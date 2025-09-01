【現研・第398回 産業事情検討会】日本の電池産業の戦略『自動車電動化政策と車載電池の事業環境激変の中の日本の選択』開催のご案内

株式会社現代経営技術研究所

株式会社 現代経営技術研究所（本社：東京都文京区、代表取締役所長：大槻裕志）による研究会「産業事情検討会」の新着情報をご案内いたします。

■第398回 産業事情検討会テーマ：日本の電池産業の戦略 ー自動車電動化政策と車載電池の事業環境激変の中の日本の選択ー

講師： 名古屋大学未来社会創造機構

客員教授／エスペック（株） 上席顧問

佐藤登氏

日時： 2025年9月17日（水）15:00～17:00

開催方式：Zoomによるオンライン開催



今回は佐藤登氏を講師にお招きします。氏はホンダ、サムスンSDI において、それぞれチーフエンジニア、技術経営の立場から電池ビジネスの最前線に立ち、現在は、「蓄電池産業戦略推進会議」（経済産 業省）有識者委員、また、「あいち次世代バッテリー推進コンソーシア ム」（愛知県）アドバイザリーボード委員として電池産業の今後の展開について提言を行い、その戦略形成に関わっています。氏のお話をうかがい、岐路に立つ日本の電池産業の立ち位置を明確につかみ、日本の自動車産業、電池産業がグローバル競争環境を乗り越えていくための戦略について検討します。

- グローバル競争環境の中の日本電池 の本当の立ち位置-BYD、CATL、テスラ等の動向と日本の自動車、電池メーカーのサプライチェーン競争力の検証- 安全性という日本の武器を国際規格へ- 全固体電池はゲームチェンジャーになり得るのか- 講師提言：日本の車載電池の戦略展開をこう進める- 質疑応答講師プロフィール：佐藤登氏（さとうのぼる）

名古屋大学未来社会創造機構客員教授、エスペック株式会社上席顧問、イリソ電子工業株式会社取締役・監査等委員（社外）。蓄電池産業戦略推進会議(経済産業省) 有識者委員、あいち次世代バッテリー推進コンソーシアム（愛知県）アドバイザリーボード委員。1978年横浜国立大学大学院工学研究科修士課程修了。同年本田技研工業入社。自動車の腐食制御技術開発の研究成果により1988年東京大学工学博士。1990年本田技術研究所基礎研究部門へ異動。1991年電気自動車用の電池研究開発部門を築く。チーフエンジニアであった2004年に韓国サムスンSDIに常務役員として移籍。中央研究所と経営戦略部門で技術経営を担当、2012年退社。論文、講演、コラム等約1400件。主な著書に『危機を生き抜くリーダーシップ（国際文化会館新渡戸国際塾講義録3）』（共著、2013年、アイハウス・プレス）、『人材を育てるホンダ 競わせるサムスン』（2014年、日経BP）、「車載用リチウムイオン電池の高安全・評価技術』（共監修、2017年、 シーエムシー出版）、「電池の覇者」（2020年日本経済新聞出版）など

■ お申し込みについて

本研究会は会員制にて運営しておりますが、今回に関しましては、日本の電池産業・自動車産業・その関連産業および当テーマに強い関心をお持ちの企業の方々や専門家・研究者の方々を無料招待いたします。下記よりお申し込みください。

詳細を見る :https://www.gen-ken.co.jp/study/industry/

■ 現研・産業事情検討会について

株式会社 現代経営技術研究所（略称：現研＝げんけん）はシンクタンク機能を持つ経営コンサルティング会社です。1965年に鈴木成裕により設立され、本年7月1日に創業60年を迎えました。



1975年発足ー多彩な視点でテーマ設定

「産業事情検討会」は、経営の重要な意志決定の基礎となる世界、産業、社会の環境動向、地殻変動、先端事情等を広い視野から検討する現研の研究会です。1975年の設立以来、グローバルな構造変化の潮流に注目しつつ、国家、経済、技術、企業、経営、政治の動向を多彩な視点からテーマ設定をし、講師を囲んで共同討議をするスタイルで開催を続けてきました。

【 会社概要 】

会社名 ： 株式会社 現代経営技術研究所

代表者 ： 代表取締役所長 大槻 裕志

所在地 ： 東京都文京区本郷2-27-17 ICNビル4F

設立 ： 1965年7月

【 事業内容 】

・事業・経営構想、戦略策定

・事業開発・ビジネスモデル改革

・変革プロジェクト指導

・人事制度設計

・企業理念・行動指針の作成・リニューアル

・製造次世代化

・教育研修

・プロジェクト型研修

・グローバル型研修

・グローバル経営の幹部育成

・タレントマネジメント指導

・研究会・セミナーの企画・運営

【 お問い合わせ先 】

現代経営技術研究所

メール：hongo@gen-ken.co.jp

電話 ：03-3813-7338