パーソルファクトリーパートナーズ、本社を「大阪堂島浜タワー」へ移転

写真拡大 (全7枚)

パーソルテンプスタッフ株式会社

パーソルグループの製造領域を担うパーソルファクトリーパートナーズ株式会社（本社: 大阪府大阪市、代表取締役社長: 谷川 裕二）は、2025年9月1日より本社を「大阪堂島浜タワー」（大阪市北区堂島浜一丁目1番27号）内に移転し、新たな拠点での業務を開始しました。



当社は今年設立20周年を迎えました。本移転により、多様なはたらき方に対応したオフィス環境のもと、社員一人ひとりがより高い成果を生み出せるよう、さらなる業務効率と組織力の強化を図り、皆様のご期待にお応えできるよう努めてまいります。




■移転先概要

移転先:


　大阪府大阪市北区堂島浜一丁目1番27号　


　大阪堂島浜タワー（11階～12階）


アクセス:


　京阪電鉄「大江橋駅」徒歩約2分


　Osaka Metro 各線、京阪電鉄「淀屋橋駅」徒歩約4分


　JR「北新地駅」徒歩約5分





大阪堂島浜タワー外観


■新オフィスについて


新オフィスは、「はたらく場が発信源となり、アイデアや経営理念、はたらき方が社員一人ひとりに波及し、新たな“シナジー”を創り出す」というコンセプトのもと設計されました。



パーソルグループのパーソルエクセルＨＲパートナーズとともに入居し、それぞれに集中できる執務環境のほか、共有の会議室や休憩スペース、打ち合わせやアイデア創出など多用途に利用できるコラボレーションスペースを設けることで、創造性と生産性の向上を図っています。グループ内の連携を促進し、製造現場のさまざまな課題に対してグループとして取り組み、付加価値を提供できる環境を目指します。




ラウンジエリア「なごみ」、コミュニケーションエリア「むすび」、フレキシブルエリア「つながり」など、社員の声を反映した空間名称には、「人と人をつなぐ」「想いを結ぶ」「挑戦を支える」といった意味が込められています。


また、来客応接室や社内会議室には、「中之島」をはさむ二つの川―堂島川と土佐堀川―に架かる橋の名称を冠しています。橋は「人と人をつなぎ、困難を乗り越え、未来へと続く道を拓く」象徴であり、私たちの事業もそのような「架け橋」でありたいと考えています。



＜２社共有のコラボレーションスペース＞



ラウンジエリア「なごみ」



ゆったりとしたソファと落ち着いた内装を施し、穏やかな雰囲気の中で新しいアイデアを育む空間です。






コミュニケーションエリア「むすび」



ランチにも仕事にも活用できるカジュアルな場。


ハイテーブルやボックス型ソファ席など、目的に応じて選べる設計としています。






フレキシブルエリア「つながり」



可動式のテーブルとチェアにより、利用人数や目的に応じたレイアウト変更が可能。最大100名以上規模の社内イベントにも対応できる設備を備えています。






■代表取締役社長　谷川 裕二　コメント



私たちパーソルファクトリーパートナーズは、製造現場における課題解決のプロフェッショナルとして、全国約60拠点のネットワークと、パナソニックで培ったものづくりの技能を活かし、専門性の高い人材による製造請負・派遣を展開してまいりました。


今年、当社は20周年という節目の年を迎えました。この記念すべき年に本社を移転することは、次なる成長への挑戦であり、社員一人ひとりが自身の力を最大限に発揮できる環境を整えるための重要なステップです。


「製造現場の未来を創る」ことを使命に、これからもお客様の信頼に応え、持続的な価値提供を目指してまいります。






■パーソルファクトリーパートナーズ株式会社について＜ https://persol-factorypartners.co.jp　＞


設立　　：2005年4月


代表者　：代表取締役社長 谷川 裕二


本社　　：大阪府大阪市北区堂島浜一丁目1番27号


資本金　：3,000万円 (パーソルエクセルＨＲパートナーズ株式会社 100%出資)


事業内容：製造アウトソーシング事業、労働者派遣事業 派27-300523、有料職業紹介事業 27-ユ-30055