みを共にしながら、心身の健康を支えることを目的とした取り組みです。





国際的アンチドーピング認証「インフォームドスポーツ」を取得した「Lypo-C for SPORTS」の提供などを通じて、競技に真摯に向き合う方々の日々のコンディション維持や健やかな活動を後押ししてまいります。

その第1弾として、ウインドサーフィン iQFoil級で活躍する、オリンピック強化指定選手（JPN4）新嶋莉奈選手とのパートナーシップが実現しました。



新嶋選手が目指す2026年アジア大会でのメダル獲得という大きな目標に寄り添いながら、共に未来の健康をスポーツからつくる挑戦を進めてまいります。

新嶋莉奈選手プロフィール

1999年11月13日生まれ、鎌倉市出身。小学4年から全日本ジュニア選手権を5連覇。ユース五輪に最年少で出場し7位入賞。iQFoil級へ移行後、2022年に国内プロツアー全制覇、国際大会で日本人初の3位表彰台。2023年にはフレンチオリンピックウィーク銀メダルを獲得。2028年ロサンゼルス五輪を目指す注目の若手アスリート。

新嶋莉奈選手コメント

「アスリートは日々限界まで身体を追い込みます。その中で自分の体調についての不安が沢山あり、競技に集中できない事も少なくありませんでした。

スピック様に出会い、身体のケアや栄養面でのサポートを受けてからは自分の身体についてよく知ることができ、不安もなく競技に集中出来ております。クリニック、ジム、メンタルトレーニングが連携しているので、心技体の総合的なパフォーマンスが上がってきたように感じます。毎日健康にトレーニングをできることに感謝しております！」

ウェルネスパートナーシップについて

スピックでは、当社提携クリニックやジムにて、血液検査による栄養解析、サプリメントの提供、パーソナルトレーナーによる運動指導を組み合わせた総合的なコンディショニングサポートや、「Lypo-C for SPORTS」（リポ・カプセルビタミンCのインフォームドスポーツ取得商品）を通して、アスリートやスポーツ団体の活動をサポートしてまいります。

プロアマ問わず、未来の健康をスポーツでつくっていくことに共感いただき、並走できる新たなパートナーとの出会いを心待ちにしております。

契約に関するお問い合わせは、以下リンク内のお問合せフォームよりお気軽にご連絡ください。

Lypo-C for SPORTS 特設サイト

URL：https://sports.spic.com/(https://sports.spic.com/)



お問い合わせ先

株式会社スピック

社長室 事業開発 担当：長島（s-nagashima@spic.com）

Lypo-C for SPORTS

Lypo-C for SPORTS 2025年9月1日 12:00発売開始[表: https://prtimes.jp/data/corp/16172/table/111_1_eeb9a13c696932f2a6a4c38da70a6a15.jpg?v=202509011126 ]

「インフォームドスポーツ（Informed-Sport）」は、世界的に信頼されているアンチ・ドーピング認証プログラムです。イギリスのLGC社が運営し、トップアスリートやプロ選手が安心して使用できるサプリメントやスポーツ製品を認証するために設けられています。この認証を取得することで、製品は禁止物質が含まれていないということがロットごとに検査され、安全性と透明性が保証されます。

詳細はこちら

URL：https://sports.spic.com/(https://sports.spic.com/)

※販売商品ページの公開は9月1日12:00となります

「Lypo-C Vitamin C」について

Lypo-C Vitamin Cは、吸収率にこだわり、リポソーム技術を活用して開発されたサプリメントブランドです。この技術は、医学博士の柳澤厚生氏との長年の共同開発によって生まれました。Lypo-C Vitamin Cは、ビタミンCの体外へ排出されやすい性質を考慮し、リポソーム化によりその吸収効率を向上させることを目指しました。

医療現場をはじめ、美容・健康業界のプロフェッショナルたちに広く支持され、日本全国3,100店以上*で取り扱われています。

*2025年5月末

Lypo-C 公式ショップ：https://lypo-c.shop/

スピックについて

株式会社スピック（SPIC）は、「未来の健康を、つくる。」を目指し、個々の「健康スタイル」の確立をサポートするため、提携クリニック、ジム、サロンを持ち、会員のためのパーソナルなサービスを提供。ホームケアも含めたトータルなヘルスケアを提案している鎌倉のウェルネスカンパニーです。

株式会社スピック：https://spic.com